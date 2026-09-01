জন্মাষ্টমীর ছুটিতে কমছে মেট্রো সংখ্যা, কোন লাইনে বদলাচ্ছে পরিষেবা
সরকারি স্কুল, কলেজ, অফিস-কাছারি ছুটি থাকায় সেদিন যাত্রী ভিড় স্বাভাবিকভাবেই কম হয় ৷ সে কারণে মেট্রো চলাচলে রদবদল করেছে কর্তৃপক্ষ ৷
Published : September 1, 2026 at 9:41 AM IST
কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: জন্মাষ্টমীর দিন সরকারি ছুটি ৷ স্বাভাবিকভাবেই সেই উপলক্ষে যাত্রী সংখ্যা অন্যান্য দিনের চেয়ে তুলনামূলক কম থাকবে ৷ সেই কারণে 4 সেপ্টেম্বর শুক্রবার ব্লু, গ্রিন এবং ইয়লো লাইনে মেট্রোর সংখ্যা কমানো হয়েছে । এমনটাই জানিয়েছেন কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ ।
আগামী 4 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার জন্মাষ্টমী । সরকারি স্কুল, কলেজ, অফিস-কাছারি ছুটি থাকায় সেদিন যাত্রী ভিড় স্বাভাবিকভাবেই কম হয় ৷ যে কারণে অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনের মতো জন্মাষ্টমীর দিনও কলকাতা মেট্রোরেলের পরিষেবায় বেশ কিছু রদবদল করা হয়েছে । তাই যাত্রী সংখ্যা কম থাকবে বলে কমানো হয়েছে মেট্রোর সংখ্যা ।
জন্মাষ্টমীর দিন কলকাতা মেট্রোয় পরিষেবার সংখ্যা:
ব্লু লাইন অর্থাৎ কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত 252টি পরিষেবা পাওয়া যাবে । এই মোট সংখ্যার মধ্যে 126 আপ ও ডাউন পরিষেবা থাকবে ।
গ্রিন লাইন অর্থাৎ হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড বা শিয়ালদা সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত 212টি মেট্রো পাওয়া যাবে । এই মোট সংখ্যার মধ্যে 106টি আপ ও ডাউন পরিষেবা পাওয়া যাবে ।
ইয়লো লাইন অর্থাৎ নোয়াপাড়া থেকে বারাসত পর্যন্ত 92টি পরিষেবা পাওয়া যাবে, যার মধ্যে রয়েছে 46টি আপ ও ডাউন পরিষেবা ।
মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, পরিষেবার সংখ্যা পরিবর্তন করা হলেও কোনও লাইনেই দিনের প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না । অর্থাৎ, যাত্রীরা অন্যান্য দিনের মতোই নির্ধারিত সময়ের প্রথম ও শেষ মেট্রোটি পাবেন ।
তবে পার্পল এবং অরেঞ্জ লাইনে কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে । নির্ধারিত সময়সূচি মেনেই এই দুই রুটে মেট্রো চলাচল করবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ।