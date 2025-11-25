সান্দাকফু বেড়াতে গিয়ে ফের পর্যটকের মৃত্যু, প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

সান্দাকফু বেড়াতে গিয়ে ফের পর্যটকের মৃত্যু, প্রশ্নের মুখে প্রশাসন
এই ঘটনায় 72 বছর বয়সি মহিলাকে কীভাবে সান্দাকফু যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
Published : November 25, 2025 at 10:46 AM IST
দার্জিলিং, 25 নভেম্বর: সান্দাকফু বেড়াতে গিয়ে ফের এক পর্যটকের মৃত্যু ! যাদবপুরের বাসিন্দা ওই পর্যটকের নাম অনিন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায় (72) ৷ সোমবার রাতের ঘটনায় একদিকে যেমন চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, অন্যদিকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে জিটিএ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে । সান্দাকফুর মতো উচ্চতায় ওঠার ক্ষেত্রে পর্যটকদের কেন শারীরিক পরীক্ষা বা বয়স বিবেচনা করা হচ্ছে না ? ।
পর্যটকের মৃত্যুর বিষয়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান বলেন, "অনিন্দিতার দেহ কলকাতায় পাঠানোর জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে । মঙ্গলবার দার্জিলিং সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ আনা হয়েছে । মানেভঞ্জনের ল্যান্ড রোভার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সহযোগিতা করেছেন । মৃতার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে ।"
পুলিশ ও জিটিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, চারদিন আগে যাদবপুরের বাসিন্দা দুই বোন অনিন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং অজন্তা বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জিলিং বেড়াতে যান । তাঁরা দু'জনই প্রবীণ নাগরিক । প্রথমে তাঁরা দু'দিন লেপচাজগতে কাটান । সেখান থেকে টুমলিংয়ে একরাত থেকে সোমবার মানেভঞ্জন হয়ে সান্দাকফু বেড়াতে যান । দুপুরে তাঁরা সান্দাকফু ঘুরতে যান । সেখানে পৌঁছনোর কিছুক্ষণ পরই অনিন্দিতা শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেন ৷ শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হচ্ছিল তাঁর ।
খবর পেয়ে মানেভঞ্জন ল্যান্ড রোভার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা অনিন্দিতার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন । কিন্তু তারপরও শারীরিক পরিস্থিতির উন্নতি না-হওয়ায় ল্যান্ড রোভার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা তাঁকে সুখিয়াপোখরি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা অনিন্দিতাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । ওইদিনই রাতে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য দার্জিলিং সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।
এই প্রথম নয়, এর আগেও পর্যটকরা একাধিকবার সান্দাকফুতে গিয়ে অসুস্থ হয়েছেন । এমনকী, অনেকের মৃত্যুও হয়েছে । চলতি বছরের 15 এপ্রিল পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা রাজ নারায়ণ দে (55) নামে এক পর্যটকের মৃত্যু হয় । তার আগে উত্তর দিনাজপুরের এক পর্যটকেরও মৃত্যু হয় । 2022 সালের অক্টোবর মাসে ইজরায়েলের এক পর্যটক মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফুতে ট্রেকিং করতে যান ৷ রাতে টেন্টে ঘুমের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয় । গত বছরের 21 নভেম্বর সান্দাকফুতে ঘুরতে গিয়ে মৃত্যু হয় কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা পর্যটক আশিস ভট্টাচার্য (58)-এর ৷ গত 4 ডিসেম্বর সান্দাকফু বেড়াতে গিয়ে মৃত্যু হয় অঙ্কিতা ঘোষ (28) নামে আরও এক পর্যটকের । তিনি উত্তর 24 পরগনার দমদমের অশোকনগরের মুকুন্দ দাস রোডের বাসিন্দা ছিলেন ।
এরপর চলতি বছরের 6 জানুয়ারি মালবাজারের ওয়াসাবাড়িতে বেড়াতে মৃত্যু হয় আলাহিন শেখ নামে মুর্শিদাবাদের হরিহর থানার রমনামাঝপাড়ার বাসিন্দা । একই দিনে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে মৃত্যু হয় আরও এক বাঙালি পর্যটকের । মৃতের নাম দীপাঞ্জন সাহা (58)। তিনি হুগলির ভদ্রেশ্বরের বাসিন্দা ছিলেন । পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে বারবার পর্যটকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জিটিএ-এর স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । কিন্তু তারপরও সান্দাকফুতে কোনও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হয়নি । সেই সঙ্গে, কোন পর্যটকদের সান্দাকফুর মতো উচ্চতায় যাওয়া উচিত, কাদের জন্য এই যাত্রা ঝুঁকিপূর্ণ ? সেই বিষয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও নির্দেশিকা ও নজরদারি নেই । ফলে, মাঝেমধ্যেই এমন ঘটনা ঘটছে ।