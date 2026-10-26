ইঞ্জেকশনের পরই শিশুর মৃত্যু কলকাতা মেডিক্যালে ! 'গাফিলতি'র তদন্তে গঠিত কমিটি
Kolkata Medical College: 11 বছরের পবন যাদবের মৃত্যুর তদন্তে চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ তারা চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে ৷
Published : October 26, 2026 at 3:51 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে 11 বছরের শিশুর মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে ৷ তারই তদন্তে চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হল ।
পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর ইঞ্জেকশন দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় শিশুটির । চিকিৎসকদের একাংশের দাবি, ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরেই শকে চলে যায় ওই শিশু । পরে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে তার মৃত্যু হয় । তবে ইঞ্জেকশন দেওয়ার সঙ্গে শিশুমৃত্যুর সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় । গোটা ঘটনার তদন্ত করে দ্রুত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিটিকে । চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে তারা ।
রবিবার সকালে পেটে ব্যথা নিয়ে হাওড়ার বাসিন্দা পবন যাদবকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে নিয়ে আসেন তার পরিবারের সদস্যেরা । সকাল 10টা নাগাদ তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় । পরিবারের দাবি, হাসপাতালে আসার দেড় ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয় চতুর্থ শ্রেণির এই পড়ুয়ার । এরপরই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব হয় শিশুটির পরিবার । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার দুপুরে উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে । ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃত শিশুর পরিজনেরা ।
ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । শিশুরোগ বিভাগের অধ্যাপক রাকেশ মণ্ডলের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটিতে রয়েছেন শিশুশল্য বিভাগের প্রধান সুজয় মৈত্র, হৃদরোগ বিভাগের চিকিৎসক ইমরান আহমেদ এবং মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক সঞ্জয় মণ্ডল । কী পরিস্থিতিতে শিশুটিকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল, ওষুধের মাত্রা কত ছিল এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখবে এই কমিটি ।
ইঞ্জেকশন দেওয়ার সংখ্যা নিয়েও পরিবারের সঙ্গে চিকিৎসকদের বক্তব্যে অসঙ্গতির অভিযোগ উঠেছে । মৃতের এক আত্মীয়ের কথায়, “আমাদের চোখের সামনে তিনটে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে । কিন্তু ওরা জানাচ্ছে, দুটো ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে ।”
অন্যদিকে, জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশের বক্তব্য, ওই শিশুর পেটে ব্যথা কমানোর জন্য প্রথমে ডর্টিন নামে একটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় । পাশাপাশি, গ্যাসের ওষুধ প্যান্টোপ্রাজ়ল দেওয়ার কথা ভাবেন সেই সময়ে শিশু বিভাগে কর্মরত এক ইন্টার্ন । কিন্তু হাসপাতালে ওই ওষুধ মজুত না-থাকায় পরিবারের সদস্যদের বাইরে থেকে তা আনতে বলা হয় । ওষুধ আনতে দেরি হওয়ায় বিকল্প হিসেবে র্যানটাক আইএম ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় বলে দাবি চিকিৎসকদের একাংশের ।
তাঁদের বক্তব্য, এই ধরনের উপসর্গে র্যানটাক আইএম ইঞ্জেকশন দেওয়া অস্বাভাবিক নয় । কিন্তু ওই ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরেই শিশুটি শকে চলে যায় । পরে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে তার মৃত্যু হয় বলে দাবি তাঁদের । এক জুনিয়র চিকিৎসকের কথায়, “ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর ব্যথা কমলে এক্স-রে করানোর পরিকল্পনা ছিল । কিন্তু সেই সুযোগ আর পাওয়া গেল না ।”
এদিকে, ঘটনার সময় শিশু বিভাগে সিনিয়র চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পবনের বাবা নরেশ যাদব । তার জবাবে জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশের দাবি, একই সময়ে জরুরি বিভাগে অন্য এক রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শিশু বিভাগে উপস্থিত সিনিয়র রেসিডেন্ট পোর্টেবল ভেন্টিলেটর নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন । সেই সময়েই পবনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় ।
ঘটনার খবর পেয়ে রবিবার কলকাতা মেডিক্যালে পৌঁছন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । তাঁর সঙ্গে ছিলেন জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিজয় ওঝা । মৃত শিশুর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী । ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দেন তিনি । পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ধারণে ময়নাতদন্তের প্রয়োজনীয়তার কথাও জানান ।
প্রথমে সন্তানের দেহের ময়নাতদন্তে রাজি ছিলেন না পবনের বাবা-মা । ছেলের দেহে কাটাছেঁড়া হোক, তা চাননি তাঁরা । পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অনুরোধে ময়নাতদন্তে সম্মতি দেন । শারদ্বত বলেন, “বাবা-মা গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন । আমি তাঁদের অভিযোগ মাথা পেতে নিচ্ছি । একটা ইঞ্জেকশন দেওয়ার ফলে এই মৃত্যু হতে পারে বলে ওঁদের অভিযোগ । আমি বলেছি, এই অভিযোগগুলির সত্য কি মিথ্যা তা প্রমাণ করার জন্য ময়নাতদন্ত বাঞ্ছনীয়।”