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গুজরাতের সবরমতীর আদলে কলকাতায় সেজে উঠবে গঙ্গার পাড়: অজয় পোদ্দার

River front Development Project: এই কাজের জন্য রাজ্য সরকার রিভারফ্রন্ট উন্নয়ন প্রকল্প নিয়েছে ৷ কীভাবে কাজ এগবে, ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায়কে জানালেন মন্ত্রী ৷

Ganga River Front Development
গঙ্গার পাড়ের সৌন্দর্যায়ন নিয়ে দারুণ খবর দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 16, 2026 at 11:49 AM IST

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আসানসোল, 16 সেপ্টেম্বর: গুজরাতে নর্মদা নদীর জলে রাজ্যের বিভিন্ন নদী ও জল শুন্য বিভিন্ন এলাকাকে সিঞ্চিত করার প্রকল্প সারা বিশ্বে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে । শুধু তাই নয়, সবরমতী নদীর পাড়ে সৌন্দর্যায়ন দেশের মানচিত্রে উজ্জ্বল চিহ্ন । এবার সবরমতী রিভারফ্রন্টের আদলেই গঙ্গার পাড়কে সৌন্দর্যকৃত করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার । এমন কথাই জানিয়েছেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরী মন্ত্রী অজয় পোদ্দার ।

ধীরে ধীরে কলকাতা-সহ আশেপাশের গঙ্গার পাড়কে একেবারে বদলে ফেলা হবে বলে দাবি মন্ত্রীর । এই জন্য নেওয়া হয়েছে রিভারফ্রন্ট উন্নয়ন প্রকল্প । ইটিভি ভারতের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী অজয় পোদ্দার বলেন, "আমরা লন্ডন, প্যারিস বানাতে চাই না । কিন্তু দেশের অনান্য শহর মুম্বই, আমেদাবাদের চেয়ে আগামিদিনে কলকাতা কোথাও পিছিয়ে থাকবে না ৷ এটা জোর গলায় বলতে পারি ।"

সবরমতী রিভারফ্রন্টের আদলে সেজে উঠবে কলকাতায় গঙ্গার পাড়: অজয় পোদ্দার (ইটিভি ভারত)

কেমন দেখতে সবরমতী রিভারফ্রন্ট ?

গুজরাতের আমেদাবাদে সবরমতীর পাড়ের সৌন্দর্যায়ন গোটা দেশের চোখ টেনেছে । এখন পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণীয় এই নদীর পাড় । নদীর দুই পাড়ে প্রায় 11 কিলোমিটার এলাকাজুড়ে তৈরি হয়েছে সুন্দর ওয়াকওয়ে, বড় বড় পার্ক, বাগান বসার জায়গা, প্লাজা, সাইকেল ট্র্যাক, বোটিং, মার্কেট এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ইভেন্টের জায়গা । 2000 সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল । প্রায় 12 বছর ধরে এই কাজ চলেছে । একই ভাবে রাজ্যে ধীরে ধীরে গঙ্গার পাড়ের আমূল পরিবর্তন ঘটানো হবে বলে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার জানিয়েছেন ।

তিনি বলেন, "এক সময় আমেদাবাদে নদী শুকিয়ে গিয়েছিল ৷ সেখানে মেলার টেন্ট লাগানো হত ৷ এখন সেখানে সবরমতী রিভারফ্রন্ট হয়েছে । নর্মদার জল এনে সেই সবরমতী নদীতে ভরানো হয়েছে, যা গোটা বিশ্বের কাছে এখন আলোচিত বিষয় । তবে এই কল্পনার সফল শুধু গুজরাতেই নয়, এই কল্পনা আমরা কলকাতাতেও করছি । একইভাবে আমরা গঙ্গাকে সঞ্চিত করব এবং গঙ্গার পাড়কে সৌন্দর্যকৃত করব ।"

কীভাবে হবে কলকাতার কাজ?

প্রাথমিক পরিকল্পনার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার বলেন, "বর্তমানে 60 থেকে 70টি জেটি ঘাট রয়েছে কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে । সেই জেটিগুলিকে বাড়িয়ে 80টি করা হবে । এর সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যায়নের নানান পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । কিন্তু সেটা একদিনে হবে না । এটা একটা লাগাতার উন্নয়নের পরিকল্পনা, সেটা ক্রমাগত চলতেই থাকবে । সবরমতী নদীর পাড়ের আদলেই গঙ্গার রিভারফ্রন্টকে গড়ে তোলা হবে ।"

দামোদরে বান নিয়ে অতীতের 'ঝাড়খণ্ড' ইস্যুকে নস্যাৎ মন্ত্রীর

অতীতে এ রাজ্যে বন্যা হলেই তৃণমূল সরকারের পক্ষ থেকে দোষ দেওয়া হত, ঝাড়খণ্ডের থেকে অতিরিক্ত জল ছেড়ে দেওয়ার কারণেই এ রাজ্য ভেসেছে । একইভাবে উলটো অভিযোগ উঠত গ্রীষ্মকালে । তখন বলা হত, ঝাড়খণ্ড থেকে জল ছাড়া হচ্ছে না বলেই এই রাজ্যে নদীতে জল নেই । এমন প্রসঙ্গে উঠতেই বিষয়টিকে 'মিথ্যে কথা' বলে দাবি করেছেন রাজ্যের পূর্ত ও জল বিভাগের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার ।

অজয় পোদ্দার বলেন, "ঝাড়খণ্ডের জল চিরকালই বাংলা ভোগ করে এসেছে । ঝাড়খণ্ড ঢালু তাই সেই জল নেমে বাংলার দিকে চলে আসে । এখন মাইথন এবং পাঞ্চেতে যে দুটি ড্যাম রয়েছে, সেই দুটি ড্যামের জলধারণ ক্ষমতা কতটা সেদিক দিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে । কারণ প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে ডামেরও জল ধারণ ক্ষমতার একটা সীমাবদ্ধতা আছে । জল আটকালে ড্যাম ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে । সেই কারণে জল ছাড়তে হয় । বিষয়টা গোটাটাই প্রকৃতির নিয়ন্ত্রনে বাঁধা ।" মন্ত্রীর দাবি, "যখন প্রকৃতিকেই আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না, তখন বিপর্যয়কে মেনে নিতেই হবে ।"

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GANGA DEVELOPMENT PROJECT
SABARMATI RIVER FRONT
রিভারফ্রন্ট উন্নয়ন প্রকল্প
গঙ্গার পাড়ের সৌন্দর্যায়ন
GANGA RIVER FRONT DEVELOPMENT

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