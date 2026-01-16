ETV Bharat / state

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার ফেরত চেয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিচ্ছেন মেয়র

ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর কাজের জন্য ওই মাঠটি নিয়েছিল KMRCL৷ কাজ শেষ হওয়ার পর মাঠ ফেরত দেওয়া হয়নি৷ সেখানে এখন অসামাজিক কাজ বাড়ছে বলে অভিযোগ৷

Subodh Mallick Square
সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের বর্তমান অবস্থা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 16, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর কাজের জন্য সাময়িকভাবে ওয়েলিংটনে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার মাঠটি কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড বা কেএমআরসিএল নিয়েছিল। মেট্রো চালু হয়েছে। তবে এখনও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে মেট্রোর নেওয়া জায়গাটা। অভিযোগ, দিনের আলো কমতে শুরু করলেই অসামাজিক কর্মকাণ্ড শুরু হয় সেখানে।

এবার সেই মাঠ ফেরত চেয়ে মেট্রোকে চিঠি দিতে চলেছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা পুরনিগমের কাছে সেখানে একটি ওয়ার্ড হেলথ ইউনিট ও পানীয় জলের বুস্টটিং সেন্টার তৈরি করার প্রস্তাব জমা পড়েছে৷

Subodh Mallick Square
সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের বর্তমান অবস্থা (নিজস্ব ছবি)

এই মাঠের একাংশে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের শিয়ালদহ ও ধর্মতলার মধ্যবর্তী জায়গায় ভেন্টিলেশন ও বেরিয়ে আসার পথ তৈরির কথা ছিল। তবে বউবাজার বিপর্যয়ের জেরে সেই কাজের জন্য সার্বিকভাবে প্রায় পাঁচ বছর সময় লাগে। গত বাংলা নববর্ষে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর ধর্মতলা ও শিয়ালদহ স্টেশনের মধ্যে পরিষেবা শুরু হয়। তবে এখনও সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের যে জমি মেট্রো নিয়েছে, সেটি ফেরত দেয়নি। তাই কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ওই মাঠ কেএমআরসিএল-এর কাছ থেকে ফেরত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন৷

Subodh Mallick Square
সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের বর্তমান অবস্থা (নিজস্ব ছবি)

কলকাতা পুরনিগমের 51 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইন্দ্রনীল কুমার বলেন, ‘‘ওই অংশটি এখন সমাজবিরোধীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। সন্ধ্যা নামলেই নেশার আসর বসে। আমরা পার্কটির এই অংশ ফিরে পেলে একটি ওয়াটার বুুস্টিং সেন্টার ও একটি ওয়ার্ড হেলথ ইউনিট তৈরি করব। বিষয়টি মেয়রকে জানিয়ে প্রস্তাব দিয়েছি।’’

KMC
কলকাতা পুরনিগম (নিজস্ব ছবি)

কেএমআরসিএল সূত্রে খবর, এই জায়গায় একটি শ্যাফট তৈরি করা হয়েছিল। তবে মাটির চরিত্র ঠিক না-থাকায় ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো দুই সুড়ঙ্গের সঙ্গে এটা যুক্ত করা যায়নি। তাই এটা আপাতত বাতিল করেছে কর্তৃপক্ষ। তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলেও হতে পারে বলে কেএমআরসিএল মনে করছে৷

Subodh Mallick Square
সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের বর্তমান অবস্থা (নিজস্ব ছবি)

তাই এটা এখনই ভেঙে দেওয়ার পক্ষপাতি নয় তারা। মাঠের জমি হস্তান্তরের আগে এই গোটা বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে তারা খুঁটিনাটি বিষয় বুঝে নিতে চাইছে। ধর্মতলা ও শিয়ালদহ পরিষেবা চালুর পর এই সময় আর ওই জমির প্রয়োজনীয়তা তেমন নেই।

কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কেএমআরসিএল-এর সঙ্গে। মাটির গভীরে থাকা শ্যাফটি ভাঙা ঝুঁকিপূর্ণ হবে মাটির চরিত্রের কারণে। তাই মাঠের উপর অস্থায়ী সব কাঠামো ভেঙে আগের চেহারায় মাঠের ওই অংশটি ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।’’

KMC
কলকাতা পুরনিগম (নিজস্ব ছবি)

ওই আধিকারিক আরও বলেন, ‘‘মেয়র সাহেবের কাছে প্রস্তাব এসেছে এখানে পানীয় জলের বুস্টিং সেন্টার ও হেলথ ইউনিটের। আগে মাঠের জমি হাতে এলে তারপর আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন।’’

