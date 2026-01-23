সরস্বতী পুজোয় কম চলবে মেট্রো, 1 ফেব্রুয়ারি এই লাইনে বাড়তি পরিষেবা

সরস্বতী পুজোয় কম চলবে মেট্রো, 1 ফেব্রুয়ারি এই লাইনে বাড়তি পরিষেবা
আজ বাইরে বেরনোর পরিকল্পনা আছে ? মেট্রোয় যাতায়াতের কথা ভাবলে ভোগান্তি এড়াতে আজকের পরিষেবা সম্পর্কে জানুন ৷ রইল 1 ফেব্রুয়ারি মেট্রো চলাচলের আপডেটও ৷
Published : January 23, 2026 at 8:14 AM IST
কলকাতা, 23 জানুয়ারি: এবার একই দিনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী ও সরস্বতী পুজো । সেই উপলক্ষে শুক্রবার কলেজ ও বেশিরভাগ অফিস বন্ধ থাকবে । অন্যদিকে, আবার এদিনই বাঙালির ভ্যালেন্টাইনস ডে । তাই স্বাভাবিকভাবেই সকলেই ইতিউতি ঘুরতে বেরিয়ে পড়বেন । সঙ্গে চলছে কলকাতা বইমেলা ৷ বাইরে বেরনোর আগে জেনে রাখুন, আজ শুক্রবার ব্লু ও ইয়েলো লাইনে কম থাকবে মেট্রোর সংখ্যা । তবে পার্পেল ও অরেঞ্জ লাইনে অন্যান্য দিনের মতোই পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে । এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ ।
আগামী 1 ফেব্রুয়ারি রবিবার বইমেলা উপলক্ষে ব্লু লাইনে বাড়ানো হয়েছে পরিষেবা ৷ অন্যান্য রবিবার সারাদিনে 130টি পরিষেবা চললেও এদিন ব্লু লাইনে সারাদিনে চলবে 160টি মেট্রো ।
23 জানুয়ারি শুক্রবার ব্লু লাইনের পরিষেবা
আপ-ডাউন মিলিয়ে 272টি পরিষেবার পরিবর্তে সারাদিনে 236টি মেট্রো চলবে । যার মধ্যে 118টি আপ ও 118টি ডাউন পরিষেবা থাকবে ।
দিনের প্রথম পরিষেবা
মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন থেকে এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 06টা 55 মিনিটে । দুই ক্ষেত্রেই সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকছে ।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো সকাল 6টা 50 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 06টা 54 মিনিটে ।
নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 06টা 50 মিনিটে । সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকছে ।
দিনের শেষ পরিষেবা
দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাবার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 21:28 মিনিটে। সময় অপরিবর্তিত থাকছে।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 21:35 এর পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 21:33 মিনিটে।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 21:44 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 21:43 মিনিটে।
23 জানুয়ারি ইয়েলো লাইনের পরিষেবা
আপ-ডাউন মিলিয়ে সারাদিনে 120টির পরিবর্তে পাওয়া যাবে 92টি মেট্রো । যার মধ্যে 46টি আপ ও 46টি ডাউন পরিষেবা ।
দিনের প্রথম পরিষেবার সময়
নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 07টা 18 মিনিটে । সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকছে ।
জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার প্রথম মেট্রো মিলবে সকাল 07টা 40 মিনিটে । সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকছে ।
দিনের শেষ মেট্রোর সময়
নোয়াপাড়া থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো রাত 21:00টার পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 20টা 58 মিনিটে । সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকছে ।
জয়হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো 21টা 20 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 21টা 18 মিনিটে ।
1 ফেব্রুয়ারি রবিবার দিনের প্রথম পরিষেবা
দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম, শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর ও নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল 09:00টার সময় । সময় অপরিবর্তিত থাকছে ।
দিনের শেষ পরিষেবা
দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম ও শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 21:33 মিনিটে । সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকছে ।
শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত যাওয়ার শেষ পরিষেবা রাত 21টা 43 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 21টা 44 মিনিটে ৷
পার্পল ও অরেঞ্জ লাইনে অন্যান্য রবিবারের মতো এদিনও পরিষেবা বন্ধ থাকবে ।