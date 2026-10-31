রবিবার 9 ঘণ্টা বন্ধ থাকবে মেট্রো, শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান পর্যন্ত মিলবে না পরিষেবা

রবিবার 9 ঘণ্টা বন্ধ থাকবে মেট্রো, শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান পর্যন্ত মিলবে না পরিষেবা
Kolkata Metro: কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই ট্র্যাক এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ।
Published : October 31, 2026 at 10:10 AM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: রবিবার মেট্রোয় যাতায়াতের পরিকল্পনা থাকলে আগেভাগেই সতর্ক হওয়া জরুরি । ট্র্যাক ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য আগামী 1 নভেম্বর কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের একটি বড় অংশে সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে পরিষেবা । সকাল 9 টা থেকে সন্ধে 6 টা পর্যন্ত শহিদ ক্ষুদিরাম ও ময়দান স্টেশনের মধ্যে কোনও মেট্রো চলবে না । ফলে, দক্ষিণ কলকাতা থেকে শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে পারেন যাত্রীরা ।
কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নর্থ-সাউথ করিডোরের নেতাজি ও মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশে ট্র্যাক এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হবে । সেই কারণেই ওই অংশে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে । যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই কাজের জন্য পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।
তবে, রবিবার সকাল থেকে গোটা ব্লু লাইন বন্ধ থাকবে না । মেট্রো কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান এবং ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক থাকবে । অর্থাৎ, ময়দান পর্যন্ত উত্তর কলকাতার যাত্রীরা মেট্রো পরিষেবা পাবেন । অন্যদিকে, শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান পর্যন্ত অংশে ওই সময় কোনও ট্রেন চলবে না ।
কখন থেকে মিলবে মেট্রো ?
রবিবার দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল 9 টায় । ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল 9টা 15 মিনিটে । শহিদ ক্ষুদিরাম ও দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে শেষ মেট্রো ছাড়ার সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না বলে জানানো হয়েছে । সন্ধে 6 টার পর রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শেষ হলে গোটা ব্লু লাইনে ফের স্বাভাবিক পরিষেবা চালুর সম্ভাবনা রয়েছে ।
কোন কোন লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক ?
মেট্রো কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী, রবিবার ইয়েলো লাইন এবং গ্রিন লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে । তবে, জয় হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশন থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত সরাসরি মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে না । রবিবার হওয়ায় পার্পল ও অরেঞ্জ লাইনে পরিষেবা বন্ধ থাকবে ।
ফলে, রবিবার যাঁদের শহিদ ক্ষুদিরাম, গীতাঞ্জলি, কবি নজরুল, মাস্টারদা সূর্য সেন, নেতাজি কিংবা মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন থেকে ময়দান বা তার পরের স্টেশনগুলিতে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, তাঁদের বিকল্প যাতায়াতের ব্যবস্থা করে রাখাই ভাল । বিশেষ করে অফিস, হাসপাতাল বা জরুরি কাজে বেরোনোর আগে মেট্রোর সময়সূচি ও পরিষেবা সংক্রান্ত ঘোষণা দেখে নেওয়া জরুরি ।