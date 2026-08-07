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অফিস টাইমে মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ ব্যক্তির ; ব্যাহত পরিষেবা

শুক্রবার সন্ধ্য়া 7টা 57 মিনিট নাগাদ রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনের আপ লাইনে ঘটনাটি ঘটেছে বলে মেট্রো রেল সূত্রে জানা গিয়েছে ।

Rabindra sarovar metro station
মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ ব্যক্তির (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 9:27 PM IST

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কলকাতা, 7 অগস্ট: আবারও ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা। রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনে ঝাঁপ দিলেন এক ব্যক্তি । ঘটনার জেরে বেশ খানিকটা সময় বন্ধ রইল পরিষেবা। কলকাতা মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্য়া 7টা 57 মিনিট নাগাদ রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনের আপ লাইনে ঘটনাটি ঘটে।

পরিষেবা বন্ধ রেখে উদ্ধার কাজ চালানো হয়। সে সময় অবশ্য ময়দান ও দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে আংশিক পরিষেবা চালানো হচ্ছিল। আকস্মিক এই ঘটনায় মেট্রোর মধ্যে থাকা যাত্রী এবং প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত থাকা যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রায় একঘণ্টারও বেশি পরে রাত 9টা নাগাদ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয় পরিষেবা ।

এর আগে জুন মাসের 27 তারিখও একই ঘটনা ঘটে । সেদিন বিকেল 3.09 মিনিট নাগাদ এক ব্যক্তি মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন ৷ ঘটনাটি ঘটে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইন বা মেইন লাইনে বেলগাছিয়া স্টেশনের ডাউন লাইনে ৷ এই পরিস্থিতিতে বেশ খানিকক্ষণ পরিষেবা বন্ধ ছিল ৷ 3.56 মিনিটে ফের ব্লু লাইনে মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হয় ৷


এরপর জুলাই মাসের 22 তারিখ আরও একটি অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী থাকে কলকাতার 'গর্ব' মেট্রো । তার কয়েকদিন আগে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের পিলারে ফাটল ধরে । সেই স্মৃতি মুছে যাওয়ার আগে আরও একটি মেট্রো স্টেশনের পিলারে ফাটলের ছবি সামনে চলে আসে ৷ ঘটনাস্থল সিটি সেন্টার মেট্রো স্টেশন । যা কলকাতার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেশন ৷

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে যায় ৷ নিত্যযাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কও ছড়ায় ৷ তড়িঘড়ি বিষয়টি খতিয়ে দেখে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷ তারা ফাটলের বিষয়টি স্বীকার করে নেয় ৷ তাদের দাবি, বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই ৷ এর জেরে যাত্রী পরিষেবায় কোনও ব্যাঘ্যাত ঘটবে না ৷ এবার আবাকও অফিস টাইমে ব্য়াহত মেট্রো পরিষেবা ।

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METRO SERVICE DISRUPTED
মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ ব্যক্তির
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