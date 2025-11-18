আজব কাণ্ড মেট্রোয় ! একাধিক জায়গায় কাটা সিগনালিংয়ের তার, ব্যাহত পরিষেবা

আজব কাণ্ড মেট্রোয় ! একাধিক জায়গায় কাটা সিগনালিংয়ের তার, ব্যাহত পরিষেবা
সকাল থেকেই ব্লু লাইনে ধীরগতিতে চলছে মেট্রো ৷ ফলে অফিস টাইমে ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে নিত্যযাত্রীদের ৷
Published : November 18, 2025 at 1:41 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: প্রায় রোজই খবরের শিরোনামে কলকাতা মেট্রো ৷ আর এবার ঘটে গেল আজব ঘটনা ৷ সোমবার গভীর রাতে রুটিন পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে, বরাহনগর থেকে নোয়াপাড়ার মধ্যে সিগন্যালিংয়ের বেশ কয়েকটি তার কাটা রয়েছে ৷ এর জেরে মেরামতির কাজ চলায় আজ দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের মধ্যে ব্যাহত হয়েছে পরিষেবা ৷ দেরিতে চলছে মেট্রো ৷ অফিস টাইমে ফের ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে নিত্যযাত্রীদের ৷
সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে সকাল থেকেই ব্লু লাইনে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে খুব ধীরগতিতে চলছে মেট্রো । স্বাভাবিকভাবেই সমস্যার মুখে পড়েন নিত্যযাত্রীরা । স্টেশনে স্টেশনে বারবার ঘোষণা করা হচ্ছে যে, সিগন্যালিংয়ের সমস্যার জন্যেই দুটি ট্রেনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেকটা বেড়ে গিয়েছে ।
কলকাতা মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, গতকাল রাতে যখন নাইট পেট্রলিং দল নিয়মিত পরিদর্শন করছিল, তখন তারা দেখতে পায় যে, বরাহনগর থেকে নোয়াপাড়া স্টেশনের মধ্যে এলিভেটেড অংশে ভায়া ডাক্ট-এর উপরে যে কেবল থাকে, সেই কেবল বেশকিছু জায়গায় কাটা অবস্থা পড়ে রয়েছে । এই দেখে অবাক হয়ে যান মেট্রোর আধিকারিকরা ৷
মেট্রোর এক আধিকারিক জানিয়েছেন যে, "এই ধরনের ঘটনা খুবই বিরল । এমনটা আগে কখনও হয়নি । তাই কীভাবে এমনটা হল সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কেউ উপরে উঠে এই কাজ করেছেন কি না, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে যে, গতকাল গভীর রাতে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর সঙ্গে সঙ্গে মেরামতির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ সেই কাজ আজ সকালেও চলে ৷ সেই কারণে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ম্যানুয়াল সিগনালিংয়ে মেট্রো চালানো হচ্ছে ৷ আর তাই মেট্রোর চলাচলে বিলম্ব ঘটেছে ৷ ধীরগতিতে চলছে মেট্রো ৷ তবে মেরামতের কাজ দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷ তারা আশাপ্রকাশ করেছে যে, খুব দ্রুত পুনরায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে ৷