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শহরে নির্মীয়মাণ বহুতলের অডিটের জেরে আর্থিক ক্ষতির মুখে নির্মণকারীরা, দ্রুত ছাড়পত্রের দাবি

কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, এখন পর্যন্ত 55টি কমবেশি বহুতল নির্মাণে ছাড়পত্র পেয়েছে। এখনও অসংখ্য বহুতল আছে যাদের সবুজ সংকেত মিলছে না।

audit high rise construction
শহরে নির্মীয়মাণ বহুতলের অডিট (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 9:32 PM IST

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কলকাতা, 1 অগস্ট: তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদাম বিপর্যয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন 31 জুলাই পর্যন্ত কলকাতা-সহ বেশ কয়েকটি মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বহুতল নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখতে হবে ৷ অডিট কমিটি ছাড়পত্র মেলার পরেই ফের কাজ শুরু হবে। তবে সেই ডেটলাইন শেষ হলেও এখনই শহরে বহুতলের নির্মাণ কাজ শুরু হবে না। অডিট মারফত ছাড়পত্র পেলে তবেই কাজ শুরু করা যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারাতলা বিপর্যয় গঠিত হাইপাওয়ার কমিটি।

এই চিন্তা ভাবনার জেনে কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে বহুতল নির্মাতাদের। এতদিন ধরে এমনই কাজ বন্ধের জেরে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁদের ৷ তবে সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সেই অডিটের কাজের গতি অত্যন্ত শ্লথ হওয়াতে আরও দিন বাড়ানো হয়েছে ৷ আর তার জেরেই আরও আর্থিক ক্ষতি বৃদ্ধির হার বাড়বে বলেই আশঙ্কা করছেন বহুতল নির্মাতারা ৷

কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, কলকাতায় এখন পর্যন্ত 55টি কমবেশি বহুতল নির্মাণ কাজে ছাড়পত্র পেয়েছে ৷ এখনও অসংখ্য বহুতল আছে যা অডিট প্রক্রিয়া শেষ না-হওয়াতে নির্মাণ কাজে সবুজ সংকেত মিলছে না ৷ অডিট সংক্রান্ত বিষয় বহুতল নির্মাতারা দেখা করেছিলেন হাইপাওয়ার কমিটির সঙ্গে ৷ সেখানে শ্রমিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয় নির্মণকারীদের নিয়ম মানার কথা বলেছিল ৷ পাশাপশি কমিটির অন্যতম কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে এই সময়কালে শ্রমিকদের প্রতি মানবিক হওয়া তাদের পেটের ভাত যোগান-সহ আর্থিক বিষয়গুলি দেখার কথা জানিয়েছিলেন নির্মাণকারী সংস্থাগুলিকে ৷

তবে স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, সময় সীমা অতিক্রান্ত হলেও এখনও অডিট চলছে ৷ ফলে কাজের অনুমতি এখনই মিলবে না। অডিট অনুসারে ছাড়পত্র যেমন পাচ্ছে তেমন পাবে। এই সিদ্ধান্তের জেরে নির্মাণকারী সংস্থাগুলি কার্যত আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন। যেহেতু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও বিষয়টি গুরুতর তাই প্রকাশ্যে কেউ মন্তব্য না-করলেও নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক বহুতল নির্মাণকারী জানাচ্ছেন, 31 জুলাই পর্যন্ত নির্মাণ বন্ধ রাখার জেরে সার্বিকভাবে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৷ এই সময়কালে আমরা শ্রমিকদের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করেছি ৷ আমরা হাইপাওয়ার কমিটি কাছে অনুরোধ করতে চাই দ্রুততার সঙ্গেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করুন। কাজ না-এগোনোয় ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে ৷ সমস্যা আরও বাড়বে।

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KMC
KOKLATA HIGH RISE CONSTRUCTION
Kলকাতায় নির্মীয়মাণ বহুতলের অডিট
কলকাতা কর্পোরেশন
AUDIT HIGH RISE CONSTRUCTION

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