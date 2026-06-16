চিংড়িঘাটার পর এবার পার্পেল লাইনে সম্প্রসারণ, মেট্রো যাবে ডায়মন্ড পার্ক পর্যন্ত
নতুন রুটটি জোকা স্টেশনকে আইআইএম জোকা ও ডায়মন্ড পার্কের সঙ্গে যুক্ত করবে। নতুন 1.7 কিমি অংশটি যুক্ত হলে, পার্পেল লাইনের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে 18 কিমি।
Published : June 16, 2026 at 3:54 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: এবার কলকাতা মেট্রোরেলের পার্পেল লাইন যাবে জোকা থেকে ডায়মন্ড পার্ক পর্যন্ত । অর্থাৎ সম্প্রসারণ হতে চলেছে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের পার্পেল লাইনে । শহর ও শহরতলির প্রান্তিক যাত্রীরা এই মেট্রোয় খুব সহজেই এসে পৌঁছতে পারবেন একেবারে শহরের প্রাণকেন্দ্রে । তাই এই অংশটি চালু হয়ে গেলে সাধারণ যাত্রীরা যে ব্যাপক ভাবে উপকৃত হবেন তা বলাই বাহুল্য ।
জোকা থেকে ডায়মন্ড পার্ক পর্যন্ত এই মেট্রো করিডোর সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করেছে রেল মন্ত্রক । সম্প্রতি এই প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে । প্রস্তাবিত 1.7 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সম্প্রসারিত অংশের জন্য সারমাস্টারচক, হাঁসপুকুরিয়া এবং জোকা এলাকার জমি অধিগ্রহণ করা হবে বলে মেট্রোরেল সূত্রে জানা গিয়েছে । এই নতুন রুটটি জোকা স্টেশনকে আইআইএম জোকা ও ডায়মন্ড পার্ক এলাকার সঙ্গে যুক্ত করবে ।
আরভিএনএল-এর এই প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই 378 কোটি টাকার একটি দরপত্র দেওয়া হয়েছে । এই বাজেটের আওতায় একটি এলিভেটেড ভায়াডাক্ট বা উড়াল সেতু এবং একটি নতুন মেট্রো স্টেশন নির্মাণ করা হবে । মেট্রো রেল সূত্রের খবর, ডায়মন্ড হারবার রোডের উপর আইআইএম জোকা ক্যাম্পাস থেকে প্রায় 100 মিটার দূরে PWD-র মালিকানাধীন একটি জমি এই স্টেশনের জন্য চিহ্নিত করেছে RVNL।
এই নতুন 1.7 কিমি অংশটি যুক্ত হওয়ার পর, পার্পেল লাইনের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে 18 কিলোমিটার । রুটটি আইআইএম-জোকা-ডায়মন্ড পার্ক থেকে শুরু করে ইডেন গার্ডেনস যা এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে মাত্র 1.6 দূরত্বে রয়েছে, সেই পর্যন্ত হবে ।
রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর যেমন দীর্ঘদিন ধরে থমকে থাকা চিংড়িঘাটার জট কেটে কাজ শেষ হয়েছে, সেভাবেই এবার মনে করা হচ্ছে যে শহর ও শহরতলিতে যে সমস্ত মেট্রো প্রকল্পগুলি থমকে ছিল জমি জট বা অন্যান্য কারণে, সেই সব প্রকল্পের কাজও দ্রুত শেষ হবে । বর্তমানে জোকা থেকে সরাসরি এসপ্ল্যানেড পৌঁছানোর কাজ এগোচ্ছে দ্রুত গতিতে । দক্ষিণ শহরতলির যাত্রীদের শহরের মূল কেন্দ্রের সঙ্গে জুড়তে দ্রুত এগিয়ে চলেছে কলকাতা মেট্রোর পার্পেল লাইনের সম্প্রসারণের কাজ । শীঘ্রই জোকা থেকে সরাসরি এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারবেন যাত্রীরা ।
যেহেতু শহরের দক্ষিণ অংশে আইআইএম জোকার মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাই যাতায়াতের ক্ষেত্রে তাদেরও বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয় । তাই পার্পেল লাইনটি যাতে একেবারে শহরের মাঝামাঝি যাত্রীদের পৌঁছে দিতে পারে অর্থাৎ জোকা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এক মেট্রোতেই দ্রুত যাতে পৌঁছে যাওয়া যায়, সেই আবেদন জানিয়ে IIM কর্তৃপক্ষও বেশ কয়েকবার মেট্রো কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছিল ৷
এই সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বেশ কিছু কারণে এই কাজের বাস্তবায়ন থমকে ছিল । তবে এবার আর কোনও সমস্যা রইল না । ইতিমধ্যেই কলকাতা মেট্রো রেল এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে । এখনও পর্যন্ত যেমনটা জানা গিয়েছে যে, পার্পেল লাইনের সম্প্রসারণের কাজ দুটি ভাগে করা হচ্ছে । যার একটি অংশ ইতিমধ্যেই যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং বাকি অংশের কাজ চলছে ।
প্রসঙ্গত পার্পেল লাইনের যে অংশ ইতিমধ্যেই খুলে গিয়েছে সেটি হল, জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত রুট । এই রুটের স্টেশনগুলি হল জোকা, ঠাকুরপুকুর, তারাতলা, বেহালা বাজার এবং মাঝেরহাট । পার্পেল লাইনের সম্প্রসারণের কাজ শেষ হলে আগামী দিনে এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরাসরি মাঝেরহাট থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত পৌঁছনো যাবে ।
মেট্রো রেলের পরিকল্পনা অনুযায়ী, খুব দ্রুত মাঝেরহাট থেকে এসপ্ল্যানেড অংশটি মেন লাইনের সঙ্গে জুড়ে যাবে । সম্প্রসারিত অংশে যে নতুন স্টেশনগুলি হবে সেগুলি হল, মোমিনপুর, খিদিরপুর, ভিক্টোরিয়া, পার্ক স্ট্রিট এবং এসপ্ল্যানেড ।
প্রসঙ্গত, মোমিনপুর থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রুটে ভূগর্ভস্থ লাইন হবে । ভূগর্ভস্থ মেট্রো স্টেশনগুলো হল মোমিনপুর, ভিক্টোরিয়া, পার্ক স্ট্রিট ও এসপ্ল্যানেড । ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই রুটটি সম্পূর্ণ চালু হয়ে গেলে বেহালা ও জোকা সংলগ্ন এলাকার মানুষকে আর যানজটে ফেঁসে থাকতে হবে না । তাঁরা সরাসরি ধর্মতলা বা এসপ্ল্যানেড চত্বরে পৌঁছে যেতে পারবেন ।