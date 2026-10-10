হাত ছাড়া 50 হাজার টাকা ! বাতিল 'কলকাতা শ্রী' প্রতিযোগিতা
kolkata Sree: তৃণমূল আমলে শুরু হওয়া অনেক কিছুই বন্ধ বিজেপির জমানায় । সেই তালিকায় জুড়ল কলকাতা শ্রী-ও । মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : October 10, 2026 at 9:31 PM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: বিগত সরকারের আমলে রাজ্যের তরফে অনুদান দেওয়ার পরেও কলকাতার পুজো কমিটিগুলির কাছে আরও 50 হাজার টাকা আয়ের পথ খোলা ছিল। কলকাতা কর্পোরেশন আয়োজিত প্রতিযোগিতা 'কলকাতা শ্রী'র মাধ্যমে এই অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ ঘটত। প্রত্যেক জয়ী পুজো কমিটি পেত 50 হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার। এবার সেই সুযোগ হাত ছাড়া হচ্ছে। কারণ, প্রশাসক নিয়ন্ত্রিত কর্পোরেশন এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে না ।
বিগত বছরগুলিতে কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্য়মে এই প্রতিযোগিতার সূচনা হত। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বা দেবের মতো এক ঝাঁক তারকার সমাগমে সূচনা হত প্রতিযোগিতার। এরপর আবেদনপত্র বিলি করার কাজ শুরু হত ৷
কমিটিগুলিকে সেই আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দিতে হত। বিচারকরা একাধিক মণ্ডপ ঘুরে ঘুরে শিল্পীদের কাজ বিচার করে নম্বর দিতেন। তারপর ষষ্ঠীর দিন ঘোষণা করা হত পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা। একাধিক ক্যাটাগরি থাকত। এছাড়াও 'মেয়র চয়েজ' বলেও একটি আলাদা অংশ থাকত। সবমিলিয়ে 50-এর বেশি পুজো সেই তালিকায় স্থান পেত।
তালিকায় নাম উঠলেই 'কলকাতা শ্রী' বিজয়ী কাট আউট পৌঁছে যেত সংশ্লিষ্ট মণ্ডপগুলিতে। পুজোর পর হত আরও একটি বিরাট অনুষ্ঠান । সেখানেই বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের অর্থ মূল্যের চেক ও মিষ্টি তুলে দেওয়া হত। এই আয়োজনে কোটি টাকার বেশি খরচ হত বলে খবর।
এই বছর কলকাতা কর্পোরেশনে নেই কোনও নির্বাচিত পুর বোর্ড। ফলে প্রশাসক পরিচালিত বোর্ড এমনিতেই আয় করতে সমস্যায়। এই পরিস্থিতিতে কোটি কোটি টাকা পুরস্কার কমিটিগুলিকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে এসেছে কর্তৃপক্ষ। আগে সাধারণত গোটা বিষয়টির তত্বাবধান করতেন মেয়র পারিষদ সদস্য এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার আধিকারিকরা। মেয়রও বিষয়টিতে নজর রাখতেন। 50টি কমিটির তালিকা হলেও অনুরোধের আসরে একের পর এক নাম নথিভুক্ত হত বিজয়ীর তালিকায়। তারাও প্রত্যেকে 50 হাজার টাকা করেই পেত। এই বার হচ্ছে না সেই 'কলকাতা শ্রী' প্রতিযোগিতা।
এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বিপুল খরচ করা সম্ভব নয়। আর একের পর এক কাজ সামনে রয়েছে ৷ তারপর ভোট আসছে ৷ সবমিলিয়ে এক জটিল পরিস্থিতি। সেখানে দাঁড়িয়ে এবার আর প্রতিযোগিতা আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না। আগামী বছর ফের প্রতিযোগিতা করা যায় কি না তা দেখা হবে।"