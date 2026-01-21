ETV Bharat / state

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কলকাতার সব থানা ও ট্রাফিক পুলিশকে তৎপর হওয়ার আবেদন মেয়রের

বুধবার কলকাতা পুরনিগমে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একটি বৈঠক হয়৷ সেই বৈঠকের পর এই কথা বলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম৷

POLLUTION
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 21, 2026 at 9:05 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: দিল্লির দূষণের জেরে নাগরিক দুর্ভোগে এখন গোটা দেশ শঙ্কিত। শহর কলকাতার বাতাসের গুণগত মানও খুব ভালো নয়। এই পরিস্থিতিতে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কোন পথে আরও সক্রিয় হওয়া যায়, কী কী পদক্ষেপ করা যায়, সেই নিয়েই বুধবার বৈঠক হল কলকাতা পুরনিগমে।

বৈঠকে নেতৃত্ব দেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন পরিবেশ বিভাগের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার ও উদ্যান বিভাগের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। কলকাতা পুলিশের অ্যাডিশনাল সিপি (4) শুভঙ্কর সিনহা সরকার। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি এজেন্সি। তবে দূষণ নিয়ে বৈঠকে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল না বলেই খবর কর্পোরেশন সূত্রে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কলকাতার সব থানা ও ট্রাফিক পুলিশকে তৎপর হওয়ার আবেদন মেয়রের (ইটিভি ভারত)

এই বৈঠকেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় উনুন জ্বালানো, গাড়ির কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ, শুকনো পাতা, কাঠ জ্বালানোর মতো বিষয় নিয়ে প্রত্যেক থানাকে ও ট্রাফিক বিভাগকে সক্রিয় হওয়ার আবেদন করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

শীত পড়তেই ধুলোর চাদরে মুড়ে গিয়েছে দিল্লি। এমনকি শ্বাস কষ্ট-সহ নানা সমস্যায় সেখানকার মানুষ গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অনেককেই হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি হতে হয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও শ্বাস নেওয়ার দাবি তুলে বিক্ষোভ-আন্দোলন পর্যন্ত হয়েছে দেশের রাজধানী শহরে। তবে দেশের পুরনো রাজধানী শহর কলকাতার পরিণতিও দিল্লির মতো হতে খুব একটা দীর্ঘ সময় লাগবে না। সেই অশনি সঙ্কেত দিচ্ছে নানা সময় সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলির করা সমীক্ষা।

Pollution Meeting in KMC
কলকাতা পুরনিগমে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

সেই পরিণতি থেকে শহর কলকাতাকে রক্ষা করতে এবার তৎপর হল পুর-প্রশাসন। কর্তৃপক্ষ খানিকটা নড়ে বসল। এদিন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে বৈঠক হয়। বৈঠকে ঠান্ডার কারণে বিভিন্ন জায়গায় আগুন পোয়াতে কাঠ, পাতা জ্বালানো, উনুন জ্বালানো, গাড়ির কালো ধোঁয়া - এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নজরদারি চালিয়ে বন্ধ করতে পুলিশ কর্তাদের নির্দেশ দেন মেয়র। এছাড়াও নির্মাণ স্থল ঘিরে দেওয়া কিংবা যেখানে বেশি ধুলো উৎপন্ন হয়, সেই সব জায়গায় অতিরিক্ত জল ছিটানোর ব্যবস্থা করতে বলা হয়। আরভিএনএল নির্মাণ কাজে ধুলো নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষকে তৎপর হতে বলেন মেয়র। নির্মাণ বর্জ্য বা নির্মাণ উপকরণ, বালি রাস্তায় ফেলার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

Pollution Meeting in KMC
কলকাতা পুরনিগমে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘‘মেট্রোর যেসব জায়গায় কাজ হচ্ছে, সবুজ চাদরে ঢেকে করতে হবে। পর্যাপ্ত জল ছিটাতে হবে নির্মাণ স্থলে। পুলিশকে বলা হয়েছে, ট্রাফিকের গতি বৃদ্ধি করতে হবে৷ পুরনো গাড়ির উপর নজরদারি করতে হবে, যাতে কালো ধোঁয়া নির্গত হয়, এমন গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পলিউশন ফেল থাকলে ধরপাকড় করতে হবে, যাতে বাতাসে কার্বন কণার বৃদ্ধি ঠেকানো যায়।’’

Pollution Meeting in KMC
কলকাতা পুরনিগমে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘রাস্তায় পড়ে থাকা নির্মাণ বর্জ্য তোলা নিয়ে কর্পোরেশনের বিভাগীয় সমন্বয়ের অভাব আছে৷ সেটা সমাধান করতে হবে৷ যাতে ধুলো না-ওড়ে, তার জন্য নির্মাণ বর্জ্য তুলে ফেলতে হবে দ্রুততর সঙ্গে। নির্মীয়মান বাড়ির ক্ষেত্রে নেট লাগিয়ে কাজ করতে হবে৷ না-হলে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্মাণ সামগ্রী বাইরে রাখা যাবে না। পর্যাপ্ত জল দিতে হবে নির্মাণ কাজে। পরিত্যক্ত গাড়ি থেকে দূষণ হয় সেটা ব্যবস্থা নিতে বলেছি। 24 ঘণ্টায় অন্তত 16 ঘণ্টা দুই শিফটে যাতে কর্পোরেশন বিভিন্ন রাস্তা-সহ বিভিন্ন জায়গায় স্প্রিংকলার দিয়ে জল দেওয়া কাজ করে। মিস্ট ক্যানন স্প্রে চালায়।’’

সম্পাদকের পছন্দ

