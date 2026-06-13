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অনুদান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, স্বাগত জানাল শহরের পুজো কমিটিগুলি

পুজোয় অনুদান দেওয়া নিয়ে রাজ্যের বিজেপি সরকারের অবস্থান এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয় ৷ তবে মুখ্যমন্ত্রীর কথা থেকে বেশকিছু ইঙ্গিত মিলেছে ৷

kolkata durga Puja
মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত পুজো কমিটিগুলির (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 13, 2026 at 6:51 PM IST

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কলকাতা, 13 জুন: দুর্গা পুজোয় অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে নয়া অবস্থান নেবে বিজেপি সরকার। পূর্বতন সরকারের দেখানো পথে তারা হাঁটবে না ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যে ইতিমধ্যেই মিলেছে সেই ইঙ্গিত। আর অনুদানের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছে কলকাতার বিভিন্ন পুজো কমিটি। অনুদান নেবে না বলে জানিয়েছে দক্ষিণ কলকাতার অজেয় সংহতি থেকে শুরু করে উত্তর কলকাতার চোর বাগান।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করে, বিগত সরকারের কাছে ভাতা বা অনুদান ভোট বৈতরণী পার হওয়ার একমাত্র হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। তবে নতুন সরকার আসার পর থেকেই সেই প্রবণতায় ছেদ পড়েছে। 'ন্যায্য প্রাপকদের' মাপকাঠির বিচারেই দেওয়া হচ্ছে ভাতা। এবার সেই মাপকাঠির বিচারেই দুর্গা পুজোর ক্লাবগুলোকে দেওয়া হবে অনুদানও।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আগেই বলেছেন, "সরকারের সামান্য অনুদান যে সমস্ত বড় ক্লাবের প্রয়োজন নেই তাদের না দেওয়াই ভালো। ছোট ছোট ক্লাব যাদের দরকার তারাই পাবে অনুদান। পুজো আরও বেশি সংখ্যায় হোক।" মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য যেন আপামর দুর্গা পুজো কমিটির মনের কথা হয়ে উঠেছে।

ফোরাম ফর দুর্গোৎসব সভাপতি সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী সময়োচিত কথা বলেছেন। সত্যি যারা 50 লক্ষ, 70 লক্ষ অথবা এক কোটি টাকা বাজেটের পুজো করে থাকে, তাদের এই অনুদান না হলেও চলে। বহু পুজো কমিটি খুব সামান্য বাজেটে পুজো করে তাদেরই দেওয়া উচিত। বিগত সময় সকলে পেয়েছি, কারণ তখনকার সরকার সব কমিটিকে দিয়েছে। 44 হাজার ক্লাবের অধিকাংশ ছোট বাজেটের পুজো। তবে সরকার যদি নির্দিষ্ট করে দেয় তাদের হিসেবে কোনটা ছোট পুজো এবং কোনটা বড়-তাহলে সকলরেই সুবিধা হয়। সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, বিদ্যুতের বিলে ছাড় দেওয়া থেকে শুরু করে পুজোর অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে এক জানালা নীতি যেন বজায় থাকে।"

অন্যদিকে, বাদামতলা আশার সংঘের আহ্বায়ক সন্দীপ চক্রবর্তীর কথায়, "আমরা সরকারের এই মনোভাবকে স্বাগত জানাচ্ছি । আমাদের কাছে বড় বিষয় পুজোর জৌলুস এবং ঐতিহ্য রক্ষা করা ৷ অনাবিল আনন্দ যাতে থাকে সেটা আমরা নিশ্চিত করতে চাই । ছোট ছোট কমিটিগুলো এই অর্থ পেলে তাদের অনেক খাতে খরচ করতে সুবিধা হয়।"

অজেয় সংহতির কোষাধ্যক্ষ প্রীতম সাহা বলেন, "আমরা মনে করি আমাদের এই অনুদান না দিলেও হবে। তার পরিবর্তে ছোট কমিটিগুলো আরও বেশি পাক। আমরা নেব না। কারণ আমরা যেভাবে বিজ্ঞাপন জোগাড় করি, চাঁদা-ডোনেশন পাই বা নিজেদের টাকা দিয়ে পুজো করি তাতে এই অনুদান না পেলেও খুব একটা অসুবিধা হবে না। আমরা এলাকার বেশকিছু ছোট পুজোকেও আর্থিকভাবে সহয়তা করি। বাকি বড় কমিটিগুলোও সেই সাহায্যের হাত বাড়ালে ছোট ছোট পুজো গুলো খুব সুষ্ঠু ভাবে আয়োজিত হতে পারে ৷"

দক্ষিণের আরও একটি বড় পুজো হিন্দুস্থান পার্ক সর্বজনীনের সম্পাদক সুজাতা সাহার কথায়, "আমাদের কাছে পুজোর এই অনুদান খুবই প্রয়োজন। এই 1 লক্ষ 10 হাজার টাকায় আমাদের পুজোর অনেক কিছু কাজ হয়।" এর পাশাপাশি পুজো আয়োজনের ব্যাপারে এতদিন পর্যন্ত যেভাবে বিদ্যুতের বিলের ছাড় পাওয়া যেত সেটাও যে তাঁদের কাজে লাগত তাও জানান সুজাতা।

উত্তর কলকাতার চোর বাগান পুজো কমিটির উপদেষ্টা জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আবার বলছেন, "বহুদিন ধরে আমি এই কথাটা বলে এসেছি, আমরা যখন অনুদান পেতাম না তখনও পুজো করেছি। অনুদান পেয়েও পুজো করেছি। আমাদের যে বাজেট তাতে অনুদান না পেলেও পুজোয় অসুবিধা হবে না। আমরা মনে করি ছোট ছোট পুজো আরও ভালো করে হোক। আমরা সকলেই সমান। আমাদের পুজো কমিটি অতীতে 101 টাকার বিনিময়ে কলকাতার 20টি ছোট পুজো কমিটিকে প্রতিমা দিয়েছিল। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও ছোট পুজো গুলোকে সাহায্য করা গেলে ভালো হয়।"

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