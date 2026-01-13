বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে থমকাল মেট্রো, সুড়ঙ্গ পথে হেঁটে বেরোলেন যাত্রীরা
আবারও মেট্রো বিভ্রাট ৷ মঙ্গলের সকাল সাতটা নাগাদ দুই মেট্রো স্টেশনের সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে পড়ে মেট্রো ৷ তারপর সুড়ঙ্গ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় যাত্রীদের।
Published : January 13, 2026 at 12:27 PM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: সাত সকালে অফিস টাইমে আবারও মেট্রো বিভ্রাট । মঙ্গলবার সকালে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের ব্লু লাইনে হঠাৎই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় । যার জেরে সুড়ঙ্গ পথের মাঝে স্তব্ধ হয়ে যায় মেট্রো চলাচল । এইসময় মেট্রোর ভিতরে বহু যাত্রী ছিলেন । বাধ্য হয়ে থার্ড রেলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে সুড়ঙ্গ দিয়ে হাঁটিয়ে বাইরে বের করা হয় যাত্রীদের ।
মেট্রো রেলের এক আধিকারিক জানান, বিদ্যুৎ সরবরাহ সমস্যার কারণে ট্রেনটি থেমে যায় ৷ যাত্রীদের নিরাপদে নামিয়ে নেতাজি ভবন স্টেশনে নিয়ে আসা হয় । কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণেই দিনের ব্যস্ত সময়ে মেট্রো পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটেছে । ইঞ্জিনিয়ররা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সারাইয়ের কাজ করে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন । বর্তমানে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে ।
উল্লেখ্য, ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরাম রুটে) মেট্রো বিভ্রাট যেন নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে উঠেছে । কখনও রেক আটকে পড়ছে আবার কখনও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে আবার কখনও পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সমস্যার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে মেট্রো ছাড়ছে না । আজ আবারও মেট্রো যাত্রীদের চূড়ান্ত হেনস্থার শিকার হতে হল ।
এদিন নেতাজি ভবন ও রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনের মধ্যের সুড়ঙ্গের মধ্যে মেট্রো আটকে যেতে স্টেশন মাস্টার এবং মেট্রো কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ তবে যাত্রীদের তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধার করা হয় । সুড়ঙ্গের মাঝে আটকে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় ৷ থার্ড রেলের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে রেকের ভিতরে থাকা যাত্রীদের সুড়ঙ্গ থেকে বের করে নিয়ে আসা হয় । তাঁদের বারেবারে শান্ত থাকতে অনুরোধ জানানো হয় কর্মীদের তরফে । দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘোষণা করা হয়, আপাতত দক্ষিণেশ্বর থেকে সেন্ট্রাল এবং মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে ।
বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যার কারণে, চাঁদনি চক থেকে রবীন্দ্র সরোবর পর্যন্ত এদিন ব্যাহত হয় মেট্রো পরিষেবা । অন্যান্য যাত্রীদের সুবিধার জন্য ওই সময়ের মধ্যে ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং দক্ষিণে শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন থেকে টালিগঞ্জের মধ্যে ট্রাঙ্কেটেড পরিষেবা চালানো হয় । অন্তত 2 ঘণ্টা পর মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হয় ৷ অফিস যাওয়ার সময়ে এই ধরনের মেট্রো বিভ্রাট হওয়ার ফলে সমস্যায় পড়েছিলেন সাধারণ মানুষ । ঘণ্টাখানেক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার পরে, সকাল 9টা নাগাদ ফের আপ ও ডাউন লাইনে মেট্রো চলাচল স্বাভাবিক হয় । ক্ষতিগ্রস্থ রেকটিকে টালিগঞ্জের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।