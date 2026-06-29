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সাদা কাগজে উচ্ছেদের নির্দেশ; ঘুম উড়েছে শিয়ালদহ ফ্লাই ওভার, সুকান্ত সেতুর হকারদের

সরকারিভাবে সাক্ষর করা নির্দেশিকা নয়। সাদা কাগজে শিয়ালদহ ফ্লাইওভার ও সুকান্ত সেতুর তলায় একাধিক জায়গায় ইংরেজিতে আর বাংলায় অবৈধ হকার উচ্ছেদের নির্দেশে তৈরি হয়ছে আশঙ্কা।

Hawkers
অবৈধ হকার উচ্ছেদের নির্দেশে তৈরি হয়ছে আশঙ্কা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 10:02 AM IST

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কলকাতা, 29 জুন: সরকারি ভাবে সাক্ষর করা নির্দেশিকা নয়। সাদা কাগজে একটি ইংরেজিতে আর এক জায়গার বাংলায় অবৈধ হকার উচ্ছেদের নির্দেশ। শিয়ালদহ ফ্লাইওভার ও সুকান্ত সেতুর তলায় একাধিক জায়গায় সেই নির্দেশ। কে লাগালেন? কিছুই জানা নেই কারও। তবে প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে ভাবে অবৈধ হকারদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলছে, তাতে এই দুই এলাকায় হকাররা সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। এর মধ্যে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের এই দুই উচ্ছেদ নোটিশ দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করায় আরও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এতদিন ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে হকারের মাচা। যেখানে সেখানে ফুটপাত, রাস্তা, বাড়ির দরজা, অফিস, দোকানপাট-- কোনও জায়গাই খালি রাখেনি। যে দুই জায়গায় এই নোটিশ পড়েছে, সেই দুই জায়গায় পা ফেলার অবকাশ নেই হকারদের দাপটে, গাড়ি চলাচল তো দূরের কথা। ইতিমধ্যেই টিভিসি বৈঠকেও 15 দিনের মধ্যে বৈধ হকার নিয়ে সমীক্ষা করা থেকে অবৈধ ভাবে ফুটপাট যথেচ্ছ দখল করে কিংবা পিচ রাস্তাজুড়ে দখলদারীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই সাদা কাগজে লেখা হলেও, এই নোটিশ ঘিরে আতঙ্ক বাড়ছে শিয়ালদহ ফ্লাইওভার ও সুকান্ত সেতুর তলায় ঠাঁই নেওয়া হকারদের মধ্যে ৷

হকারদের একাংশের কথায়, পেটে লাথি মারবেন না, সংসার আছে। এক সপ্তাহের মধ্যে কোথায় কী করব ? বিকল্প ব্যবস্থা আপনারাই করে দিন। শিয়ালদহ ফ্লাইওভারের দিকে তাকালে দেখা যায় হকার-রাজ কতটা ভয়াবহ ! হাসপাতালের দেওয়ালজুড়ে প্লাসিকের ছাউনি দিয়ে, যথেচ্ছ ভাবে উনুন জ্বালিয়ে, রাস্তার নোংরা পরিবেশে একের পর এক অস্থায়ী হোটেল। অন্যদিকে ফুটপাত বা রাস্তা কিছু দেখা যায় না দোকানের ভিড়ে । কখনও বড় আগুন বা বিপদ হলে সেটা মুহূর্তে বড় আকার ধারণ করবে এই হকারদের বড় বড় কাঠামো, প্লাস্টিকের ছাউনির জেরে। তবে এই নোটিশ মূলত চিন্তা বাড়িয়েছে অবৈধ হকারদের ৷

এই প্রসঙ্গে টিভিসি এক সদস্য জানিয়েছেন, হকার আইন যাঁরা মানছেন তাঁরা বৈধ হকার। ফলে বৈধ হকারদের উচ্ছেদের প্রশ্ন নেই। তবে অবৈধভাবে হকারি করা যাবে না। কিন্তু, মানবিক দিক থেকে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আশপাশের কোথাও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও হকার আইন মেনেই করে দেওয়া হবে। তাঁরা ওই এলাকার বাসিন্দা কিনা, কতদিন এই এলাকায় কীভাবে ব্যবসা করছেন, থানার রিপোর্ট নিয়ে তবেই তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

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