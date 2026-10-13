আজ থেকে কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনে পরিষেবার সময় বদল

আজ থেকে কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনে পরিষেবার সময় বদল
Kolkata Metro Orange Line Service Time: পরীক্ষার যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পরিবর্তিত সময় বলবৎ থাকবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে ।
Published : October 13, 2026 at 9:33 AM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: অবশেষে চালু হয়েছে অরেঞ্জ লাইনের বেলেঘাটা থেকে আইটি সেন্টার পর্যন্ত মেট্রোর ট্রায়াল রান । আর তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে অরেঞ্জ লাইনে পরিষেবার সময়ের কিছু রদবদল করা কথা জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ।
সোমবার একটি সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বেলেঘাটা থেকে আইটি সেন্টার পর্যন্ত অংশে আরও পরীক্ষামূলক ট্রেন চালানোর (ট্রায়াল রান) সুবিধার্থে মঙ্গলবার থেকে কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনে পরিষেবা দুই ঘণ্টা কমিয়ে আনা হবে ।
সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী, অরেঞ্জ লাইনে ট্রেন চলাচল এখনকার সকাল 7টা 40 মিনিট থেকে রাত 9টা 08 মিনিটের পরিবর্তে সকাল 8টা 40 মিনিট থেকে রাত 8টা 18 মিনিট পর্যন্ত হবে ৷ পরীক্ষার যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে ।
ইএম বাইপাস সংলগ্ন বেলেঘাটা মেট্রো স্টেশন এবং সল্টলেক সেক্টর 5-এর আইটি সেন্টার মেট্রো স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশে গত 10 অক্টোবর পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে এবং নির্ধারিত নিরাপত্তা মানদণ্ড মেনে আগামী দিনগুলোতেও তা অব্যাহত থাকবে ।
পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং এই রুটে পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা চালুর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার স্বার্থেই ভোরবেলা ও গভীর সন্ধ্যায় বাণিজ্যিক পরিষেবা আংশিকভাবে কমিয়ে আনা প্রয়োজন বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে ।
কবি সুভাষ থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো করিডোর বা অরেঞ্জ লাইনের বেলেঘাটা থেকে আইটি সেন্টার বা সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত অংশে প্রথম ট্রায়াল সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে । রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড বা RVNL এর যৌথ সহায়তায় হওয়া এই ট্রায়াল রানকে প্রকল্পটির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হিসেবে দেখছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ।
নির্ধারিত সময়সূচি মেনে গত 10 অক্টোবর এই রুটে প্রথমবার ট্রায়াল রানের মাধ্যমে অরেঞ্জ লাইনের এই অংশে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল বা CBTC সিস্টেম পরীক্ষার কাজও শুরু হয়েছে । এই সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু হলে ট্রেনের চলাচল আরও নিরাপদ হবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
পরবর্তী ধাপের প্রয়োজনীয় সুরক্ষাবিধি ও সিগন্যালিং পরীক্ষা নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই রুটের বাণিজ্যিক পরিষেবা বা কমার্শিয়াল রানের সময়ে আংশিক কাটছাঁট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ । আগামিকাল অর্থাৎ 13 অক্টোবর থেকে ভোরবেলা এবং রাতের দিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর সুবিধার্থে এই পরিবর্তন কার্যকর হবে । সময় সূচিতে এই পরিবর্তন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে ।
কলকাতা মেট্রোরেল সূত্রে জানানো হয়েছে যে, যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধান এবং প্রকল্পগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করে শহরবাসীকে দ্রুততম যোগাযোগের সুবিধা করে দেওয়াই মেট্রো কর্তৃপক্ষের মূল লক্ষ্য ।