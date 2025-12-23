ETV Bharat / state

সিইও অফিসের সামনে BLO বিক্ষোভ, স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু লালবাজারের

আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি ৷ পরিস্থিতি পৌঁছয় চরমে ৷ ঘটনায় একাধিক ধারায় হেয়ার স্ট্রিট থানায় মামলা দায়ের করল লালবাজার ৷

কলকাতা পুলিশ হেডকোয়ার্টার (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 23, 2025 at 11:18 AM IST

3 Min Read
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: কলকাতায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে জোর করে ঢোকার চেষ্টা ৷ পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করল লালবাজার । কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, একাধিক ধারায় হেয়ার স্ট্রিট থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে । ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

সোমবার বিবাদী বাগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দফতর, অর্থাৎ সিইও অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও)। অভিযোগ, পুলিশের ব্যারিকেড টপকে সিইও দফতরের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা । পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিএলওরা । ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে বলে, পুলিশ সূত্রে খবর।

বিক্ষোভ বিএলও-দের (ইটিভি ভারত)

বিক্ষোভকারী বিএলওদের দাবি, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর থেকেই কমিশনের অ্যাপে বারবার পরিবর্তন আনা হচ্ছে । এর ফলে একদিকে যেমন মানসিক চাপ বাড়ছে, তেমনই অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে চরম বিভ্রান্তি । আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, একের পর এক নির্দেশিকা জারি করা হলেও তার যথাযথ ব্যাখ্যা মিলছে না । পাশাপাশি, খসড়া ভোটার তালিকায় একাধিক ভুল ধরা পড়ায় জনমানসে আতঙ্কও ছড়িয়েছে ।

পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে (ইটিভি ভারত)

বিএলওদের আরও অভিযোগ, এই সমস্ত সমস্যার কথা জানাতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চাওয়া হলেও তা পাওয়া যাচ্ছে না। গতকাল 'বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি'র তরফে সিইও দফতরে গিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করা হয় । কিন্তু সময় না-মেলায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে এবং পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপরেই পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দফতরের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। এই ঘটনার পর ফের প্রশ্ন উঠেছে কলকাতার মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে।

ব্যারিকেডের উপরে উঠে পড়েন বিএলওরা (ইটিভি ভারত)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের আইনশৃঙ্খলা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট এবং আইন ভাঙার অভিযোগে পুলিশের তরফেই মামলা করা হয়েছে । সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।" ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রেখেছে লালবাজার ।

BLO-দের বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরে সিইও দফতরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চালছে বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি'র ৷ এহেন ঘটনায় পদক্ষেপ করে নির্বাচন কমিশনের ৷ সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং নির্বাচনী কর্তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কমিশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে বৃহস্পতিবার (18 ডিসেম্বর) চিঠি দেওয়া হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অবিলম্বে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর চত্বর-সহ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তলায় মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি, এই দফতরের কোনও আধিকারিক গাড়ি নিয়ে যেখানেই যাবেন সেখানেই সঙ্গে যাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তারপরই ফের বিএলও বিক্ষোভ ৷

