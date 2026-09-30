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পুজোর কেনাকাটায় বাড়ছে ভিড়, শনি-রবিতে চলবে বাড়তি মেট্রো

Kolkata Metro Rail: গণপরিবহণে নিত্যযাত্রীদের সঙ্গে বাড়ছে পুজোর কেনাকাটা করতে বাড়ির বাইরে পা রাখা মানুষের ভিড় ৷ তাই সপ্তাহান্তে বাড়তি মেট্রো পরিষেবা মিলতে চলেছে ৷

Kolkata Metro Rail
শনি-রবিতে চলবে বাড়তি মেট্রো (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2026 at 7:58 AM IST

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কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজো শুরু হতে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। তাই পুজোর কেনাকাটা পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। সপ্তাহান্তে শনি এবং রবিবারই পুজোর কেনাকাটা সারতে বাড়ির বাইরে পা রাখছেন অধিকাংশ মানুষ । ফলে গণপরিবহণে নিত্যযাত্রীদের সঙ্গে বাড়ছে সেই সব মানুষদের উপস্থিতি ৷ পুজোর আগে এই বাড়ন্ত যাত্রী-চাপের কথা মাথায় রেখে সপ্তাহান্তে আরও বেশি মেট্রো চালানো পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা মেট্র্রো রেল কর্তৃপক্ষের।

মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজোর আগে দু'টি শনিবার ও দু'টি রবিবার মিলিয়ে বাড়তি একগুচ্ছ মেট্রো চালানো হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে শনি এবং রবিবার ব্লু, গ্রিন, ইয়েলো লাইনে অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আগামী 3 অক্টোবর, শনিবার থেকে 11 অক্টোবর, রবিবার পর্যন্ত অতিরিক্ত মেট্রো পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, পুজো শুরুর আগে চার দিন নতুন সূচি অনুয়ায়ী বাড়তি মেট্রো পাবেন যাত্রীরা।

কোন লাইনে কটা মেট্রো বেশি চলবে ?

কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের বিবৃতি অনুযায়ী, ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম), গ্রিন লাইন (হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ) এবং ইয়েলো লাইন (নোয়াপাড়া থেকে এয়ারপোর্ট) মিলিয়ে প্রতি শনিবার মোট 72টি মেট্রোর সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি, এই দুই রবিবারে অতিরিক্ত 50টি মেট্রো চালানো হবে। আগামী 3 ও 10 অক্টোবর— এই দুই শনিবারে ব্লু লাইনে 252টির পরিবর্তে 272টি মেট্রো চলবে। গ্রিন লাইনে ওই দুদিন আপ-ডাউন মিলিয়ে 212টির পরিবর্তে 236টি মেট্রো চলবে। গ্রিন লাইনে 111টির পরিবর্তে 125টি মেট্রো (62টি আপ ও 63টি ডাউন) চলবে।

পরের দুই রবিবার (4 ও 11 অক্টোবর) ব্লু লাইনে 152টির পরিবর্তে 188টি (94টি আপ ও 94টি ডাউন) মেট্রো চলবে ৷ গ্রিন লাইনে 111টি মেট্রোর পরিবর্তে 125টি মেট্রো চলবে। ইয়েলো লাইনে 78টি মেট্রো চলবে। তবে দিনের প্রথম এবং শেষ মেট্রো পরিষেবার সময়ে কোনও বদল হচ্ছে না বলেই জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

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কলকাতা মেট্র্রো রেল
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