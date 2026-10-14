পুজোর ভিড়ে সহজেই টিকিট কাটার ব্যবস্থা ! যাত্রীবান্ধব পদক্ষেপ কলকাতা মেট্রোর
Kolkata Metro: কোনও মেট্রো অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে না । স্টেশনেই দেওয়া থাকবে কিউআর ইমেজ স্টিকার ।
Published : October 14, 2026 at 7:43 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: পুজোর সময় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে রাস্তার যানজট এড়াতে সবার প্রথম পছন্দ মেট্রো পরিষেবা ৷ নির্ঝঞ্ঝাটে কম সময়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে দ্রুত পৌঁছে যেতে মেট্রোর বিকল্প নেই ৷ তবে এই সময়টায় এক লাফে যাত্রী সংখ্যাও বেড়ে যায় বেশ কয়েকগুণ । তাই কাউন্টারে লম্বা লাইন পেরিয়ে টিকিট কাটার ঝকমারি থেকে যাত্রীদের মুক্তি দিতে ঠিক পুজোর মুখে নয়া পদক্ষেপ কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের । দ্রুত টিকিট সংগ্রহ করার জন্য তারা চালু করল দুটি যাত্রীবান্ধব পরিষেবা ।
দুর্গাপুজোর সময় স্টেশন চত্বরে টিকিটের দীর্ঘ লাইন এড়াতে এবং মেট্রো যাত্রাকে আরও দ্রুত ও সহজ করতে জোড়া উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে । অ্যাপ ডাউনলোড ছাড়াই টিকিট কাটার সুবিধা মিলবে এবার । নতুন এই ব্যবস্থায় যাত্রীদের মেট্রোর টিকিট কেনার জন্য মোবাইলে আলাদা করে কোনও মেট্রো অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে না । স্টেশনেই দেওয়া থাকবে কিউআর ইমেজ স্টিকার (QR Image Sticker)। সেই কিউআর ইমেজ স্মার্ট ফোন দিয়ে স্ক্যান করে সহজেই টিকিট কেটে ফেলা যাবে ।
প্রাথমিকভাবে কয়েকটি স্টেশনে এই সুবিধা পাওয়া যাবে । প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম মেট্রোর 10টি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে । যে স্টেশনগুলোতে এই ব্যবস্থা আপাতত চালু করা হয়েছে সেগুলি হল, শিয়ালদা, হাওড়া, দমদম, দক্ষিণেশ্বর, এসপ্ল্যানেড, রবীন্দ্র সরোবর, মহানায়ক উত্তম কুমার বা টালিগঞ্জ, কালীঘাট, শোভাবাজার-সুতানুটি, সল্টলেক সেক্টর ফাইভ ও দমদম ক্যান্টনমেন্ট । মেট্রো রেল সূত্রে জানানো হয়েছে যে, শীঘ্রই সবকটি করিডরের বাকি স্টেশনেও এই স্ক্যান অ্যান্ড পে (Scan & Pay) সুবিধা দেওয়া হবে ।
এছাড়াও পেটিএম অ্যাপ থেকে কাটা যাবে মেট্রোর টিকিট । এতদিন পর্যন্ত 'আমার কলকাতা মেট্রো' (AAMAR KOLKATA METRO) অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল টিকিট কাটার সুবিধা পেতেন যাত্রীরা । এবার সেই পরিষেবা আরও বাড়িয়ে ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম Paytm-এর মাধ্যমেও টিকিট কাটার ব্যবস্থা চালু করা হল । এর ফলে যাত্রীরা খুব সহজেই যে কোনও মেট্রো স্টেশন থেকে তাঁদের গন্তব্য স্টেশনের টিকিট Paytm অ্যাপ ব্যবহার করে কাটতে পারবেন ।
মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম সাগর গুপ্ত এদিন জানিয়েছেন যে, নতুন এই দুই ব্যবস্থা পুজোর মুখে চালু করায় নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষের টিকিট কাটার ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে । তাঁর কথায়, "উৎসবের মরশুমে স্টেশনে ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং যাত্রীদের সুবিধার্থে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে । এর ফলে যাত্রীদের আর দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না । খুব সহজে ও দ্রুত তাঁরা নিজেদের টিকিট কেটে যাত্রা সম্পন্ন করতে পারবেন । দুর্গাপুজোর কেনাকাটা ও মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা দর্শনের সময় মেট্রোয় যে উপচে পড়া ভিড় হয়, তা সামাল দিতে এবং যাত্রীদের দ্রুত পরিষেবা প্রদান করতে মেট্রো কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত মানুষকে সাহায্য করবে ।"