প্রজাতন্ত্র দিবসে কমছে মেট্রোর সংখ্যা, জানুন দিনের প্রথম ও শেষ ট্রেনের সময়

আগামিকাল দেশের 77তম প্রজাতন্ত্র দিবস ৷ তাই বন্ধ অফিস-কাচারি ও স্কুল-কলেজ। কমছে সারাদিনের মোট মেট্রোর সংখ্যাও৷

Kolkata Metro Rail
প্রজাতন্ত্র দিবসে কমছে মেট্রোর সংখ্যা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 25, 2026 at 11:00 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 25 জানুয়ারি: আগামিকাল ব্লু ও ইয়েলো লাইন মিলিয়ে সারাদিনে মোট 274টি মেট্রো চলছে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে লাইন 1-এ সারাদিনে চলবে 182টি পরিষেবা এবং ইয়েলো লাইনে চলবে 92টি মেট্রো।

আগামিকাল দেশের 77তম প্রজাতন্ত্র দিবস ৷ তাই বন্ধ অফিস-কাচারি ও স্কুল-কলেজ। কলকাতা মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ব্লু আর ইয়েলো লাইন মিলিয়ে সারাদিনে 274টি মেট্রো চলবে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে ব্লু লাইনে 182টি এবং ইয়েলো লাইনে 92টি মেট্রো চলবে।

ব্লু লাইন

আগামিকাল সারাদিনে আপ ও ডাউন মিলিয়ে 182টি মেট্রো চলাচল করবে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে 91টি আপ ও 91টি ডাউন মেট্রো পরিষেবা। অন্যান্য সময় সপ্তাহের প্রথম দিন অর্থাৎ সোমবার সারাদিনে 272টি মেট্রো পরিষেবা দেয়।

দিনের প্রথম পরিষেবা

  1. শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 06টা 50 মিনিটে। সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকছে।
  2. নোয়াপাড়া থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 06টা 50 মিনিটে। সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকছে।
  3. মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 06টা 55 মিনিটে। সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকছে।
  4. দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রোপ ছাড়বে সকাল 06টা 55 মিনিটে। সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকছে।

দিনের শেষ পরিষেবা

  1. দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত 9টা 28। সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকছে।
  2. শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 9টা 35 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 9টা 33 মিনিটে।
  3. শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত যাবার দিনের শেষ মেট্রো রাত 9টা 44 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 9টা 45 মিনিটে।

ইয়েলো লাইন

  • আগামিকাল নিয়ে আপ ও ডাউন মিলিয়ে সারাদিনে 120টি মেট্রোর পরিবর্তে চলবে 92টি মেট্রো। এই মোট সংখ্যার মধ্যে 46টি আপ ও 46টি ডাউন পরিষেবা।

দিনের প্রথম পরিষেবা

  • নোয়াপাড়া থেকে জয়হীন বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 07টা 18 মিনিটে। সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকছে।
  • জয়হীন বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 07টা 40 মিনিটে। সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকছে।

দিনের শেষ মেট্রো

  • নোয়াপাড়া থেকে জয়হীন বিমানবন্দর পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 9টার পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 8টা 58 মিনিটে।
  • জয়হীন বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 9টা 20 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 9টা 18 মিনিটে।

অন্যান্য সোমবারের মতোই পার্পেল ও অরেঞ্জ লাইনে পরিষেবার স্বাভাবিক থাকবে।

