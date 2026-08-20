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প্রশ্নের মুখে মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলের অগ্নিনিরাপত্তা, আরও 4 জনকে জিজ্ঞাসাবাদ সিটের

মধ্য কলকাতার বুকে হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অগ্নিনরাপত্তা ব্যবস্থায় বড়সড় গাফিলতি রয়েছে বলে অনুমান করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷

Kolkata New Market Hotel Fire
মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলের সামনে পুলিশি প্রহরা (ছবি: পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2026 at 4:15 PM IST

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কলকাতা, 20 অগস্ট: নিউ মার্কেট এলাকার 'শিখা ইন' হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ হোটেলটির লিজহোল্ডার আবু জাফরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এছাড়া আরও চারজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে বিশেষ তদন্তকারী দল ৷

মঙ্গলবার গভীর রাতে মধ্য কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটে অবস্থিত পাঁচতল বিশিষ্ট এই হোটেলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে ৷ মৃত্যু হয়েছে ওই হোটেলের 9 জন আবাসিকের ৷ তাঁদের মধ্যে পাঁচজন বাংলাদেশের নাগরিক ৷ মৃতদের মধ্যে রয়েছেন মহিলা ও শিশুও ৷ হোটেলটি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থিত দমকলের সদর দফতর, কলকাতা পুরনিগমের ভবন ৷

গতকালের পর বৃহস্পতিবারও ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ৷ হোটেলের ভিতর থেকে একাধিক নমুনা সংগ্রহ করেছেন তাঁরা ৷ আগুনের উৎস কোথায় ছিল, কীভাবেই বা তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এবং অগ্নিকাণ্ডের সময় হোটেলের ভিতরের পরিস্থিতি ঠিক কী ছিল, তা খতিয়ে দেখতেই নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে তদন্ত সূত্রে খবর ৷

তদন্তের স্বার্থে হোটেলের ভিতর থেকে বেশ কিছু পুড়ে যাওয়া আসবাবপত্র এবং অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার বিভিন্ন সরঞ্জামও বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা ৷ আগুন লাগার সময় ওই সরঞ্জামগুলি কী অবস্থায় ছিল, সেগুলি আদৌ কার্যকর ছিল কি না এবং প্রয়োজনে সেগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হবে ৷ ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে এলে অগ্নিকাণ্ডের কারণ এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, সে বিষয়ে আরও স্পষ্ট ছবি পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷

অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে হোটেল শিখা ইনের কথিত লিজহোল্ডার আবু জাফরকে ৷ বুধবার গভীর রাতে তদন্তকারী দল তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় ৷ পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, এন্টালি থানা এলাকার এন্টালি মেন মার্কেট থেকে আবু জাফরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁর বাড়ি জোড়াসাঁকো এলাকায় ৷ হোটেলটির পরিচালন ব্যবস্থা, লিজ সংক্রান্ত নথি, অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ঘটনার সময় দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ভূমিকা— সবকিছুই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷

আবু জাফরকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন করা হচ্ছে বলে তদন্ত সূত্রে খবর ৷ হোটেলে থাকা অগ্নিনিরাপত্তার সরঞ্জামগুলি আগুন লাগার সময় কেন কাজে এল না, তা জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা ৷ প্রাথমিক তদন্তে ওই ব্যবস্থাগুলির অনেকগুলিরই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার বিষয়টিও সামনে এসেছে বলে সূত্রের দাবি ৷

তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— অগ্নিকাণ্ডের রাতে হোটেলে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন কি না ৷ যদি নিরাপত্তারক্ষী না থেকে থাকেন, তাহলে কেন ছিলেন না এবং ওই রাতে হোটেলের নিরাপত্তার দায়িত্বে কারা ছিলেন, তা জানার চেষ্টা করছে বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ আগুন লাগার পর প্রথমে কে বিষয়টি দেখতে পান, কীভাবে আগুনের খবর ছড়ায়, দমকলকে খবর দিতে কোনও দেরি হয়েছিল কি না এবং আগুন নেভানোর প্রাথমিক কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি না—সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

আবু জাফরের পাশাপাশি আরও চারজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ হোটেল পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের পাশাপাশি কর্মীরাও রয়েছেন বলে সূত্রের খবর ৷ তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে তদন্তে পাওয়া তথ্য ও ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত নমুনা মিলিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

এখন তদন্তকারীদের মূল নজর— হোটেলের অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর ছিল, ঘটনার রাতে নিরাপত্তার দায়িত্বে কারা ছিলেন এবং আগুন লাগার পর পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোনও গাফিলতি হয়েছিল কি না। ফরেন্সিক রিপোর্ট, বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর পরীক্ষা এবং আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ—এই তিন দিকের তদন্তের ফলাফল মিলিয়ে শিখা ইন অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ ও সম্ভাব্য গাফিলতির ছবি স্পষ্ট করার চেষ্টা করছে সিট ৷

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