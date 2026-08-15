দিল্লি-মুম্বইয়ের দৌড়ে তিলোত্তমা ! 130 কিলোমিটার ছোঁয়ার পথে কলকাতা মেট্রো

দিল্লি-মুম্বইয়ের দৌড়ে তিলোত্তমা ! 130 কিলোমিটার ছোঁয়ার পথে কলকাতা মেট্রো
সকাল 6টায় শুরু, রাত সাড়ে 10টা পর্যন্ত পরিষেবা । বাড়ছে ট্রেন, বাড়ছে ডিজিটাল টিকিটিং । স্বাধীনতা দিবসে মেট্রোর ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় বার্তা জিএমের ৷
Published : August 15, 2026 at 4:23 PM IST
কলকাতা, 15 অগস্ট: তিলোত্তমার সকাল এখন শুধু বাস, অটো আর হলুদ ট্যাক্সির শব্দে শুরু হয় না । ভোরের আলো ফোটার আগেই শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটতে শুরু করে মেট্রো। স্কুলের পোশাক পরে ঘুমজড়ানো চোখে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পড়ুয়া, অফিসের তাড়া নিয়ে ছুটে আসা কর্মী, হাসপাতাল বা বিমানবন্দরের দিকে যাওয়া যাত্রী- দিন যত বাড়ে, মেট্রোর ভিড়ও তত ঘন হয় । আবার রাত নামার পরেও সেই ভরসার শেষ ট্রেনটি ধরে বাড়ি ফেরেন বহু মানুষ ।
এই নির্ভরতার পরিসর আরও বাড়াতে চলেছে কলকাতা মেট্রো । আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতা মেট্রোর নেটওয়ার্ক প্রায় 130 কিলোমিটারে পৌঁছবে । শনিবার স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এই লক্ষ্যই সামনে রাখলেন কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার প্রেম সাগর গুপ্ত । অর্থাৎ, শুধু নতুন লাইন নয়, শহরের যাতায়াতের মানচিত্রটাই বদলে দেওয়ার পথে মেট্রো ।
পার্ক স্ট্রিটের মেট্রো রেল ভবনে শনিবার 80তম স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রেম। আরপিএফের কুচকাওয়াজের পর অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মেট্রোর বর্তমান পরিষেবা, যাত্রী সুবিধা, আয় এবং আগামী দিনের সম্প্রসারণ- সব কিছুরই খতিয়ান দেন জিএম ।
গত কয়েক বছরে কলকাতার মেট্রো মানচিত্রে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে ইস্ট-ওয়েস্ট সংযোগে। গ্রিন লাইনের বিভিন্ন অংশ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া, শিয়ালদহ এবং কলকাতার কেন্দ্রীয় এলাকার মধ্যে দ্রুত যাতায়াতের নতুন রাস্তা খুলেছে । অন্যদিকে জোকা-মাঝেরহাটের পার্পল লাইন, নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দরমুখী অরেঞ্জ লাইন এবং বিমানবন্দরমুখী ইয়েলো লাইনের কাজও বৃহত্তর মেট্রো নেটওয়ার্ক তৈরির দিকে এগোচ্ছে ।
এই সম্প্রসারণের গুরুত্ব বোঝা যায় দিল্লি ও মুম্বইয়ের দিকে তাকালে । দিল্লি-এনসিআর মেট্রো এখন প্রায় 395 কিলোমিটারের নেটওয়ার্ক । 12টি লাইনে প্রায় 289টি স্টেশন, প্রতিদিন গড়ে প্রায় 65 লক্ষ যাত্রীর যাতায়াত । কলকাতার 130 কিলোমিটারের লক্ষ্যের সঙ্গে সেই পরিসরের এখনও তুলনা চলে না । কিন্তু কলকাতার জন্য 130 কিলোমিটার হবে বড় এক লাফ, বিশেষ করে শহর ও শহরতলির বিভিন্ন প্রান্তকে একই নেটওয়ার্কে জুড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ।
মুম্বইও একই ভাবে একাধিক করিডর নিয়ে এগোচ্ছে । নতুন নতুন মেট্রো লাইন তৈরি হচ্ছে । পুরনো লাইনের সঙ্গে নতুন করিডরের সংযোগ ঘটছে । ফলে কলকাতার ক্ষেত্রেও শুধু 'কত কিলোমিটার' এই হিসেব যথেষ্ট নয় । আসল প্রশ্ন, কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাকে কত দ্রুত এবং কত কম বদল করে যুক্ত করা যাচ্ছে । সেই জায়গাতেই কলকাতার মেট্রোর সাম্প্রতিক পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের ।
