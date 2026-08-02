জলাধারের পাশেই পানীয় জল সঙ্কট, ভুগছে কলকাতার অন্যতম বৃহৎ বস্তি

জলাধারের পাশেই পানীয় জল সঙ্কট, ভুগছে কলকাতার অন্যতম বৃহৎ বস্তি
দিনে একবারই আসে পরিশ্রুত জল । তাও নোংরা এবং পানের অযোগ্য । আরেক বেলা আসে মিক্সড ওয়াটার । পড়ুন ইটিভি ভারতের মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : August 2, 2026 at 1:27 PM IST
কলকাতা, 2 অগস্ট: পূর্ব কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ধারে 58 নম্বর ওয়ার্ড । সেখানেই কলকাতার অন্যতম বৃহত্তর বস্তি এলাকা হাটগাছিয়া । রাস্তার একপাড়ে জয় হিন্দ জল প্রকল্প । আর বস্তি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে আছে মাতঙ্গিনী বুস্টিং সেন্টার । তবু পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন তৃণমূল আমলের 'মডেল বস্তি'র তকমা পাওয়া এই হাটগাছিয়ার প্রায় 6-7 হাজার বাসিন্দা ।
ধাপায় জয় হিন্দ জল প্রকল্পের আরও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে । কাজ প্রায় শেষের মুখে । এদিকে হাটগাছিয়ার অদূরে তৈরি হয়ছে মাতঙ্গিনী জলাধার । তবু জল নিয়ে দুর্দশা বিস্তীর্ণ এলাকায়। এই বস্তি এলাকায় গেলেই দেখা যাবে এমনও পানীয় জলের কল আছে যা রাস্তা থেকে দুই ইঞ্চি উপরে ।
সেখানে স্টপ কর্ক নেই । বর্ষায় জল হলেই ডুবে যায় কল । একাধিক কলে জলের গতি এতটাই কম যে পাইপ লাগিয়ে জল তুলতে হয় । দিনে একবারই পরিশ্রুত জল আসে । তাও নোংরা, যা পানের অযোগ্য । আরেক বেলা আসে মিক্সড ওয়াটার । অনেকের অভিযোগ পানীয় জল আসে গঙ্গার জলের মতো । ফলে কলের জল ব্যবহারের অযোগ্য। একমাত্র ভরসা বোতল বন্দি জল । 40-45 টাকা ড্রাম জল কিনে খেতে হয় । কলকাতার বুকে একটি বিস্তীর্ণ এলাকার এমনই হাল যে মানুষকে এখনও বোতল বন্দি জলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে ।
বাসিন্দাদের অভিযোগ, বারে বারে বলেও সুরাহা পাওয়া যায়নি । তৃণমূল বোর্ডের সময়কালে এই ওয়ার্ডে কাউন্সিলর ছিলেন স্বপন সমাদ্দার । তিনি এই বস্তিকে মডেল বস্তির তকমা দেন । তিনি নিজে বস্তি বিভাগের মেয়র পারিষদ ছিলেন । পরবর্তী সময় সেখানে কাউন্সিলর হন সন্দীপন সাহা । তিনিও মেয়র পরিষদ সদস্য় হয়েছিলেন ৷ বাসিন্দাদের দাবি, কোনও কাজ করেননি তিনি । এখনও বহু কলের সামনে নাম ফলকে লেখা স্বপন সমাদ্দারের নাম । এই ওয়ার্ড দুই দুটো মেয়র পারিষদ পেলেও উন্নতি হয়নি তেমন । পানীয় জলের আরও বেহাল অবস্থা ।
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, এই এলাকায় দুই ধরনের জল এখনও দেওয়া হয় । মিক্সড ওয়াটার ও ফিল্টার ওয়াটার । জলের চাপ কম । ধাপার জল প্রকল্প থেকে কিছুটা ও গার্ডেনরিচ জল প্রকল্প থেকে কিছু জল আসে । গত কয়েক বছরে এখানে টালির চালের ঘর কমেছে । বেড়েছে দোতলা আর তিনতলা বাড়ি । বেড়েছে লোকসংখ্যা । তাই জলের চাহিদাও বেড়েছে । কর্পোরেশনের এক কর্তা জানান, এই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়ছে । ধাপা জল প্রকল্পের ক্ষমতা বর্ধিত করা হচ্ছে ৷ সেই কাজ শেষের মুখে । এদিকে বস্টিং জলাধার হয় গিয়েছে । পাইপলাইন পাতা হবে । দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে ।