ডিজিটাল জনগণনায় অত্যন্ত জরুরি আইডি কোড, সচেতনতায় ব্যাপক প্রচার সেনসাস কর্তাদের

ডিজিটাল জনগণনায় অত্যন্ত জরুরি আইডি কোড, সচেতনতায় ব্যাপক প্রচার সেনসাস কর্তাদের
ডিজিটাল মাধ্যমে জন গণনা অত্যন্ত সরল পদ্ধতি বলেই জানাচ্ছেন এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত কর্তা-কর্মীরা। তবে এর শেষে একটি 11 ডিজিটের আইডি যত্নের সঙ্গে রাখতে হবে।
Published : August 3, 2026 at 10:44 PM IST
কলকাতা, 3 অগস্ট: দেশের সব অংশের সঙ্গেই ডিজিটাল সেনসাস শুরু হয়ছে কলকাতায়। জোর কদমে শুরু হয়ছে এই কর্মসূচি। তবে ডিজিটাল সেনসাস করার পরে প্রাপ্ত আইডি কোড যা ম্যাসেজ বা ইমেইল মারফত আসছে, কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ডিলিট করে ফেলছেন। এর জেরে গোটা প্রক্রিয়া ভেস্তে যাচ্ছে। ফলে বাড়ি বাড়ি এসে যখন জন গণনা শুরু হবে, তখন তাকে ফের গোটা প্রক্রিয়াটি করতে হবে।
চলতি মাসের 1 তারিখ থেকে দেশজুড়ে শুরু হয়ছে 16 তম জন গণনা। এইবার প্রথম দেশে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জন গণনা করা হচ্ছে। 1 অগস্ট থেকে 15 অগস্ট পর্যন্ত এই ডিজিটাল জন গণনা চলবে। তারপর থেকে শুরু হবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করার কাজ। এই ফর্ম পূরণের কাজ 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে।
ডিজিটাল মাধ্যমে জন গণনা এক্কেবারে জলের মতো সরল পদ্ধতি বলেই জানাচ্ছেন ডিজিটাল সেনসাস কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত কর্তা-কর্মীরা। স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীরা কয়েক ক্লিকেই চোখের পলকে পূরণ করতে পারবে। কলকাতায় এই পদ্ধতিতে অতিমাত্রায় জোর দেওয়া হচ্ছে। এর কারণ, এখন অধিকাংশ মানুষের কাছেই স্মার্ট ফোন। তাঁরা সেটা হ্যান্ডেল করে থাকেন। ফলে তাতেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলে শেষে একটি আইডি দেখাবে যা 11 ডিজিটের। সেটি খুবই যত্নের সঙ্গে রাখতে হবে।
কেউ মোবাইলের মাধ্যমে কেরলে প্রক্রিয়া সঠিক ভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর সেই আইডি যেমন ফোনের স্ক্রিনে দেখা এই তেমনই রেজিস্ট্রার ফোন নম্বরে ম্যাসেজ আসবে। একই ভাবে মেইল মাধ্যমে কেরলে ই মেইল সেই 11 ডিজিটের আইডি আসবে। এবার সেটা রেখে দিতে হবে তত দিন যতদিন না বাড়িতে জন গণনা কর্মীরা পৌঁছান। তাঁরা এলে তাদের সেই আই ডি কোড বললেই তাঁরা পোর্টালে অটো ফেছিং করে দেবে। ফলে গোটা প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা যাবে।
তবে সম্প্রতি এই প্রক্রিয়া শুরু হতে অনেকেই সবটা করে পর ভুল বসত কিংবা অভ্যাস বসত সেই ম্যাসেজ বা মেইল মুছে ফেলছেন। আর সেখানেই ভেস্তে যাচ্ছে এই ডিজিটাল সেনসাস প্রক্রিয়া। তাই এই প্রসঙ্গে এক সেনসাস কর্তা বলেন, "কিছু এমন ঘটনা ঘটছে। ফলে সব করেও কাজটা বৃথা যাচ্ছে। এই আইডি রেখে দেওয়ার বিষয়ে খুব সতর্ক হতে হবে। সচেতনভাবেই ম্যাসেজ বা মেইলে আসা আইডি কোড সেভ করে রাখতে হবে ও জন গণনা কর্মীরা বাড়িতে এলে সেটা তাঁর সঙ্গে শেয়ার করতে হবে। তাহলে আর নতুন করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না।"