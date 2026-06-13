রবিতে WBCS পরীক্ষা, ব্লু-গ্রিন রুটে বাড়তি মেট্রো পরিষেবা

রবিতে WBCS পরীক্ষা, ব্লু-গ্রিন রুটে বাড়তি মেট্রো পরিষেবা
WBCS পরীক্ষার্থীদের জন্য উপহার ৷ পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছনোর চিন্তা নিমেষে দূর ৷ ব্লু ও গ্রিন লাইনে চলবে বাড়তি মেট্রোও। কতক্ষণ পরপর চলবে মেট্রো ?
Published : June 13, 2026 at 2:06 PM IST
কলকাতা, 13 জুন: রাজ্যে WBCS প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আগামিকাল ৷ পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য সকাল থেকেই মিলবে মেট্রো পরিষেবা ৷ পাশাপাশি বাড়ানো হবে মেট্রোর সংখ্যাও ৷ এমনটাই জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে ৷
WBCS প্রিলিতে হাজার হাজার পড়ুয়া পরীক্ষায় বসতে চলেছেন ৷ তাই পরীক্ষার্থী-সহ তাঁদের অভিভাবক এবং পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের সুবিধার জন্য আগামী রবিবার ব্লু এবং গ্রিন লাইনে সকাল 9টার পরিবর্তে পরিষেবা দেওয়া শুরু হবে সকাল 8টা থেকে ৷ সকালের দিকে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য অতিরিক্ত মেট্রো চালানো হবে বলেও জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। তবে রাতের শেষ মেট্রোর সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে বলেই জানানো হয়েছে।
আগামিকাল (ব্লু লাইনে) পরিষেবার সময়সূচি ও ট্রেনের সংখ্যা
সাধারণ রবিবার দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মোট পরিষেবার সংখ্যা থাকে 152টি ৷ তবে ওইদিন সারাদিনে মোট 156টি পরিষেবা দেওয়া হবে ৷ এই মোট সংখ্যার মধ্যে 78টি আপ এবং 78টি ডাউন মেট্রো চালানো হবে। সকাল 8টা থেকে 9টা পর্যন্ত আপ ও ডাউন দু'দিকেই প্রতি 30 মিনিট অন্তর মেট্রো চলবে। এরপর থেকে স্বাভাবিক রবিবারের সময়সূচি মেনেই ট্রেন চালানো হবে।
দিনের প্রথম ও শেষ মেট্রো- সকাল 8টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে প্রথম ট্রেন। অন্যদিকে, সকাল 8টায় কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে দিনের প্রথম ট্রেন।
আগামিকাল (গ্রিন লাইনে) পরিষেবার সময়সূচি ও ট্রেনের সংখ্যা
হাওড়া ময়দান-সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত অন্যান্য রবিবারের 108টি পরিষেবার বদলে ওইদিন মোট 112টি পরিষেবা দেওয়া হবে। এর মধ্যে 56টি আপ এবং 56টি ডাউন পরিষেবা থাকবে। সকাল 8টা থেকে 9টা পর্যন্ত দিদিক থেকেই 30 মিনিট পর পর মেট্রো পাওয়া যাবে। এরপর থেকে স্বাভাবিক রবিবারের নিয়মেই ট্রেন চলবে।
প্রথম ও শেষ মেট্রো- সকাল 8টায় হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত প্রথম ট্রেন ছাড়বে। অন্যদিকে, সকাল 8.02 মিনিটে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত প্রথম ট্রেন ছাড়বে।
- ব্লু এবং গ্রিন লাইনে রাতের শেষ মেট্রো ছাড়ার সময়ে অপরিবর্তিত থাকবে।
- ইয়েলো লাইনে আগামিকাল অন্যান্য রবিবারের মতোই স্বাভাবিক পরিষেবা বজায় থাকবে।
- পার্পল ও অরেঞ্জ লাইন কোনও মেট্রো চলাচল করবে না।