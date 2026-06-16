মেসি কাণ্ডে অরূপ বিশ্বাসের রক্ষাকবচকে চ্যালেঞ্জ, ডিভিশন বেঞ্চে আপিল শতদ্রু দত্তর
মেসি-কাণ্ডে অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এফআইয়ার করেন শতদ্রু দত্ত। এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট 17 অগষ্ট পর্যন্ত অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেয় অরূপকে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ আপিল করেছেন শতদ্রু
Published : June 16, 2026 at 12:00 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে দেওয়া কলকাতা হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী সুরক্ষা কবচকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হলেন আয়োজক শতদ্রু দত্ত। তারকা ফুটবলার মেসির কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তুমুল বিশৃঙ্খলার ঘটনায় অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এফআইয়ার করেছিলেন শতদ্রু দত্ত। এই এফআইয়ার-এর উপর গত 10 জুন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য 17 অগষ্ট পর্যন্ত অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন অরূপ বিশ্বাসকে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের এজলাসে আপিল করেন শতদ্রু দত্তর আইনজীবী যুবরাজ চট্টপাধ্যায়। আগামী সপ্তাহে মামলাটির শুনানি হতে পারে।
অরূপ বিশ্বাসকে রক্ষাকবচ দিলেও একজন মন্ত্রী হয়েও তারকা ফুটবলারকে কেন্দ্র করে যে আচরণ করেছিলেন তিনি, তাতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীকে চুড়ান্ত ভর্ৎসনা করেছিলেন ৷ তবে বিচারপতি বিধাননগর পুলিশ কমিশনারকে এই ঘটনায় নতুন করে তদন্ত করে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ কেন সেদিনের মেসির অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা যায়নি, সে নিয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য । এবার মন্ত্রীকে যে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শতদ্রু দত্ত।
প্রসঙ্গত, মেসি-কাণ্ডে গ্রেফতারের আশঙ্কায় গত 8 জুন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ। গ্রেফতারের আশঙ্কায় হাইকোর্টে রক্ষাকবচের আবেদন করেন অরূপের আইনজীবী কিশোর দত্ত। যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠানের আয়োজক শতদ্রু দত্তের অভিযোগের ভিত্তিতে দিন কয়েক আগে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ। অরূপ-সহ কয়েক জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন শতদ্রু। এঁদের বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি ধারায় এফআইআর করা হয়।
মেসি কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, বিশাল সংখ্যক দর্শক ওই দিন সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন। বহু মানুষ টিকিট কিনেছিলেন মেসিকে দেখার জন্য। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় সময়ের আগেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন আর্জেন্টিনার এই তারকা ফুটবলার। যদিও দেশের অন্য তিন শহরে একই অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়। ওই ঘটনায় শহরের তথা রাজ্যের সম্মানহানি হয়েছে। তাই রক্ষাকবচ দেওয়া হলেও আদালত চোখ বন্ধ করে থাকবে না।