চোরবাগান তদন্তে সিটের ডিজিটাল তথ্যতালাশ, ত্রুটি খুঁজতে আনা হল অত্যাধুনিক থ্রিডি স্ক্যানার
Chorbagan Sarbojanin: চোরবাগান সর্বজনীনের পুজো মণ্ডপে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত এসআইটি-র তদন্ত শুরু ৷
Published : October 22, 2026 at 4:17 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: চোরবাগান বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি ও প্রশাসনিক মহলে চাপানউতর অব্যাহত। ঘটনার আকস্মিকতা ও তীব্রতা বিবেচনা করে এবার তদন্তের গতিপ্রকৃতি আরও জোরদার করল প্রশাসন। বৃহস্পতিবার বিপর্যয়স্থল পরিদর্শনে যান ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।
বিশেষ এই দলে উপস্থিত ছিলেন গোয়েন্দা বিভাগ (ডিডি)-এর পদস্থ কর্তারা এবং হোমিসাইড শাখার তদন্তকারী আধিকারিকরা। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়েছে, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী।
থ্রিডি স্ক্যানারে নিখুঁত তথ্য তালাশ
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেন। নিখুঁত তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ঘটনাস্থলে আনা হয় থ্রিডি স্ক্যানার। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বিপর্যয়স্থলের পুঙ্খানুপুঙ্খ থ্রিডি স্ক্যানিং করা হয়, যাতে ঘটনার সময়ের বা পরবর্তী মুহূর্তের ভূপ্রকৃতি ও কাঠামোগত ত্রুটির সঠিক ডিজিটাল মডেল প্রস্তুত করা যায়। ঘটনাস্থল থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা, যা এই বিপর্যয়ের আসল কারণ খুঁজে বের করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে, এমনটাই কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর ৷
ঘটনার দিন থেকেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু আগেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, এই ঘটনায় দোষী কাউকেই রেওয়াত করা হবে না। গাফিলতি যারই থাক না কেন, তদন্তে তা প্রমাণিত হলে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ পাওয়ার পরই তদন্ত প্রক্রিয়ায় সর্বাত্মক তৎপরতা শুরু করেছে লালবাজার।
হাইকোর্টের নির্দেশে শক্তিশালী এসআইটি গঠন
চোরবাগান বিপর্যয়ের ঘটনার নিরপেক্ষ ও উচ্চপর্যায়ের তদন্ত নিশ্চিত করতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকার একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কমিটির শীর্ষে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অনিন্দিতা রায় সরস্বতী। হাইকোর্টের নির্দেশিকায় গঠিত এই কমিটিতে রাখা হয়েছে একাধিক অভিজ্ঞ ও পদস্থ আধিকারিককে। এসআইটি-র অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন, বিপর্যয় মোকাবিলা ও নাগরিক সুরক্ষা দফতরের সচিব, রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (STF) সচিব, ডিরেক্টর জেনারেল ও ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজি-আইজি)-সহ প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় অন্যান্য কর্তারা।