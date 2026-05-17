বেআইনি নির্মাণে 'জিরো টলারেন্স'! প্রতি সপ্তাহে রিভিউ বৈঠকে থাকবেন কমিশনার
পালাবদলের পর কড়া বার্তা কলকাতা পুরসভার, জরিমানা দিয়ে বৈধতার পথেও বাড়ছে নজরদারি ৷
Published : May 17, 2026 at 3:58 PM IST
কলকাতা, 17 মে: কলকাতা শহরে বেআইনি নির্মাণ রুখতে এবার কড়া অবস্থান নিল কলকাতা পুরসভা । উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম শহরের একাধিক প্রান্তে লাগামছাড়া অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই জমা পড়ছিল পুরসভায় । অভিযোগ উঠেছে, বহু ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশও কার্যকর করা হয়নি ঠিকমতো । সেই আবহেই এবার বিল্ডিং বিভাগের কাজে সরাসরি নজরদারির সিদ্ধান্ত নিলেন পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে ।
কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগ, মামলা এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপ খতিয়ে দেখতে প্রতি সপ্তাহে রিভিউ বৈঠক হবে । নির্দিষ্ট দিনে বোরো অফিস থেকে কেন্দ্রীয় ভবন, বিল্ডিং বিভাগের সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে হবে এই বৈঠক । সেখানে নিজেও উপস্থিত থাকবেন কমিশনারও ।
সম্প্রতি তিলজলার বহুতল অগ্নিকাণ্ডের পর থেকেই প্রশাসনের অন্দরে বাড়তে থাকে চাপ । নতুন সরকারের তরফেও বেআইনি নির্মাণ নিয়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতির বার্তা স্পষ্ট হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও এ বিষয়ে কড়া মনোভাব নিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি । তার পরেই সক্রিয় হয়েছে কলকাতা পুরসভা ।
পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করাই নয়, জরিমানা নিয়ে সেই নির্মাণকে বৈধতা দেওয়ার ক্ষেত্রেও এবার কড়া নজরদারি চালানো হবে । এতদিন যে ভাবে 'রেগুলারাইজেশন' এর আবেদন সহজে অনুমোদন পেত, তা আর চলবে না বলেই ইঙ্গিত মিলেছে । কোন নির্মাণের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, আদালতের নির্দেশ কতটা কার্যকর হয়েছে, কোথায় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বা কেন হয়নি- সব কিছুর বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে ।
এছাড়াও, পুরসভায় জমা পড়া অভিযোগের সংখ্যা, শুনানির অগ্রগতি, নির্দেশ কার্যকর হওয়ার হার- প্রতিটি বিষয় ধরে ধরে পর্যালোচনা হবে বৈঠকে । প্রশাসনের একাংশের মতে, এতদিন নজরদারির অভাব এবং শুরুর দিকেই কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়ার ফলেই শহরে বেআইনি নির্মাণের রমরমা বেড়েছে ।
তবে পুরসভার অন্দরেই এই কড়াকড়ি নিয়ে কিছুটা সংশয়ও তৈরি হয়েছে । একাংশ আধিকারিকের আশঙ্কা, অতিরিক্ত কঠোর অবস্থানের জেরে সাধারণ মানুষ অযথা হয়রানির শিকার হতে পারেন । তাঁদের মতে, ভাঙার পথে হাঁটার আগে সমস্ত পক্ষকে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেওয়া জরুরি । কারণ কলকাতা পুরসভা আইন অনুযায়ী জরিমানা নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই নির্মাণ বৈধ করার সুযোগ রয়েছে । সেই প্রক্রিয়ায় কড়াকড়ি বাড়ালে ভবিষ্যতে আইন বা নিয়ম সংশোধনের প্রশ্নও উঠতে পারে ৷
যদিও একাংশের মত, নির্মাণের প্রথম দিন থেকেই কঠোর নজরদারি ও আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে পরে এই ধরনের জটিল পরিস্থিতির মুখে পড়তে হত না । শহরের নিরাপত্তা ও পরিকল্পিত উন্নয়নের স্বার্থেই এবার নিয়ম মানার উপর জোর বাড়াতে চাইছে প্রশাসন ।
