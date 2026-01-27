নামী হোটেলের ভুয়ো বুকিং ওয়েবসাইট খুলে প্রতারণা ! সাইবার পুলিশের জালে মূল চক্রী

নামী হোটেলের ভুয়ো বুকিং ওয়েবসাইট খুলে প্রতারণা ! সাইবার পুলিশের জালে মূল চক্রী
অভিযুক্তকে পুনে থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁর বাড়ি ও অফিস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ এবং পেন ড্রাইভ ।
Published : January 27, 2026 at 1:49 PM IST
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: দেশজুড়ে নামী হোটেলের ভুয়ো বুকিং ওয়েবসাইট খুলে অনলাইনে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার অভিযোগ ৷ তদন্তে নেমে বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা সাইবার ক্রাইম পুলিশ । ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে । ধৃতের নাম হুজাইফা শাব্বির দারবার (41) ৷
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "এই জালিয়াতির ঘটনার পিছনে একটি নেটওয়ার্ক কাজ করছে । ফলে ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করা অত্যন্ত প্রয়োজন ৷"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মে মাস নাগাদ একদল প্রতারক দেশের বিভিন্ন নামী হোটেলের নামে একাধিক ভুয়ো ওয়েবসাইট তৈরি করে । সেই সব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে হোটেল বুকিংয়ের প্রলোভন দেখিয়ে টাকা আদায় করা হত । এখনও পর্যন্ত এই প্রতারণার শিকার হয়েছেন 83 জন ৷ যাঁদের কাছ থেকে মোট 13 লক্ষ 60 হাজার 803 টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে ।
এই প্রতারণা চক্রের অন্যতম শিকার হন বেহালার বড়িশার বাসিন্দা দেবজ্যোতি মল্লিক । তিনি চলতি বছরের 5 মে 'পুরী হোটেল'-এ ঘর বুক করার জন্য একটি ওয়েবসাইটে ঢোকেন । প্রথমে মাত্র এক টাকা পাঠিয়ে বুকিং যাচাই করতে বলা হয় । পরে বিভিন্ন অজুহাতে একাধিক ইউপিআই লেনদেনের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে মোট 4,480 টাকা নেওয়া হয় । প্রতারকরা নিজেদের হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে পরিচয় দিয়ে দেবজ্যোতির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখে এবং ঘরের ছবিও পাঠায় । কিন্তু অভিযোগ, টাকা নেওয়ার পর আর কোনও বুকিং কনফার্মেশন দেওয়া হয়নি ৷ ওই নম্বরে ফোন করে আর পাওয়া যাচ্ছিল না ।
এরপর জাতীয় সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন 1930-এ অভিযোগ জানান দেবজ্যোতি । তদন্তে নেমে সাইবার পুলিশ জানতে পারে, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটটি ভুয়ো ৷ সেটি একটি বিদেশি ডোমেইন পরিষেবা সংস্থার মাধ্যমে হোস্ট করা হয়েছিল । সেখান থেকে একটি ইমেইল আইডি ও মোবাইল নম্বরের সূত্র মেলে । প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পুনের কন্ধওয়া (Kondhwa) এলাকায় অভিযান চালায় কলকাতা সাইবার পুলিশের একটি দল । আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানার ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোররাতে পুনে থেকেই হুজাইফা শাব্বির দারবার নামে ওই ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হয় ।
পুলিশ জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে । অভিযুক্তের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে একটি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ এবং একটি পেন ড্রাইভ । জেরায় অভিযুক্ত নিজের দোষ স্বীকার করেছে বলে দাবি করেছে সাইবার পুলিশ । পাশাপাশি ঘটনাটি সামনে আসার পর সাধারণ মানুষকে অনলাইন বুকিংয়ের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছে সাইবার ক্রাইম শাখা ।