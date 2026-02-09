কলকাতা মেট্রোয় দিন দিন বাড়ছে জীবন নেওয়ার চেষ্টা, বড় পদক্ষেপ রেলের

কলকাতা মেট্রোয় দিন দিন বাড়ছে জীবন নেওয়ার চেষ্টা, বড় পদক্ষেপ রেলের
মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে বারবার নিজেকে শেষ করার চেষ্টা ৷ এবার তা ঠেকাতে পদক্ষেপ করল মেট্রোরেল ৷ স্টেশনগুলিতে প্রচার করা হবে এই বার্তা ৷
Published : February 9, 2026 at 10:58 AM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: গত তিন মাসে বেশ ক'য়েকবার মেট্রোর ব্লু লাইনে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে ৷ জীবন শেষ করার চেষ্টা বেড়েই চলেছে কলকাতা মেট্রোয় ৷ তা ঠেকাতে এবার বড় পদক্ষেপ করল রেল কর্তৃপক্ষ ৷ এফএম চ্যানেলের সাহায্য নিয়ে কলকাতা মেট্রো একটি অডিয়ো বার্তা চালু করেছে ৷ যা উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের বেশ কয়েকটি স্টেশনে চালানো হবে ৷ এই বার্তায় স্টেশনে আগত সকলকে জীবনের গুরুত্ব বুঝিয়ে চরম পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত করা হবে ।
গতকাল অর্থাৎ রবিবার কলকাতা মেট্রোর তরফে ওই অডিয়ো বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে । প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের (2025) নভেম্বরে তিনবার, ডিসেম্বরে দু'বার এবং চলতি বছরের জানুয়ারিতে তিনবার এবং এই মাসে দু'বার মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবন নেওয়ার চেষ্টা করেছে অনেকে ৷ ট্র্যাকে ঝাঁপ দেওয়া এই 10জন যাত্রীর মধ্যে বেশিরভাগকেই বাঁচানো সম্ভব হয়নি । ফলে এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট যে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইন যেন চরম পদক্ষেপ নেওয়ার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে ৷
এই ঘটনা রুখতেই 107 এফএম রেইনবো-তে সম্প্রচারিত ভয়েস নোটে বলা হবে, "নিজের জীবন নেওয়া কেবল একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, এটি একটি বিপজ্জনক সামাজিক রোগ যা সংশ্লিষ্ট পরিবারের উপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ ও দুর্ভোগ, কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । অনুগ্রহ করে কোনও চরম, হঠকারী বা তাড়াহুড়ো করে কোনও পদক্ষেপ করবেন না । আপনি যদি কোনও গুরুতর মানসিক সংকটের সম্মুখীন হন, তবে অবিলম্বে আমাদের পরামর্শদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যাঁরা 24 ঘণ্টা (24x7) আপনার থেকে মাত্র একটি ফোন কলের দূরত্বে রয়েছেন । এই হেল্পলাইনগুলি নানা পোস্টার, ব্যানারে লেখা রয়েছে । প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন অংশে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডেও নম্বর রয়েছে ।"
এই বার্তা ব্লু লাইনের স্টেশনগুলির পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমেও বাজানো হবে । কলকাতা মেট্রো ও এফএম রেডিয়ো চ্যানেলের সাহায্যে যে বার্তা রের্কড করেছে তা এক পুরুষ কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে ৷ যিনি যাত্রীদের এই চরম সিদ্ধান্তকে আরও একবার ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছেন ৷ পাশাপাশি, এই অডিয়ো বার্তা চালানোর সময় নার্ভের উত্তেজনা কমাতে হালকা ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডও ব্যবহার করা হয়েছে ।
যাত্রী সাধারণকে জীবনের গুরুত্ব বোঝাতে অডিয়ো বার্তায় বলা হয়েছে, "জীবন সুন্দর, সব মানুষের জন্যই প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে । যতই বিষণ্ণতা আসুক না কেন, জীবন শেষ করে দেওয়া কোনও উদ্দেশ্য সাধন করবে না । সঙ্কট মোকাবিলা করা এবং কাটিয়ে ওঠা সম্ভব । জীবনের সমাপ্তি কখনও সমাধান হতে পারে না ৷ যদি কেউ নিজের জীবন শেষ করার ইচ্ছায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, তাহলে দু'বার ভাবুন, চিন্তা করুন আপনার জীবন শুধুমাত্র আপনার জন্য নয়, অন্যদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ।"
রেলের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে, কলকাতা মেট্রো নিয়মিত বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে চরম পদক্ষেপ নেওয়া থেকে সরে আসার জন্য একটি করে ক্যাম্প চালাচ্ছে ৷ যে ব্যক্তি চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা ভাবছেন, তাঁদের শিবিরগুলিতে এসে কাউন্সিলরদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেছে । মেট্রো রেলের এক মুখপাত্র জানান, যাত্রী থেকে মেট্রো কর্মীদের সচেতন করতে কাউকে কোনও চরম পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রাখতে ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে এই ভয়েস নোটটি নিয়মিত বাজানো হবে । উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের স্টেশনে প্রচার করা হবে রেলের অডিয়ো বার্তা ।