পরিষেবার সময় বাড়িয়ে ইতিমধ্যেই যাত্রীদের জন্য বড় সুবিধা তৈরি করা হয়েছে । এখন ব্লু এবং গ্রিন লাইনে সকাল 6টা থেকে রাত সাড়ে 10টা পর্যন্ত মেট্রো পাওয়া যাচ্ছে । আগে দিনের প্রথম পরিষেবা তুলনায় দেরিতে শুরু হওয়ায় যে যাত্রীরা বাস, অটো বা ট্যাক্সির উপর নির্ভর করতেন, তাঁদের একটা অংশও এখন মেট্রোর আওতায় আসছেন । রাতের পরিষেবা বাড়ায় শেষ মুহূর্তের যাত্রীদেরও সুবিধা হচ্ছে ।
মেট্রো কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এর সবচেয়ে বেশি সুফল পাচ্ছেন নিত্য যাত্রীরা। সকাল সকাল স্কুলে যাওয়া পড়ুয়া, অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে রাতে কাজ শেষ করে ফেরা মানুষ- মেট্রোর সময় বাড়ায় তাঁদের যাতায়াতের বিকল্প বেড়েছে । শুধু সময় নয়, টিকিট ব্যবস্থাতেও বদল আসছে । কাউন্টার থেকে রিটার্ন জার্নির টিকিট এবং আগাম টিকিট সংগ্রহের সুবিধা রয়েছে । বিভিন্ন স্টেশনে ওয়াল-মাউন্টেড টিকিট ভেন্ডিং মেশিনের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে । আগামী দিনে আরও এমন মেশিন বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে ।
ডিজিটাল ব্যবস্থাতেও জোর দিচ্ছে কলকাতা মেট্রো । 'Aamar Kolkata Metro' অ্যাপ ব্যবহার করে যাত্রীরা কিউআর কোড-ভিত্তিক টিকিট কাটতে, স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে এবং অন্যান্য টিকিটিং পরিষেবা নিতে পারছেন । ফলে টিকিট কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন কমছে ।
যাত্রী নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও নজর রয়েছে মেট্রোর । হাওড়া ও শিয়ালদহ- দুই ব্যস্ত স্টেশনে অতিরিক্ত লাগেজ স্ক্যানার বসানো হয়েছে । কারণ, এই দুই স্টেশন এখন শুধু মেট্রোর স্টেশন নয়, রেল এবং শহরের বৃহত্তর গণপরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল ।
যাত্রী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়ও বাড়ছে । মেট্রো কর্তৃপক্ষের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, 2025-26 অর্থবর্ষে কলকাতা মেট্রো প্রায় 23.60 কোটি যাত্রী পরিবহণ করেছে । চলতি 2026-27 অর্থবর্ষে জুলাই পর্যন্ত আয় হয়েছে প্রায় 166 কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় 34 শতাংশ বেশি ।
এই পরিসংখ্যানই বলছে, কলকাতার গণপরিবহণে মেট্রোর পরিসরটা কতটা বদলেছে । এক সময় মেট্রো ছিল মূলত উত্তর-দক্ষিণ যাতায়াতের দ্রুত মাধ্যম । এখন ধীরে ধীরে সেটিই হয়ে উঠছে শহরের একাধিক প্রান্তকে জুড়ে দেওয়া মেরুদণ্ড ।
তবে 130 কিলোমিটারের পথ মসৃণ নয় । কলকাতায় মেট্রো নির্মাণের অন্যতম বড় সমস্যা ভূগর্ভস্থ পরিকাঠামো, রাস্তার নীচে থাকা পুরনো পরিষেবা লাইন, জমি এবং নির্মাণের জটিলতা । তার সঙ্গে রয়েছে পুরনো শহরের ঘনবসতি । দিল্লি বা মুম্বইয়ের মতো দ্রুত নতুন করিডর তৈরি করা কলকাতায় অনেক ক্ষেত্রেই বেশি কঠিন । তাই প্রতিটি নতুন লাইন চালু হওয়ার পিছনে রয়েছে দীর্ঘ পরিকল্পনা ও বহু বছরের কাজ । তবু মেট্রোর মানচিত্র বদলাচ্ছে । আর সেই বদলের পরবর্তী বড় মাইলফলক 130 কিলোমিটার ।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, শহরের উপরে যানজট থাকবে । সিগন্যালে গাড়ির সারিও থাকবে । তার নীচে কিংবা শহরের বুক চিরে, ক্রমশ আরও দীর্ঘ হবে সেই পথ, যে পথে ভরসা করে প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরোবেন কলকাতার কয়েক লক্ষ মানুষ । মেট্রোর স্বাধীনতা দিবসের বার্তা তাই শুধু সম্প্রসারণের ঘোষণা নয়, শহরের ভবিষ্যৎ যাতায়াতের নকশারও ইঙ্গিতও ।