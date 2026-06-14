দেশ-বিদেশের ব্যাংক নোটে স্মারক ফুটবল বিশ্বকাপ, ইতিহাসের জীবন্ত দলিল কলকাতায়

দেশ-বিদেশের ব্যাংক নোটে স্মারক ফুটবল বিশ্বকাপ, ইতিহাসের জীবন্ত দলিল কলকাতায়
নাগেরবাজারের বাসিন্দা দেবকুমার পালের সংগ্রহে ফুটবল বিষয়ক 15টি ব্যাংকনোট রয়েছে । এটা তাঁর কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয় বলেই মনে করেন বেসরকারি স্কুলের রসায়নের শিক্ষক ।
Published : June 14, 2026 at 2:01 PM IST
কলকাতা, 14 জুন: ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়, এটি বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের আবেগ । সেই আবেগই স্থান পেয়েছে বিভিন্ন দেশের স্মারক ব্যাংক নোটে । নাগেরবাজারের বাসিন্দা দেবকুমার পালের সংগ্রহে ফুটবল বিষয়ক 15টি ব্যাংকনোট রয়েছে । বেসরকারি স্কুলের রসায়নের শিক্ষকের কথায়, "এই সংগ্রহের তালিকা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয় ।" তিনি নিউমিসম্যাটিক সোসাইটি অফ ক্যালকাটা (Numismatic Society of Calcutta)-র সদস্যও বটে ।
তাঁর সংগ্রহের তালিকা কী কী আছে ?
আয়ারল্যান্ডের আলস্টার ব্যাংক 26 নভেম্বর 2006 সালে কিংবদন্তি ফুটবলার জর্জ বেস্টকে সম্মান জানিয়ে £5 নোট প্রকাশ করে । 1968 সালে তিনি ইউরোপিয়ান ফুটবলার অব দ্য ইয়ার নির্বাচিত হন এবং ফিফা প্লেয়ার অফ দ্য সেঞ্চুরি (FIFA Player of the Century) ভোটে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন । তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই নোটের মাত্র 10 লক্ষ কপি ছাপা হয়েছিল এবং প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব সংগ্রাহকদের হাতে চলে যায় ।
এরপর 2018 ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন উপলক্ষে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি বিশেষ 100 রুবল পলিমার নোট প্রকাশ করে । এতে বল ধরার জন্য কিংবদন্তি সোভিয়েত গোলরক্ষক লেভ ইয়াশিনকে ঝাঁপ দেওয়ার ছবি দেখা যায় এবং পাশে একটি ফুটবল হাতে এক কিশোরের ছবি রয়েছে ।
2022 ফিফা বিশ্বকাপ উপলক্ষে কাতার একটি অভিনব 22 রিয়াল পলিমার স্মারক নোট প্রকাশ করে । এই অস্বাভাবিক মূল্যমানটি 2022 সালকে স্মরণ করেই নির্ধারণ করা হয় । ইতিহাসে এই প্রথম কোনও আয়োজক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈধ মুদ্রায় অফিসিয়াল FIFA World Cup লোগো মুদ্রণ করে ।
মরক্কো 35তম আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস (AFCON) আয়োজন উপলক্ষে একটি সীমিত সংস্করণের 100 দিরহাম স্মারক নোট প্রকাশ করে । এতে রাজা মহম্মদ ষষ্ঠের প্রতিকৃতি, দেশের জাতীয় প্রতীক, রাবাতের প্রিন্স মৌলে আবদেল্লাহ স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং ফুটবলের প্রতীকী নকশা স্থান পেয়েছে ।
মালদ্বীপ 2017 সালে প্রকাশিত 5 রুফিয়া পলিমার নোটে জাতীয় ফুটবল দলের কিংবদন্তি অধিনায়ক আলি ধাগান্দে আশফাকের ছবি স্থান দেয় । এই নোট দেশের সংস্কৃতি ও ফুটবলপ্রেমকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে ।
স্কটল্যান্ডের ব্যাংক অফ স্কটল্যান্ড স্কট ম্যাকটোমিনের ডেনমার্কের বিরুদ্ধে করা বিখ্যাত ওভারহেড কিককে স্মরণ করে একটি সীমিত সংস্করণের £20 নোট প্রকাশ করে । স্কটিশ জাতীয় দলের বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জনের স্মারক হিসেবেই এই নোট তৈরি হয় ।
ফুটবল ও ব্যাংকনোট - দুই ভিন্ন জগতের এই অনন্য সংযোগ সংগ্রাহকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে । স্কুলশিক্ষক দেবকুমার পালের সংগ্রহে থাকা এই 15টি স্মারক নোট শুধু মুদ্রা নয়, বরং ফুটবল ইতিহাসের জীবন্ত দলিল ।