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নিউ মার্কেট অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে বড় পদক্ষেপ, গ্রেফতার হোটেলের লিজ-হোল্ডার

কলকাতার হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেফতার এক ৷ হোটেলের লিজ-হোল্ডার আবু জাফরকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট ৷

KOLKATA HOTEL FIRE
নিউ মার্কেটের অগ্নিকাণ্ড প্রথম গ্রেফতার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2026 at 9:39 AM IST

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কলকাতা, 20 অগস্ট: নিউ মার্কেট এলাকার হোটেল 'শিখা ইনে' অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্তে বড় পদক্ষেপ করল কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট ৷ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্তে নেমে হোটেলটির লিজ-হোল্ডার আবু জাফরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ বুধবার গভীর রাতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় তদন্তকারী দল ৷ পরে তাকে গ্রেফতার করা হয় ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, এন্টালি থানা মেন মার্কেট থেকে আবু জাফরকে গ্রেফতার করা হয় ৷ তার বাড়ি জোড়াসাঁকো এলাকায় ৷ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হোটেলটির পরিচালন ব্যবস্থা, লিজ সংক্রান্ত নথি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার একাধিক দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ সেই তদন্তের সূত্র ধরেই আবু জাফরের ভূমিকা সামনে আসে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷

KOLKATA HOTEL FIRE
মির্জা গালিব স্ট্রিটের আগুন ধরে যাওয়া হোটেল (ইটিভি ভারত)

অগ্নিকাণ্ডের পর থেকেই হোটেলটির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে । কীভাবে আগুনের সূত্রপাত, হোটেলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ ছিল কি না, অগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ম মানা হয়েছিল কি না, এসব বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ । পাশাপাশি, হোটেলটি কে পরিচালনা করতেন, লিজের শর্ত কী ছিল এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্বের পরিধি কতটা ছিল, তা নিয়েও তদন্ত চলছে । তদন্তের স্বার্থে আরও দু'জন হোটেলকর্মীকেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷

KOLKATA HOTEL FIRE
কলকাতায় মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড (ছবি: পিটিআই)

তাঁদের মধ্যে একজন জাপান নামক হোটেলের ম্যানেজার, অন্যজন ওই হোটেলেরই এক কর্মী । তাঁদের কাছ থেকেও অগ্নিকাণ্ডের আগে ও পরের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । পুলিশের নজরে এখন হোটেলের কর্মী থেকে শুরু করে পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা । অগ্নিকাণ্ডের সময় হোটেলে কারা ছিলেন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা কী অবস্থায় ছিল, আগুন লাগার পর কী পদক্ষেপ করা হয়েছিল এবং উদ্ধারকাজে কোনও গাফিলতি ছিল কি না, প্রতিটি বিষয়ই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

অন্যদিকে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইতিমধ্যেই মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ, প্রত্যক্ষদর্শী ও হোটেলকর্মীদের বক্তব্য নেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন নথিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ প্রয়োজনে আরও ক'য়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলেও তদন্তকারী সূত্রে খবর । আবু জাফরের গ্রেফতারির পর তদন্ত কোন দিকে এগোয়, অগ্নিকাণ্ডের পিছনে কোনও গাফিলতি বা নিয়মভঙ্গের প্রমাণ মেলে কি না এবং আটক দুই কর্মীর কাছ থেকে কী তথ্য পাওয়া যায়, এখন সেদিকেই নজর তদন্তকারীদের ।

KOLKATA HOTEL FIRE
কলকাতায় মির্জা গালিব স্ট্রিটে হোটেলের সামনে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, তাপস রায় ও অন্যরা (ছবি: পিটিআই)

উল্লেখ্য, মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এক শিশু ও দুই মহিলা-সহ 9 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ যাঁদের মধ্যেই পাঁচ বাংলাদেশের নাগরিক বলে জানা গিয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে জানা যায়, এসি মেশিনে বিস্ফোরণ বা শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে । পরে আগুন হোটেলের অন্তত চারটি ঘরে ছড়িয়ে পড়ে । আগুনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঘন কালো ধোঁয়া । সেই ধোঁয়াতেই অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷

ঘটনার তদন্তে লালবাজারের তরফে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট (SIT) গঠন করা হয় । তদন্তকারী দলের নেতৃত্বে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট) । অগ্নিকাণ্ডের উৎস থেকে শুরু করে বিল্ডিংয়ের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে সিট ।

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কলকাতার হোটেলে আগুন কাণ্ডে গ্রেফতার
KOLKATA HOTEL FIRE

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