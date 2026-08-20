অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্ক সরিয়ে স্বাভাবিকের পথে মির্জা গালিব স্ট্রিট, অনিশ্চিয়তায় ব্যবসায়ীরা

অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্ক সরিয়ে স্বাভাবিকের পথে মির্জা গালিব স্ট্রিট, অনিশ্চিয়তায় ব্যবসায়ীরা
মঙ্গলবার রাতে কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেলে আগুন লাগে ৷ মারা যান বেশ কয়েকজন ৷ বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি বেশ স্বাভাবিক ছিল ৷
Published : August 20, 2026 at 9:35 PM IST
কলকাতা, 20 অগস্ট: অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার দ্বিতীয় দিনে মির্জা গালিব স্ট্রিটের পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক । কিন্তু আগুনের আঁচ কেটে গেলেও ব্যবসায়ীদের দুশ্চিন্তা কাটছে না । দোকান খুলবেন কি না, কবে স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা শুরু করতে পারবেন, আর তার মধ্যে কতটা আর্থিক ক্ষতি হবে — এই প্রশ্নগুলিই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে দোকানদারদের মনে । সামনে দুর্গাপুজোর মরশুম । ফলে বছরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসার সময়েই এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে । ঘটনার জেরে একাধিক দোকান আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে ।
এক ব্যবসায়ী বলেন, ‘‘এই এলাকা সাধারণত অত্যন্ত ব্যস্ত । প্রতিদিনই প্রচুর ক্রেতার আনাগোনা থাকে । ফলে একদিন দোকান বন্ধ থাকলেও তার সরাসরি প্রভাব পড়ে বিক্রিতে ।’’ কয়েকদিন ধরে একই পরিস্থিতি চললে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা তাঁদের ।
মনিরুল নামে এক দোকানদার বলেন, ‘‘দোকান বন্ধ থাকায় ব্যবসায়িক ক্ষতি হচ্ছে । তবে ঠিক এক দিন, দু’দিন বা চারদিন দোকান বন্ধ থাকলে কতটা ক্ষতি হবে, তা এখনই হিসেব করে বলা সম্ভব নয় ।’’ তাঁর কথায়, ‘‘ক্ষতি তো হচ্ছে। সামনে দুর্গাপুজো । এই সময় কাস্টমার থাকে, ব্যবসাও থাকে । সবকিছু ম্যানেজ করতে হয় ।’’ তাঁর বক্তব্য, পুজোর আগে ব্যবসার জন্য যে প্রস্তুতি থাকে, এই পরিস্থিতিতে সেটিও ব্যাহত হচ্ছে ।
আরেক ব্যবসায়ীর উবের খানের কথায়, দোকান বন্ধ থাকার অর্থ শুধু ওই দিনের বিক্রি বন্ধ হয়ে যাওয়া নয় । এই ব্যস্ত এলাকায় ক্রেতাদের আনাগোনা নিয়মিত থাকায় প্রতিদিনের ব্যবসার উপর নির্ভর করেন বহু দোকানদার । ফলে পরিস্থিতি যত দীর্ঘায়িত হবে, ক্ষতির আশঙ্কাও তত বাড়বে । তাঁর মতে, এই দু-তিনদিনের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন ব্যবসায়ীরা ।
আর এক দোকানদার জানান, শুধু তাঁর দোকান নয়, ঘটনার পর ওই এলাকার একাধিক দোকান বন্ধ রয়েছে। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বেশ কিছু দোকানের ঝাঁপ এখনও নামানো । ফলে গোটা ব্যবসায়িক পরিসরেই তার প্রভাব পড়েছে । তিনি বলেন, ‘‘আপনারাও কী করতে পারেন, আমরাও বা কী করতে পারি ৷’’ পরিস্থিতির সামনে কার্যত অসহায় তাঁরা ।
ব্যবসায়ীদের এই আশঙ্কার মধ্যেই অগ্নিকাণ্ডকে ঘিরে প্রশাসনিক প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, মির্জা গালিব স্ট্রিটের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এসেছে । সিইএসসির কাছেও তাঁর প্রশ্ন, কীভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ ও প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ? সংশ্লিষ্ট স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বৈধ অনুমোদন যথাযথভাবে যাচাই করা হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি । যদিও পুরমন্ত্রীর অভিযোগ নিয়ে রাত পর্যন্ত সিইএসসি-র কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।
ফলে আগুনের পর পরিস্থিতি বাইরে থেকে স্বাভাবিক মনে হলেও ব্যবসায়ীদের কাছে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন । সামনে উৎসবের মরশুম । সেই সময়ের ব্যবসা কতটা বাঁচানো যাবে, দোকান কবে পুরোপুরি খুলবে এবং ইতিমধ্যেই তৈরি হওয়া ক্ষতি কীভাবে সামাল দেওয়া যাবে, তার উত্তরই এখন খুঁজছেন মির্জা গালিব স্ট্রিটের ব্যবসায়ীরা ।