চিংড়িঘাটায় থমকে মেট্রো রেলের কাজ, জট কাটাতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য

চিংড়িঘাটায় থমকে মেট্রো রেলের কাজ, জট কাটাতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য
রাজ্য সরকার এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে SLP দাখিল করেছে দেশের শীর্ষ আদালতে।
Published : February 10, 2026 at 10:58 PM IST
কলকাতা 10 ফেব্রুয়ারি: চিংড়িঘাটায় মেট্রোরেলের বকেয়া কাজের জট নিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য। রাজ্য সরকার এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে SLP দাখিল করেছে দেশের শীর্ষ আদালতে।
17 ডিসেম্বর হাইকোর্টের নির্দেশে সর্বশেষ বৈঠক হয় সবপক্ষকে নিয়ে। 14 ফেব্রুয়ারি মধ্যে কাজ শুরু নিয়ে কড়া পর্যবেক্ষণ দিয়েছিল প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ। ইতিমধ্যে জনস্বার্থ মামলাকারীদের তরফে আদালত অবমাননার নোটিশ ধরানো হয়েছে পুলিশকে।
অসম্পূর্ণ 366 মিটার মেট্রোপথ তৈরি করতে নির্মাণকারী সংস্থা আরভিএনএলকে এখনও 3 খুঁটি বসাতে হবে। সেই কাজ করতে পরপর 2 সপ্তাহ উইকএন্ডের 3 রাত ইএম বাইপাসের ট্রফিক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অর্থাৎ, এই কাজ শেষ করতে হলে 90 ঘণ্টার পাওয়ার ব্লক প্রয়োজন ৷ প্রয়োজন 9 ঘণ্টা যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা ৷ এখানে রাজ্য সরকারের আপত্তি ৷
গত 23 ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানিতে চিংড়িঘাটায় মেট্রোরেলের বকেয়া কাজ সম্পন্ন করতে কড়া নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। গত বছর ৪ সেপ্টেম্বর সব পক্ষের বৈঠকের পরে কাজের ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়ার পরও সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। এমনকি 17 ডিসেম্বর ফের সব পক্ষকে বৈঠকে বসে কাজের বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিলেও তা ফলপ্রসূ না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ।
ডিভিশন বেঞ্চ তাদের নির্দেশ জানায়, "রাজ্য এবং ট্রাফিক পুলিশকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে 6 জানুয়ারি 2026-এর আগে, যাতে 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজটা সম্পন্ন করা যায়।" এক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ছিল, "এখন বিভিন্ন উৎসবের সময় ৷ এটা কোনও অজুহাত নয়। ভারতবর্ষ উৎসব-পার্বণের দেশ। উৎসব লেগেই থাকে। মেট্রোরেলের কাজে বৃহত্তর জনগনের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজ্যের মনোভাবে আমরা সন্তুষ্ট নই। বার বার নির্দেশ দেওয়ার সত্ত্বেও সেটা বাস্তাবায়ন না হওয়ায় আমরা নির্দেশ দিতে বাধ্য হচ্ছি। আমরা রাজ্য এবং ট্রাফিক পুলিশকে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিচ্ছি 6 জানুয়ারি 2026-এর আগে জানাতে হবে, যাতে 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজটা সম্পন্ন করা যায়।"
এর আগেও শুনানিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। তা সত্ত্বেও চিংড়িঘাটায় মেট্রোরেলের বকেয়া কাজের জট কাটাতে উদ্যোগী হয়নি রাজ্য । ফলে সমাধান সূত্র অধরা থেকে যায়। আদালতের নির্দেশে একাধিকবার যৌথ বৈঠক থেকেও মেলেনি নির্দিষ্ট সময়সীমা।
এক্ষেত্রে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের বক্তব্য, ফেব্রুয়ারির আগে কোনও ভাবেই পিলার তৈরির কাজে অনুমোদন দেওয়া সম্ভব নয় । গঙ্গাসাগর উৎসব তার প্রধান কারণ । কিন্তু প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট জানান, "আমাদের দেশে একটা উৎসব শেষ হলেই আর একটা চলে আসে। ফলে উৎসবের অজুহাত দিয়ে কাজ বন্ধ রাখা যায় না।"