হোটেল-নাইট ক্লাবের অগ্নিকাণ্ড থেকে শিক্ষা ! বড়দিনের আগে দমকলকে চিঠি ফিরহাদের

অগ্নি নির্বাপণ পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার আবেদন করা হয়েছে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দেওয়া ওই চিঠিতে ৷

Kolkata Mayor Firhad Hakim
কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 23, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: শহর জুড়ে শীতের আমেজ । বড়দিন থেকে বর্ষবরণের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি । আর সেই উৎসবে শহরের রেস্তরাঁ, পানশালা, নাইট ক্লাবে উপচে পড়বে ভিড় । কোনোভাবেই যাতে সেই পরিস্থিতিতে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা না-তৈরি হয় মহানগরে, তাই প্রতিটি ছাদ রেস্তরাঁ থেকে শুরু করে পানশালা, নাইট ক্লাব, হোটেলে অগ্নি নির্বাপণ পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে আবেদন জানিয়ে দমকলকে চিঠি দিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।

কয়েকমাস আগে কলকাতার মেছুয়া ফল পট্টিতে একটি হোটেলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে ৷ সেই ঘটনায় 13 জনের মৃত্যু হয় ৷ যাতে রীতিমতো চাপে পড়তে হয়েছিল কলকাতার পুরনিগম থেকে শুরু করে পুলিশ-প্রশাসনকে । ঘটনার পরবর্তী সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই পার্কস্ট্রিট এলাকার একাধিক রুফটপ রেস্তরাঁয় হানা দেন । খতিয়ে দেখতে গিয়ে পান পরিকাঠামোর অভাব । তারপর থেকেই কলকাতায় রুফটপ বার ও রেস্তরাঁ বন্ধ করা হয়েছিল ।

বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ হয় । দীর্ঘ আলোচনার পর শর্তসাপেক্ষে পুজোর আগে রুফটপ রেস্তরাঁগুলিকে অনুমতি দেওয়া হয় ব্যবসা শুরুর । তবে নির্দিষ্ট সময়মতো পরিকাঠামো তৈরি ও নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করতে বললেও সম্প্রতি পুলিশ-পুরনিগম অভিযান চালিয়ে সেই ছবি দেখতে পায়নি বলে দাবি কর্তৃপক্ষের । এরপর অনেক রেস্তরাঁ মালিককেই সতর্ক করা হয়েছে । দ্রুত নির্দেশিকা বাস্তবায়নের হুঁশিয়ারি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ ।

এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি গোয়ার একটি নাইট ক্লাবে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড চিন্তায় ফেলেছে পুর প্রশাসনকে । তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে শুধু রুফটপ নয়, তার বাইরে বাকি সমস্ত ছোট বড় হোটেল, রেস্তরাঁ, বিশেষ করে বড়দিনের উৎসবে ভিড় হয় পানশালা নাইট ক্লাবগুলো, সেখানে অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামো কেমন সেটা দমকল যাতে এখন থেকেই খতিয়ে দেখে ।

যদিও মেয়র ফিরহাদ হাকিম দাবি করেন, রুফটপ রেস্তরাঁগুলিতে এসওপি অনুযায়ী চলছে কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য বলা হয়েছিল । এই পর্যন্ত 83টি রেস্তরাঁয় দেখা হয়েছে । সমস্ত জায়গায় এসওপি ফলো করা হচ্ছে । এরপরে তিনি বলেন, "তবে আমি দমকল দফতরকে চিঠি লিখেছি । এই উৎসবের মরশুমে রুফটপ ছাড়াও এমনি ছোট বড় হোটেল, রেস্তরাঁ, পানশালা, নাইট ক্লাব এসওপি ফলো করা হচ্ছে কি না নজরদারি যাতে রাখা হয় ।"

