সোম থেকে বাড়ছে মেট্রোর সংখ্যা, বদলে গেল দিনের প্রথম ও শেষ ট্রেনের সময়

সোম থেকে বাড়ছে মেট্রোর সংখ্যা, বদলে গেল দিনের প্রথম ও শেষ ট্রেনের সময়
মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনে বাড়তে চলেছে পরিষেবার সংখ্যা ৷ সেইসঙ্গে দিনের প্রথম ও শেষ পরিষেবার সময় বদলাল ৷ আজ থেকে বাড়ল পার্পল-গ্রিন লাইনেও বাড়ল মেট্রো ৷
Published : November 22, 2025 at 3:22 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর। কারণ এবার কলকাতা মেট্রোয় নেটওয়ার্কের অরেঞ্জ লাইনে বাড়তে চলেছে পরিষেবার সংখ্যা।গ্রিন লাইনেও Communication Based Train Control System (CBTC) চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। আর এই ব্যবস্থা চালু হতেই বাড়তে চলেছে ওই রুটের মেট্রো পরিষেবার সংখ্যা। পাশাপাশি, আজ থেকে পার্পল ও গ্রিন লাইনে মেট্রো পরিষেবা বাড়ানো হয়েছে ৷
আগামী সোমবার অর্থাৎ 24 নভেম্বর থেকে মেট্রো পরিষেবার সংখ্যা বাড়ছে। 60টি পরিষেবার পরিবর্তে সারাদিনে চলবে 62টি পরিষেবা। এই মোট সংখ্যার মধ্যে 31টি আপ ও 31টি ডাউন।
দিনের প্রথম পরিষেবা
- কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 7টা 40 মিনিটে ৷ বর্তমানে এই রুটে প্রথম মেট্রো পাওয়া যায় সকাল 8টার সময়।
- বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 8টা 10 মিনিটে। বর্তমানে এই রুটে প্রথম মেট্রো পাওয়া যায় সকাল 7টা 55 মিনিটে।
এই রুটে দিনের শেষ মেট্রো
- কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 8.20 মিনিটে। বর্তমানে এই রুটে শেষ মেট্রো পাওয়া যায় রাত 8টা 05 মিনিটে।
- বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 8টা 45 মিনিটে। বর্তমানে এই রুটে মেট্রো পাওয়া যায় রাত 8টা 05 মিনিটে।
অন্যদিকে, মেট্রো যাত্রীদের জন্য আরও একটি স্বস্তির খবর রয়েছে ৷ এর আগে শনিবার পার্পল লাইনে মেট্রো চলাচল করত না। আজ থেকে পার্পল ও গ্রিন লাইনে বাড়ানো হয়েছে পরিষেবা ৷ এমনটাই জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে।
কলকাতা মেট্রোরেল সূত্রে খবর, প্রতি শনিবার পার্পল লাইনে আপ ও ডাউন মিলিয়ে চলবে 40টি পরিষেবা। এর মধ্যে 20টি আপ ও 20টি ডাউন পরিষেবা। প্রতি 21 মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো।
শনিবার পার্পল লাইনে আজকের প্রথম মেট্রো
- জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো মিলবে বেলা 1টা 25 মিনিটে
- মাঝেরহাট থেকে জোকা পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো মিলবে বেলা 1টা 49 মিনিটে
শনিবার পার্পল লাইনে শনিবার দিনের শেষ মেট্রো
- জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 8টা 11 মিনিটে
- মাঝেরহাট থেকে যোগা পর্যন্ত যাবার দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 8টা 32 মিনিটে
অন্যদিকে, যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই গ্রিন লাইনেও সপ্তাহান্তে অর্থাৎ শনিবার পরিষেবা বৃদ্ধি পেতে চলেছে। আপ ও ডাউন লাইন মিলিয়ে সারাদিনে 186টি পরিষেবার পরিবর্তে চলবে 202টি পরিষেবা। এই মোট সংখ্যার 101টি আপ ও 101টি ডাউন পরিষেবা।
শনিবার গ্রিন লাইনে দিনের প্রথম পরিষেবা
- সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম পরিষেবা সকাল 6টা 32 মিনিটে। সময় অপরিবর্তিত থাকছে।
- হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার দিনের প্রথম পরিষেবা সকাল 6টা 30 মিনিটে। সময় অপরিবর্তিত থাকছে।
শনিবার গ্রিন লাইনে দিনের শেষ পরিষেবা
- সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার দিনের শেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে রাত 9টা 47 মিনিটে। সময় অপরিবর্তিত থাকছে।
- হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার দিন এর শেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে রাত 9টা 45 মিনিটে। সময় অপরিবর্তিত থাকছে।