সোমবার ব্লু ও গ্রিন লাইনে কমছে মেট্রো পরিষেবা

সোমবার ব্লু ও গ্রিন লাইনে কমছে মেট্রো পরিষেবা
ছুটির দিনে যাত্রী সংখ্যা কম থাকবে ৷ সেই কারণে ছট পুজোর দিন মেট্রো সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ৷
Published : October 26, 2025 at 2:37 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: ছট পুজোর দিন অর্থাৎ সোমবার ব্লু ও গ্রিন লাইনে মেট্রোর সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ ৷ ছুটির দিনে স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন অফিস বন্ধ থাকায় যাত্রীদের সংখ্যা থাকবে কম ৷ সেই কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মেট্রোরেল সূত্রের খবর ৷
এমনিতে সোমবার অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে ব্লু লাইনে সারাদিনে 272টি মেট্রো চলাচল করে ৷ তবে 27 অক্টোবর, ছুটির দিনে যাত্রী সংখ্যা কম থাকায় মেট্রো সংখ্যা কমানো হয়েছে । ছটপুজোর ছুটি উপলক্ষে এই সোমবার সারাদিনে মাত্র 236টি মেট্রো চলবে ব্লু লাইনে ৷ এর মধ্যে 118টি আপ এবং 118টি ডাউন পরিষেবা ৷
সোমবার ব্লু লাইনে প্রথম পরিষেবা:
কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, 27 অক্টোবর নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 6টা 50 মিনিটে ৷ আবার শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 6টা 54 মিনিটে । দুই ক্ষেত্রেই সময় অপরিবর্তিত থাকছে ।
মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 6টা 55 মিনিটে । আবার দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 6টা 55 মিনিটে । দুই ক্ষেত্রেই সময় অপরিবর্তিত থাকছে ।
সোমবার ব্লু লাইনে শেষ পরিষেবা:
দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 21টা 28 মিনিটে । শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার জন্য শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 21টা 33 মিনিটে । দুই ক্ষেত্রেই সময় অপরিবর্তিত থাকছে ।
এদিকে, শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 21টা 43 মিনিটে । এক্ষেত্রেও সময় অপরিবর্তিত থাকছে ৷
ব্লু লাইনের পাশাপাশি বাকি সোমবারের তুলনায় গ্রিন লাইনেও মেট্রোর সংখ্যা কম থাকবে ৷ ওই দিন 226টির পরিবর্তে সারাদিনে 186টি পরিষেবা পাওয়া যাবে । এর মধ্যে 93টি আপ ও 93টি ডাউন পরিষেবা ।
সোমবার গ্রিন লাইনের প্রথম পরিষেবা:
হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল 6টা 30 মিনিটে । সময় অপরিবর্তিত থাকছে । সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 6টা 39 মিনিটের পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 6টা 32 মিনিটে ।
সোমবার গ্রিন লাইনের শেষ পরিষেবা:
হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 21টা 45 মিনিটে । সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দিনের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 21টা 47 মিনিটে । দুই ক্ষেত্রেই সময় অপরিবর্তিত থাকছে ৷ তবে ইয়েলো, অরেঞ্জ ও পার্পল লাইনে অন্যান্য দিনের মতোই আগামী 27 অক্টোবরও পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে ৷