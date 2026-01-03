চার রবিবার গ্রিন ও ব্লু লাইনে বাড়ছে মেট্রোর সংখ্যা
চলতি মাসে রবিবার গ্রিন ও ব্লু লাইনে বাড়ছে মেট্রোর সংখ্যা ৷ এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।
Published : January 3, 2026 at 7:53 PM IST
কলকাতা, 3 জানুয়ারি: এক শীত তাতে বছরের প্রথম মাস ৷ তাই এই সময় মানুষজন সপ্তাহান্তে এদিক ওদিক ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন ৷ তাই যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের গ্রিন ও ব্লু লাইনে জানুয়ারি মাসের চার রবিবার স্বাভাবিকের চেয়ে মেট্রোর সংখ্যা বেশি থাকবে বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷ আগামিকাল অর্থাৎ 4 জানুয়ারি, 11, 18 ও 11 জানুয়ারি এই দু'টি রুটেই চলবে বর্ধিত মেট্রো।
ব্লু লাইন:
ব্লু লাইনে আগামী চার রবিবার 130টির পরিবর্তে 160টি মেট্রো চলাচল করবে । এই মোট সংখ্যার মধ্যে 80টি আপ ও 80টি ডাউন পরিষেবা থাকছে।
দিনের প্রথম পরিষেবা
দক্ষিণেশ্বর থেকে ক্ষুদিরাম পর্যন্ত দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 09:00 টার সময়।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 9টার সময়।
নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 09:00 টায়।
দিনের শেষ পরিষেবা
দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 21:33 পর্যন্ত।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত দিনের শেষ মেট্রো 21:30 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 21:33 পর্যন্ত।
আর শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত দিনের শেষ মেট্রো রাত 21:43 মিনিটের পরিবর্তে 21:44 মিনিটে পাওয়া যাবে।
গ্রিন লাইন:
গ্রিন লাইনে এই মাসের চার রবিবার 108টির পরিবর্তে 124টি মেট্রো পরিষেবা থাকবে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে 62টি আপ ও 62টি ডাউন পরিষেবা।
দিনের প্রথম পরিষেবা
হাওড়া ময়দান পর্যন্ত দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 09.02 টার সময়।
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টটেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত দিনের প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল 09.00 টায়।
সিটি সেন্টার থেকে হাওড়া ময়দান যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 09:00 টায়।
দিনের শেষ পরিষেবা
সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 21:55 টার সময়।
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 21:55 টার সময়।
হাওড়া ময়দান থেকে সেন্ট্রাল পার্ক পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 22:05 মিনিটে।
ব্লু লাইনে বেলা 15:20 মিনিটে থেকে 19:20 মিনিটের মধ্যে প্রতি 8 মিনিট অন্তর মিলবে একটি মেট্রো। আর গ্রিনলাইনে বিকেল 16.02 থেকে রাত 20.30 মিনিট পর্যন্ত প্রতি 10 মিনিট অন্তর মিলবে একটি মেট্রো। ইয়েলো লাইনে অন্যান্য রবিবারের মতো স্বাভাবিক পরিষেবা বজায় থাকবে। আর অরেঞ্জ এবং পার্পেল লাইনেও অন্যান্য রবিবারের মতোই বন্ধ থাকবে পরিষেবা।