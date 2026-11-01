নেতাজি ইন্ডোর নয়, এবার ভিক্টোরিয়ায় চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন ! চাঁদের হাট বসবে কলকাতায়

নেতাজি ইন্ডোর নয়, এবার ভিক্টোরিয়ায় চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন ! চাঁদের হাট বসবে কলকাতায়
Kolkata Film Festival: উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকতে পারেন দক্ষিণী ছবির মহাতারকা রজনীকান্ত থেকে প্রভাস, বলিউডের অক্ষয় কুমার, সঞ্জয় দত্ত, অনুপম খের, পরেশ রাওয়াল, কঙ্গনা রানাউত প্রমুখরা।
Published : November 1, 2026 at 8:12 PM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের চেনা মঞ্চ ছেড়ে এবার ইতিহাসের শহরের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বসতে চলেছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী আসর । উৎসবের 32তম সংস্করণ ঘিরে এবার চমকের পর চমক । দক্ষিণী ছবির মহাতারকা রজনীকান্ত থেকে প্রভাস, বলিউডের অক্ষয় কুমার, সঞ্জয় দত্ত, অনুপম খের, পরেশ রাওয়াল, কঙ্গনা রানাউত- উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে চলা তারকাদের দীর্ঘ তালিকার ইঙ্গিত মিলেছে । সব মিলিয়ে ডিসেম্বরের কলকাতায় বসতে চলেছে তারার মেলা ।
আগামী 16 ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে 32তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব । চলবে 23 ডিসেম্বর পর্যন্ত । রবিবার নন্দন-2 প্রেক্ষাগৃহে সাংবাদিক বৈঠকে উৎসবের নতুন লোগো প্রকাশের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতির সূচনা হল । পরিচালক সন্দীপ রায়ের পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছে এবারের লোগো । সেটির উদ্বোধন করেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী । উপস্থিত ছিলেন টলিউডের একাধিক পরিচিত মুখ এবং উৎসব কমিটির পদাধিকারীরা ।
সাংবাদিক বৈঠকের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন মিঠুন । লোগো প্রকাশের মঞ্চ থেকেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্ভাব্য অতিথিদের তালিকা প্রকাশ্যে এনে কার্যত চমক দেন তিনি । তাঁর কথায়, রজনীকান্ত, প্রভাস, অক্ষয় কুমার, সঞ্জয় দত্ত, পরেশ রাওয়াল, অনুপম খের, জনি লিভার এবং কঙ্গনা রানাউতের মতো তারকাদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে । পাশাপাশি পরিচালক অনুরাগ বসু ও মধুর ভাণ্ডারকরও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন । তবে এই তালিকার আনুষ্ঠানিক চূড়ান্ত ঘোষণা উৎসব কমিটির তরফে এখনও বাকি ।
এবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আয়োজনের সিদ্ধান্ত ঘিরে পরিবেশগত বিধিনিষেধের প্রশ্নও উঠেছে । ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য এবং সংলগ্ন এলাকার পরিবেশের উপর বড় মাপের অনুষ্ঠানের প্রভাব নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেকে । সেই প্রশ্নের জবাবে মিঠুনের বক্তব্য, কোনও ভাল কাজে বাধা দেওয়া হলে পাল্টা বাধা দেওয়ার কথাও ভাবতে হবে । অন্যদিকে, উৎসব কমিটির এক কর্তা আশ্বস্ত করেছেন, পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম মেনেই অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে । কোনও আইন বা বিধি লঙ্ঘন করা হবে না ।
উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, উদ্বোধনের দিনে যে ছবি প্রদর্শিত হবে, প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে সেটি অন্য কোনও প্রেক্ষাগৃহে আবারও দেখানোর ব্যবস্থা করা হতে পারে । অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ায় উদ্বোধনী আয়োজন হলেও দর্শকদের জন্য ছবিটি দেখার বিকল্প ব্যবস্থা রাখার ভাবনা রয়েছে কমিটির ।
এবারের উৎসবের ফোকাস কান্ট্রি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে আয়ারল্যান্ডকে । অভিনেতা জিৎ সাংবাদিক বৈঠকে সেই ঘোষণা করেন । উৎসবের থিম মিউজিক এবং বিশেষ প্রোমো তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন রাতুল শঙ্কর ও অতনু । পাশাপাশি, এবার বড় আকারে 'ফিল্ম বাজার' আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে । এর মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ ও কাজের সুযোগ তৈরির লক্ষ্য রয়েছে ।
ডেলিগেট কার্ডের জন্য নাম নথিভুক্তকরণ এবং আবেদন প্রক্রিয়া নিয়েও প্রাথমিক তথ্য জানানো হয়েছে । উৎসব কমিটির সদস্য অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ জানান, আগামী 5 নভেম্বর থেকে উৎসবের নিজস্ব ওয়েবসাইটে আবেদন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে । অনলাইনে আবেদনের পাশাপাশি প্রচলিত পদ্ধতিতেও ডেলিগেট কার্ড সংগ্রহের সুযোগ থাকবে ।
তবে এবারের উৎসবে মোট কতগুলি ছবি দেখানো হবে, কোন কোন দেশের ছবি জায়গা পাবে, কিংবা প্রতিযোগিতা বিভাগের তালিকায় কারা থাকবে- সে বিষয়ে এখনও মুখ খোলেনি আয়োজকরা । প্রসেনজিৎ জানিয়েছেন, ছবি বাছাইয়ের কাজ চলছে । প্রথম সাংবাদিক বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল লোগো প্রকাশ এবং উৎসবের প্রাথমিক পরিকল্পনা জানানো । নির্দিষ্ট সময়ে বাকি তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে ।
সবমিলিয়ে এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুধু ছবির প্রদর্শনীতে সীমাবদ্ধ থাকছে না । ভিক্টোরিয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উদ্বোধন, মহাতারকাদের সম্ভাব্য উপস্থিতি, আয়ারল্যান্ডকে ফোকাস কান্ট্রি নির্বাচন এবং ফিল্ম বাজারের পরিকল্পনা- সব মিলিয়ে এখন থেকেই 16 ডিসেম্বরের অপেক্ষায় চলচ্চিত্রপ্রেমী কলকাতা ।