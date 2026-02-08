দায়িত্ব নিয়েই ভাঙড়ে নগরপাল, রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলায় জোর

দায়িত্ব নিয়েই ভাঙড়ে নগরপাল, রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলায় জোর
ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি অফিসে বৈঠকে হাজির ভাঙড়ের সব থানার ওসি ৷ শীঘ্রই ভাঙড়ে উদ্বোধন হবে বিজয়গঞ্জ বাজার থানা ৷
কলকাতা, 8 ফেব্রুয়ারি: কলকাতা পুলিশের কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার ভাঙড়ে এলেন সুপ্রতিম সরকার ৷ আর প্রথম সফরেই ভাঙড় ডিভিশনের কার্যালয়ে সকল পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলেন নবনিযুক্ত কমিশনার । সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি সৈকত ঘোষ-সহ বিভিন্ন থানার ওসি’রা ৷ যে বৈঠকে ভাঙড়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজ্যের সবচেয়ে বেশি উপদ্রুত এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম হল ভাঙড় ৷ প্রথমে বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত থাকলেও, গত পঞ্চায়েত ভোটের পর অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠা ভাঙড়কে রাজ্য পুলিশের থেকে আলাদা করে দেওয়া হয় ৷ এই ডিভিশনটিকে কলকাতা পুলিশ কমিশনারেটের সঙ্গে জুড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর তারপর থেকেই সেখানকার আইনশৃঙ্খলা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই এখন লালবাজারের দায়িত্বে ৷
আর এবার সামনেই বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার ঠিক আগেই কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে সুপ্রতিম সরকারকে ৷ তাই ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক লড়াইয়ের আঙিনা হয়ে উঠছে ভাঙড় ৷ আর তারই সঙ্গে সেখানকার পরিস্থিতিও উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে ৷ কারণ সেখানকার রাজনৈতিক অশান্তি ও হিংসার অতীত ছবি সকলেরই জানা ৷
সেই পরিস্থিতিতে ভাঙড়ের শীর্ষ কর্তাদের এই বৈঠককে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন পুলিশের ওয়াকিবহাল মহল ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই ভাঙড়ে বিজয়গঞ্জ বাজার থানার উদ্বোধন হতে চলেছে ৷ সেই নতুন থানা চালু করার প্রস্তুতি নিয়েও এদিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয় ৷ পাশাপাশি, ভাঙড়ে কর্মরত পুলিশকর্মীদের সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সমস্যার বিষয়েও খোঁজখবর নেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার ৷
তবে বৈঠকের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভাঙড়ের রাজনৈতিক হিংসা ৷ সূত্রের খবর, হিংসা রুখতে পুলিশ আধিকারিকদের উদ্দেশে স্পষ্ট ও কড়া বার্তা দিয়েছেন সুপ্রতিম সরকার ৷ কোনও ধরনের অশান্তি বা হিংসা বরদাস্ত করা হবে না-বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷ যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে ৷
বৈঠক শেষ করে ডিসি অফিস থেকে সরাসরি কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন কমিশনার সুপ্রতিম সরকার ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তবে, পরে ভাঙড়ে এসে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার ৷