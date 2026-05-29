ঝড়-বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা, জলমগ্ন একাধিক রাস্তা, ভেঙে পড়ল সাউথ সিটি মলের একাধিক কাচ
লাল সতর্কতা জারি দুই 24 পরগনায় ! আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরমের হাত থেকে স্বস্তি মিললেও শহরের একাধিক রাস্তায় জল জমে কার্যত দুর্ভোগের পরিস্থিতি ৷
Published : May 29, 2026 at 3:23 PM IST
কলকাতা, 29 মে: দুপুর গড়াতেই যেন আচমকাই নেমে এল সন্ধে ! কালো মেঘে ঢেকে গেল কলকাতার আকাশ । শুরুতে ঠান্ডা হাওয়া, তার সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত । তারপরই ঝেঁপে বৃষ্টি । শুক্রবার দুপুরে আকস্মিক ঝড়-বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা । তীব্র ঝড়-জলের জেরে এদিন দুপুরে সাউথ সিটি মলের একাধিক কাচ ভেঙে পড়েছে বলে খবর ৷ তবে ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই এখনও ৷
দীর্ঘদিনের আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরমের পর এই বৃষ্টি কিছুটা স্বস্তি দিলেও, শহরের একাধিক রাস্তায় জল জমে জনজীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ । শুধু কলকাতাই নয়, দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতেও এদিন দুপুর থেকে ঝড়-বৃষ্টির দাপট শুরু হয়েছে । আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিল, সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে । সেই পূর্বাভাস মেনেই শুক্রবার দুপুর থেকে আবহাওয়ার আমূল বদল ।
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মধ্য পাকিস্তান থেকে অভ্যন্তরীণ ওড়িশা পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর ছত্তীসগঢ় হয়ে বিস্তৃত রয়েছে । পাশাপাশি উত্তর অভ্যন্তরীণ ওড়িশা সংলগ্ন এলাকায় থাকা একটি ঘূর্ণাবর্ত ওই অক্ষরেখার সঙ্গে মিশে গিয়েছে । তার জেরেই বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে দক্ষিণবঙ্গে । ফলে তৈরি হয়েছে ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি । আবহাওয়া দফতরের তরফে দক্ষিণ 24 পরগনা, উত্তর 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে আগামী দুই থেকে তিন ঘণ্টার জন্য বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর । বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘণ্টায় 60 থেকে 70 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও । মালদা ও দুই দিনাজপুরে একাধিক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । শনিবারও ঝড়-বৃষ্টির পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে ।
কলকাতায় দুপুরের প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি এলাকা থেকে মধ্য কলকাতার সিআর অ্যাভিনিউ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় হাঁটুসমান জল জমে যায়। রাস্তার উপর জল জমে যাওয়ায় বাস, ট্যাক্সি, বাইক-সহ ছোট গাড়ির গতি অনেকটাই কমে যায় । একাধিক জায়গায় গাড়ি বিকল হয়ে পড়ার ঘটনাও সামনে এসেছে । বহু পথচারীকে জল ঠেলে গন্তব্যে পৌঁছতে দেখা যায় । কোথাও কোথাও ফুটপাত ডুবে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে রাস্তাতেই হাঁটতে হয় সাধারণ মানুষকে । তথৈবচ হাল দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকাতেও ৷
সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন ঝড় জলের সময় রাস্তায় থাকা মানুষজন । জল জমার কারণে অনেক জায়গায় বাস দাঁড় করাতেও সমস্যা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পথে নামে কলকাতা পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী । ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি জল জমা এলাকাগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "পরিস্থিতি সামাল দিতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোথাও যানজট তৈরি হলে দ্রুত তা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে ।"
অন্যদিকে, জল জমা এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে । সেই কারণে বিপজ্জনক জায়গাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। খোলা বৈদ্যুতিক তার বা ট্রান্সফর্মারের কাছে না যাওয়ার জন্য মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে স্থানীয়দের ।
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েক ঘণ্টায় কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আরও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। ফলে জল জমার পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । প্রশাসনের তরফে অপ্রয়োজনীয় বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নাগরিকদের ।