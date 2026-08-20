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অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্ক সরিয়ে স্বাভাবিকের পথে মির্জা গালিব স্ট্রিট, অনিশ্চিয়তায় ব্যবসায়ীরা

মঙ্গলবার রাতে কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেলে আগুন লাগে ৷ মারা যান বেশ কয়েকজন ৷ বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি বেশ স্বাভাবিক ছিল ৷

Kolkata Hotel Fire
অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্ক সরিয়ে স্বাভাবিকের পথে মির্জা গালিব স্ট্রিট (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2026 at 9:35 PM IST

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কলকাতা, 20 অগস্ট: অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার দ্বিতীয় দিনে মির্জা গালিব স্ট্রিটের পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক । কিন্তু আগুনের আঁচ কেটে গেলেও ব্যবসায়ীদের দুশ্চিন্তা কাটছে না । দোকান খুলবেন কি না, কবে স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা শুরু করতে পারবেন, আর তার মধ্যে কতটা আর্থিক ক্ষতি হবে — এই প্রশ্নগুলিই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে দোকানদারদের মনে । সামনে দুর্গাপুজোর মরশুম । ফলে বছরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসার সময়েই এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে । ঘটনার জেরে একাধিক দোকান আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে ।

এক ব্যবসায়ী বলেন, ‘‘এই এলাকা সাধারণত অত্যন্ত ব্যস্ত । প্রতিদিনই প্রচুর ক্রেতার আনাগোনা থাকে । ফলে একদিন দোকান বন্ধ থাকলেও তার সরাসরি প্রভাব পড়ে বিক্রিতে ।’’ কয়েকদিন ধরে একই পরিস্থিতি চললে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা তাঁদের ।

Kolkata Hotel Fire
অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্ক সরিয়ে স্বাভাবিকের পথে মির্জা গালিব স্ট্রিট (নিজস্ব ছবি)

মনিরুল নামে এক দোকানদার বলেন, ‘‘দোকান বন্ধ থাকায় ব্যবসায়িক ক্ষতি হচ্ছে । তবে ঠিক এক দিন, দু’দিন বা চারদিন দোকান বন্ধ থাকলে কতটা ক্ষতি হবে, তা এখনই হিসেব করে বলা সম্ভব নয় ।’’ তাঁর কথায়, ‘‘ক্ষতি তো হচ্ছে। সামনে দুর্গাপুজো । এই সময় কাস্টমার থাকে, ব্যবসাও থাকে । সবকিছু ম্যানেজ করতে হয় ।’’ তাঁর বক্তব্য, পুজোর আগে ব্যবসার জন্য যে প্রস্তুতি থাকে, এই পরিস্থিতিতে সেটিও ব্যাহত হচ্ছে ।

আরেক ব্যবসায়ীর উবের খানের কথায়, দোকান বন্ধ থাকার অর্থ শুধু ওই দিনের বিক্রি বন্ধ হয়ে যাওয়া নয় । এই ব্যস্ত এলাকায় ক্রেতাদের আনাগোনা নিয়মিত থাকায় প্রতিদিনের ব্যবসার উপর নির্ভর করেন বহু দোকানদার । ফলে পরিস্থিতি যত দীর্ঘায়িত হবে, ক্ষতির আশঙ্কাও তত বাড়বে । তাঁর মতে, এই দু-তিনদিনের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন ব্যবসায়ীরা ।

Kolkata Hotel Fire
অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্ক সরিয়ে স্বাভাবিকের পথে মির্জা গালিব স্ট্রিট (নিজস্ব ছবি)

আর এক দোকানদার জানান, শুধু তাঁর দোকান নয়, ঘটনার পর ওই এলাকার একাধিক দোকান বন্ধ রয়েছে। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বেশ কিছু দোকানের ঝাঁপ এখনও নামানো । ফলে গোটা ব্যবসায়িক পরিসরেই তার প্রভাব পড়েছে । তিনি বলেন, ‘‘আপনারাও কী করতে পারেন, আমরাও বা কী করতে পারি ৷’’ পরিস্থিতির সামনে কার্যত অসহায় তাঁরা ।

Kolkata Hotel Fire
অগ্নিকাণ্ডের আতঙ্ক সরিয়ে স্বাভাবিকের পথে মির্জা গালিব স্ট্রিট (নিজস্ব ছবি)

ব্যবসায়ীদের এই আশঙ্কার মধ্যেই অগ্নিকাণ্ডকে ঘিরে প্রশাসনিক প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, মির্জা গালিব স্ট্রিটের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে এসেছে । সিইএসসির কাছেও তাঁর প্রশ্ন, কীভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ ও প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ? সংশ্লিষ্ট স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বৈধ অনুমোদন যথাযথভাবে যাচাই করা হয়েছিল কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি । যদিও পুরমন্ত্রীর অভিযোগ নিয়ে রাত পর্যন্ত সিইএসসি-র কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।

ফলে আগুনের পর পরিস্থিতি বাইরে থেকে স্বাভাবিক মনে হলেও ব্যবসায়ীদের কাছে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন । সামনে উৎসবের মরশুম । সেই সময়ের ব্যবসা কতটা বাঁচানো যাবে, দোকান কবে পুরোপুরি খুলবে এবং ইতিমধ্যেই তৈরি হওয়া ক্ষতি কীভাবে সামাল দেওয়া যাবে, তার উত্তরই এখন খুঁজছেন মির্জা গালিব স্ট্রিটের ব্যবসায়ীরা ।

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TAGGED:

KOLKATA FIRE
অগ্নিকাণ্ড
মির্জা গালিব স্ট্রিট
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KOLKATA HOTEL FIRE

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