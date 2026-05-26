দক্ষিণ ভারতের বৃদ্ধকে সুস্থ করল কলকাতার হাসপাতাল ! 1500 কিমি পথ পেরিয়ে 'নতুন জীবন'

দক্ষিণ ভারতের বৃদ্ধকে সুস্থ করল কলকাতার হাসপাতাল ! 1500 কিমি পথ পেরিয়ে 'নতুন জীবন'
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাঁর জটিল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়। ব্যবহার করা হয় উন্নত 'কাটিং বেলুন' প্রযুক্তি এবং নতুন প্রজন্মের বিশেষ স্টেন্ট ৷
Published : May 26, 2026 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 26 মে: চিকিৎসকের উপর অগাধ আস্থা কখনও কখনও ভৌগোলিক দূরত্বকেও হার মানায় ! প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কলকাতায় এসে ফের নতুন জীবন ফিরে পেলেন 68 বছরের এক বৃদ্ধ । জটিল হৃদরোগজনিত সমস্যায় আক্রান্ত ওই রোগীর সফল চিকিৎসা করে নজির গড়ল শহরের এক বেসরকারি হাসপাতাল । অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে জটিল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর বর্তমানে তিনি সুস্থ রয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশাখাপত্তনমের বাসিন্দা ওই বৃদ্ধের হৃদরোগের চিকিৎসা শুরু প্রায় তিন দশক আগে । 1999 সালে প্রথমবার মৃদু হার্ট অ্যাটাকের পর তাঁর ধমনীতে গুরুতর ব্লক ধরা পড়ে । সেই সময় জরুরি ভিত্তিতে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে স্টেন্ট বসানো হয় । পরে 2005 সালেও ফের হৃদরোগজনিত জটিলতা দেখা দিলে দ্বিতীয়বার অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে হয় তাঁকে । এরপর দীর্ঘদিন নিয়মিত ওষুধ, চিকিৎসকের পরামর্শ এবং ফলো-আপ মেনে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছিলেন তিনি ।
তবে সম্প্রতি কয়েক মাস ধরে ফের বুকে অস্বস্তি, হাঁপ ধরা এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা বাড়তে থাকে । পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় তিনি আবারও কলকাতায় এসে পুরনো চিকিৎসকের পরামর্শ নেন । বিভিন্ন পরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা দেখতে পান, আগের বসানো স্টেন্টের মধ্যেই নতুন করে ব্লকেজ তৈরি হয়েছে । ফলে চিকিৎসা আরও জটিল হয়ে ওঠে ।
এরপর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাঁর জটিল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয় । চিকিৎসার সময় ব্যবহার করা হয় উন্নত 'কাটিং বেলুন' প্রযুক্তি এবং নতুন প্রজন্মের বিশেষ স্টেন্ট, যা জটিল ও সংকীর্ণ ধমনীতেও সহজে বসানো সম্ভব । চিকিৎসকদের দাবি, এই প্রযুক্তির ফলে ভবিষ্যতে পুনরায় ব্লক হওয়ার আশঙ্কাও অনেকটাই কমে যায় ।
হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানান, "আগে এই ধরনের জটিল হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারতের বড় শহরগুলির উপরই বেশি নির্ভর করতেন রোগীরা । এখন কলকাতাতেও উন্নত প্রযুক্তি এবং দক্ষ চিকিৎসক থাকায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোগীরা এখানে আসছেন । এই পদ্ধতিতে রি-ব্লকেজের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায় ।"
চিকিৎসকদের দাবি, সাধারণ পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে আবার ব্লক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা যেখানে 20 থেকে 30 শতাংশ পর্যন্ত থাকে, সেখানে এই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে তা কমে 5 থেকে 10 শতাংশে নেমে আসে।
নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ওই বৃদ্ধ । তাঁর কথায়, "গত 27 বছরে চিকিৎসক শুধু ডাক্তার নন, পরিবারের সদস্যের মতো হয়ে উঠেছেন । সেই বিশ্বাস থেকেই আবার কলকাতায় এসেছিলাম ।" সফল চিকিৎসার পর নতুন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পেরে খুশি তিনি এবং তাঁর পরিবারও ।
প্রসঙ্গত, কলকাতা থেকে অনেকেই দক্ষিণ ভারতে ছুটে যান বিরল চিকিৎসা করানোর জন্য ৷ সেদিক থেকে এ ঘটনা কলকাতার জন্যও বিশেষ বার্তাবহ বলেও মত অনেকের ৷