শ্যামাপ্রসাদ-নেতাজি থেকে মেসি-সৌরভের সই, প্রদর্শনী নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ামে
হারিয়ে যেতে বসা অটোগ্রাফের প্রদর্শনী ‘সই-সাবুদ’৷ আয়োজক ‘কলকাতা কথকতা’ ৷ চলবে আগামী 9 অগস্ট (রবিবার) পর্যন্ত ৷ সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : August 8, 2026 at 4:45 PM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: একটি ছোট্ট স্বাক্ষর । কালি-কলমের কয়েকটি আঁচড়। অথচ সেই সইয়ের মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে পারে একটি যুগের ইতিহাস, একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব, কিংবা একটি দেশের স্মৃতি । ডিজিটাল যুগে যখন সেলফি আর মোবাইল ক্যামেরাই স্মৃতি ধরে রাখার প্রধান মাধ্যম, তখন হারিয়ে যেতে বসা অটোগ্রাফ সংগ্রহের সংস্কৃতিকে নতুন করে জীবন্ত করে তুলেছে কলকাতার নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ামে আয়োজিত অভিনব প্রদর্শনী ‘সই-সাবুদ’ ।
‘কলকাতা কথকতা’-র উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনী যেন সময়ের করিডর ধরে এক অনন্য ভ্রমণ । এখানে পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন সুরাবর্দী আর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সই ৷
বিতর্কিত হলেও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র গোপাল মুখোপাধ্যায় ওরফে ‘গোপাল পাঁঠা’র হাতে লেখা চিঠি ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিরল স্বাক্ষরও রয়েছে এখানে। ইতিহাসের সীমানা ছাড়িয়ে শাহরুখ খান, অমিতাভ বচ্চন, লিওনেল মেসি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ভিভিএস লক্ষ্মণের মতো দেশ-বিদেশের বহু তারকাও দর্শকদের সামনে হাজির হয়েছেন তাঁদের অটোগ্রাফের মাধ্যমে ।
প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ সত্যজিৎ রায়ের সিমেন্টের উপর করা স্বাক্ষর । কিংবদন্তি জাদুকর পিসি সরকার জুনিয়রের উদ্যোগে সত্যজিৎ রায়, জ্যোতি বসু এবং ভাস্কর চিন্তামণি করের সেই বিরল স্বাক্ষর আজ ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল । একই সঙ্গে রয়েছে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর লাল রঙে নেওয়া ডান হাতের ছাপ, যা সংগ্রাহকদের মতে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ।
প্রদর্শনীর প্রতিটি সংগ্রহের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অজস্র মানুষের গল্প । ‘কলকাতা কথকতা’-র সদস্য সৌভিক মুখোপাধ্যায়ের কথায়, “অটোগ্রাফ সংগ্রহ শুধু শখ নয়, এক ধরনের সাধনা । সংগ্রহ বহু বছরের অপেক্ষার ফল । কোনোটি আকস্মিক সাক্ষাতের স্মৃতি, আবার কোনোটি ধৈর্য্য আর আবেগের ফসল ।”
গত এক দশকে দেশ-বিদেশে 24টি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে ‘কলকাতা কথকতা’ । এবারের প্রদর্শনীতে 12 জন সংগ্রাহকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আনা হয়েছে শতাধিক মূল্যবান নিদর্শন । চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উজ্জ্বল সরদার, সৌভিক মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী দত্তরায়-সহ একাধিক সংগ্রাহকের বহু বছরের পরিশ্রম এক ছাদের নিচে দর্শকদের সামনে ধরা দিয়েছে ।
সংস্থার সম্পাদক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, “সেলফির যুগে অটোগ্রাফ নেওয়ার সংস্কৃতি প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে । অথচ একটি স্বাক্ষরের পিছনে থাকে বিখ্যাত মানুষকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা, সময়ের ছাপ এবং ব্যক্তিগত স্মৃতির মূল্য ।” সেই ভাবনা থেকেই স্কুলপড়ুয়াদের জন্য বিশেষ কর্মশালা ও আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছে ।
প্রদর্শনী ঘুরে মুগ্ধ অভিনেতা বরুণ চন্দ । তিনি বলেন, “একসময় বিশিষ্ট মানুষের সই সংগ্রহ করা ছিল বহু মানুষের নেশা । আজ সেই খাতাগুলো যেন নতুন করে খুলে দেওয়া হয়েছে । শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, ইতিহাস—সব ক্ষেত্রের মানুষের স্বাক্ষর ও ঐতিহাসিক দলিল একসঙ্গে দেখা সত্যিই অনবদ্য অভিজ্ঞতা ।”
অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তীও মনে করেন, নতুন প্রজন্মকে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এ এক অসাধারণ উদ্যোগ । তাঁর কথায়, “আজকের ছেলেমেয়েরা যদি এই প্রদর্শনী দেখে, তাহলে ইতিহাসকে নতুনভাবে চিনতে পারবে । বইয়ের পাতায় নয়, বাস্তবের দলিলে ইতিহাসকে অনুভব করার সুযোগ খুব কমই আসে ।”
ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়ও প্রদর্শনীর প্রশংসা করেন । বলেন, “আজকের প্রজন্মকে মনীষীদের সঙ্গে পরিচিত করানো জরুরি । স্মার্টফোন থাকবে, কিন্তু ছাপার অক্ষরের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে পূর্ণ শিক্ষা সম্ভব নয় ।” প্রাক্তন ফুটবলার বিদেশ বসু বলেন, ‘‘এখানে এসে আমি অভিভূত ৷ যেসব মানুষের নাম শুনেছি, হয়তো ছবি দেখিনি, তাঁদের সই-ছবি দেখতে পেলাম ৷ যাঁরা এটা দেখতে পাবেন, তাঁরাও নিজেদের আমার মতো ভাগ্যবান বলেই মনে করবেন ৷’’
আগামী 9 অগস্ট পর্যন্ত চলবে ‘সই-সাবুদ’ । ইতিহাসপ্রেমী, সংগ্রাহক কিংবা সাধারণ দর্শক—সকলের জন্যই এটি শুধুমাত্র একটি প্রদর্শনী নয়, বরং সময়কে ছুঁয়ে দেখার এক বিরল সুযোগ । কারণ, এখানে প্রতিটি স্বাক্ষর শুধু একটি নাম নয়; প্রতিটি সই এক একটি জীবন্ত ইতিহাস, যা প্রমাণ করে — কয়েকটি কালি-কলমের আঁচড়ও কখনও কখনও একটি যুগকে অমর করে রাখতে পারে ।