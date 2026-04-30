ভোটের ওয়েব কাস্টিংয়ের সাফল্য! নাগরিক সুরক্ষায় কলকাতা মুড়ে দেওয়া হোক সিসিটিভিতে, দাবি পুর অধিবেশনে

ভোটের ওয়েব কাস্টিংয়ের সাফল্য! নাগরিক সুরক্ষায় কলকাতা মুড়ে দেওয়া হোক সিসিটিভিতে, দাবি পুর অধিবেশনে
বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরনিগমে হয় মাসিক অধিবেশন৷ সেখানেই এই দাবি উঠেছে৷
Published : April 30, 2026 at 8:57 PM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: ছাপ্পা থেকে শুরু করে বুথ জ্যাম, এজেন্টদের মারধর, তুলে দেওয়ার হুমকি। ভোটের এমন নানা অঘটন ঠেকিয়ে দিয়েছে সিসিটিভির ওয়েবকাস্টিং। সেই ভোট-আবহে এবার কলকাতা কর্পোরেশনের মাসিক অধিবেশনে নাগরিক নিরাপত্তায় শহরকে সিসিটিভি দিয়ে মুড়ে ফেলার আবেদন খোদ পুর-প্রতিনিধির। চাইলেন নাগরিক নিরাপত্তায় 24 ঘণ্টা নজরদারি।
ভোট মিটতে না মিটতেই ঠিক পরের দিন অনুষ্ঠিত হল কলকাতা কর্পোরেশনের মাসিক অধিবেশন। পুর আইন অনুসারে মাসে একবার বাধ্যতামূলক ভাবে করতে হবে, তাই মাসের শেষ দিনেই হল সেই অধিবেশন। সেই অধিবেশনেই 121 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রূপক গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাব উত্থাপন করেন এই সিসিটিভি ক্যামেরা প্রসঙ্গে।
তিনি বলেন, ‘‘কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে কাজ করে আসছে। জল সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবা, রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ-সহ এই পরিষেবাগুলি কলকাতাবাসীদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজতর করেছে। তবে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের নাগরিক নিরাপত্তায় ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে শহরকে আরও নিরাপদ করা এখন প্রয়োজন।’’
উদাহরণ হিসেবে তিনি তুলে ধরেন বিশ্বের উন্নত শহরগুলির কথা৷ উল্লেখ করেন লন্ডন, নিউইয়র্ক বা সিঙ্গাপুর শহরের কথা৷ জানান, সিসিটিভি সিস্টেমের মাধ্যমে নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে রয়েছে। এই শহরগুলিকে হাজার হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা রাস্তাঘাট, জনবহুল এলাকা এবং অপরাধ প্রবণ জোনগুলি কভার করে, যা অপরাধ প্রতিরোধ, দ্রুত তদন্ত এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা প্রদান করে। ফলে, অপরাধের হার কমেছে এবং নাগরিকদের মধ্যে নিরাপত্তার অনভূতি বেড়েছে সেখানে।
তাই কলকাতার এই কাউন্সিলরের প্রস্তাব, ‘‘কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যে মূল রাস্তাগুলিতে সিসিটিভি কভারেজ চালু করেছে, যা যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্ঘটনা তদন্তে সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। আমার প্রস্তাব কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগকে আরও বিস্তৃত করার জন্য প্রত্যেক ওয়ার্ডের স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টগুলিতে যেমন মূলত চৌমাথা, বাজার এলাকা, স্কুল-কলেজের আশপাশ, পার্ক এবং জনবহুল রাস্তায় উচ্চমানের সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়, যা অত্যন্ত জরুরি। এতে কেবল অপরাধ নিয়ন্ত্রণই নয়, বরং নাগরিকদের নিরাপদ চলাচল, পরিবেশগত নজরদারি এবং জরুরি সেবা প্রদানে সহায়তা মিলবে।’’
এই প্রসঙ্গে আরও তিনটি পয়েন্ট তুলে ধরেন৷ সেগুলি হল - প্রতিটি ওয়ার্ডের স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে স্থানীয় পুলিশ ও পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ডেটা-শেয়ারিংয়ের সিস্টেম তৈরি করা। এই পরিকল্পনার রূপায়ণ করতে প্রত্যেক ওয়ার্ড পিছু নির্দিষ্ট অর্থের অনুমোদন দেওয়া। কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এই প্রকল্পে সরকারি অনুদান, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ এবং স্থানীয় কাউন্সিলারদের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। এতে কলকাতাকে একটি স্মার্ট এবং নিরাপদ শহর হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।
এই প্রসঙ্গে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘‘এনসিআরবি রিপোর্ট বলছে যে কলকাতা সব থেকে নিরাপদ শহর। ফলে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে শহরে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে। শহরে অনেক সিসিটিভি লাগানো হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও লাগানো হবে।’’