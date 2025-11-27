সুখবর ! আগামী সোমবার থেকে পার্পেল লাইনে বাড়ছে মেট্রোর সংখ্যা
Published : November 27, 2025 at 10:58 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: মেট্রোয় নিত্য যাত্রীদের জন্য সুখবর। আগামী সোমবার অর্থাৎ 1 ডিসেম্বর থেকে কলকাতা কলকাতা মেট্রো রেলের পার্পেল লাইনে বাড়তে চলেছে পরিষেবার সময়। অর্থাৎ, বাড়তে চলেছে মেট্রোর সংখ্যাও। এমনটাই জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কতৃপক্ষের তরফে।
প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী পার্পল লাইনের মেট্রো পরিষেবা ব্যবহার করেন। জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত এই 7.75 কিলোমিটারের মেট্রো পথে অনেক যাত্রীরাই মাঝেরহাট পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা গ্রহণ করে পূর্ব রেলের রুটে ট্রেনে যাতায়াত করেন। এছাড়াও পার্পল লাইনে মেট্রো পরিষেবা বৃদ্ধির ফলে পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ-বজবজ লাইনের যাত্রীরা সকাল এবং সন্ধ্যার সময় উপকৃত হবে। তাই সেই সব শহরতলীর যাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই এবার প্রতিদিন আরো বেশি সংখ্যায় মেট্রো পরিষেবা চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
আগামী 1 ডিসেম্বর সোমবার থেকে এই নতুন সময়সূচি মাফিক চলবে পার্পল লাইনে মেট্রো পরিষেবা। সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত এই রুটে 84টি পরিষেবা দেওয়া হবে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে 42টি আপ ও 42টি ডাউন পরিষেবা। বর্তমানে এই রুটে সারাদিনে 80টি পরিষেবা দেওয়া হয়। এই মোট সংখ্যার মধ্যে 40টি আপ ও 40টি ডাউন পরিষেবা।
দিনের প্রথম পরিষেবা
জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 06টা 50 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 06টা 40 মিনিটে।
মাঝেরহাট থেকে জোকা যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 07টা 14 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 07টা 03 মিনিটে।
দিনের শেষ পরিষেবা
জোকা থেকে মাঝেরহাট যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 8টা 36 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 9টা 05 মিনিটে।
মাঝেরহাট থেকে জোকা যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো রাত 8টা 57 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে রাত 9টা 26 মিনিটে।
উল্লেখ্য, পার্পল লাইনে শনিবারে 40টি পরিষেবাই থাকছে। অর্থাৎ, 20টি আপ এবং 20টি ডাউন পরিষেবা। রবিবার এই লাইনে কোনও পরিষেবা উপলব্ধ থাকবে না।