জন্মের 7 বছর পর শুনতে পেল শিশু, পূর্ব ভারতে প্রথম OSIA-3 ইমপ্লান্ট কলকাতার হাসপাতালে !
সাত বছরের শিশুর কানে বসানো হয়েছে এই সিস্টেম ৷ যার ফলে নতুন করে শোনার ক্ষমতা ফিরে পেল ওই শিশু ।
Published : July 7, 2026 at 6:38 PM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: পূর্ব ভারতে এই প্রথম ৷ পরবর্তী প্রজন্মের OSIA-3 Bone Conduction Implant System সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হল কলকাতার হাসপাতালে ৷ এর ফলে জন্মের সাত বছর পর প্রথমবার পৃথিবীর শব্দ শুনতে পেল এক শিশু ৷
হাসপাতালের তরফে জানা গিয়েছে, জন্মের পর থেকেই চারপাশের শব্দ ছিল ওই শিশুর কাছে অচেনা । পরিবারের সদস্যদের ডাক, স্কুলে শিক্ষকের পড়ানো কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে স্বাভাবিক কথোপকথন - সবই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ । কারণ সাত বছরের কন্যাশিশুর জন্মগত বিরল কানের ত্রুটি ছিল ৷ যার ফলে দুই কানের বাইরের অংশ এবং কানের নালি স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয়নি । ফলে শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল সে । অস্ত্রোপচারের জন্য কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে ৷ অবশেষে সেখানেই অত্যাধুনিক OSIA-3 Bone Conduction Implant System (হাড়ের মাধ্যমে শব্দ সঞ্চালনকারী ইমপ্ল্যান্ট সিস্টেম) বসানোর মাধ্যমে নতুন করে শোনার ক্ষমতা ফিরে পেল ওই শিশু ।
কী সমস্যা ছিল শিশুটির ?
হাসপাতাল সূত্রে খবর, শিশুটি 'বাইল্যাটারাল মাইক্রোটিয়া উইথ কনজেনিটাল অরাল অ্যাট্রেসিয়া' নামে বিরল জন্মগত সমস্যায় আক্রান্ত । এই অবস্থায় বাইরের কান এবং কানের নালি স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে না । তবে তার অন্তঃকর্ণ বা ককলিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল । অর্থাৎ শব্দ গ্রহণের ক্ষমতা থাকলেও কানের নালি এবং কানের পর্দা না-থাকায় শব্দ সেখানে পৌঁছতে পারছিল না । এর ফলে প্রায় 60 ডেসিবেল 'কন্ডাকটিভ হিয়ারিং লস' হয় ।
চিকিৎসকদের মতে, এই ধরনের শ্রবণ সমস্যা একটি শিশুর ভাষা শেখা, কথা বলা, পড়াশোনা, মানসিক বিকাশ এবং সামাজিক মেলামেশার উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে । তাই চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন ৷ অস্ত্রোপচারটি সফলভাবে সম্পন্ন করেন ওই বেসরকারি হাসপাতালের ইএনটি বিশেষজ্ঞ, ওটোলজিস্ট ও ককলিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জন চিকিৎসক এনভি কে. মোহনের নেতৃত্বাধীন একটি বহুবিভাগীয় চিকিৎসক দল ।
OSIA-3 সম্পর্কে তথ্য
হাসপাতালের দাবি, এই অস্ত্রোপচার শুধু প্রযুক্তিগত দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, পূর্ব ভারতে শ্রবণ পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক । চিকিৎসকদের কথায়, প্রচলিত হিয়ারিং এইড কানের নালির মাধ্যমে শব্দকে জোরালো করে শোনাতে সাহায্য করে । কিন্তু যাঁদের কানের নালি বা বাইরের কানই নেই বা স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠেনি, তাঁদের ক্ষেত্রে সেই প্রযুক্তি কার্যকর হয় না । OSIA-3 বোন কন্ডাকশন ইমপ্লান্ট সেই সমস্যারই সমাধান করে ।
এই ডিভাইস হাড়ের মাধ্যমে শব্দের কম্পন সরাসরি সুস্থ অন্তঃকর্ণে পৌঁছে দেয় । ফলে কানের ক্ষতিগ্রস্ত বাইরের ও মধ্য অংশকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে রোগী শব্দ শুনতে পারেন । জন্মগত কানের বিকৃতি ছাড়াও দীর্ঘদিনের কানের সংক্রমণ কিংবা এক কানে তীব্র শ্রবণশক্তি হ্রাসের মতো সমস্যায়ও এই প্রযুক্তি কার্যকর হতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা ।
পূর্ব ভারতে প্রথম
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি প্রথম বোন কন্ডাকশন ইমপ্লান্ট সার্জারি । একই সঙ্গে পূর্ব ভারতে প্রথমবারের মতো OSIA-3 সিস্টেম প্রতিস্থাপনের নজির তৈরি হল । অত্যাধুনিক শ্রবণ পুনর্বাসন প্রযুক্তিকে পূর্ব ভারতের রোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সাফল্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেও মনে করছে হাসপাতাল ।
এই চিকিৎসার সুবিধা
চিকিৎসক এনভি কে. মোহন বলেন, "জন্মগত কানের ত্রুটি নিয়ে জন্মানো শিশুদের ক্ষেত্রে যত দ্রুত রোগ ধরা পড়ে এবং চিকিৎসা শুরু করা যায়, ততই ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । বোন কন্ডাকশন ইমপ্লান্টের সাহায্যে তারা স্বাভাবিকভাবে শব্দ শুনতে পারে, ভাষা শেখার সুযোগ পায় এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে অংশ নিতে পারে । এই প্রযুক্তি শুধু শিশুদের জন্য নয়, এমন অনেক প্রাপ্তবয়স্ক রোগীরও উপকারে আসতে পারে যাঁরা প্রচলিত হিয়ারিং এইড ব্যবহার করতে পারেন না । অস্ত্রোপচারের পর এবার শিশুটির ডিভাইস অ্যাক্টিভেশন এবং অডিটরি রিহ্যাবিলিটেশন শুরু হবে ।"
চিকিৎসকদের আশা, আগামিদিনে তার শ্রবণক্ষমতা, ভাষা বিকাশ, পড়াশোনার দক্ষতা এবং সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে । জন্মের পর এতদিন যে শব্দের জগৎ তার কাছে অধরা ছিল, এবার সেই জগৎকে নতুনভাবে অনুভব করার সুযোগ পাবে শিশুটি ।