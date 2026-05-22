সরানো হল পুর সচিবকে, কলকাতা কর্পোরেশনে বাতিল মাসিক অধিবেশন
অভিষেকের সম্পত্তিতে নোটিশ দেওয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব কমিশনারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে বলেছে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে ।
Published : May 22, 2026 at 9:23 AM IST
কলকাতা, 22 মে: রাজ্যের পট পরিবর্তনের পর এবার কলকাতা কর্পোরেশনে চরম অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে । বেশ কিছুদিন ধরেই মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে, দু'জনের মধ্যে নানাভাবে তৈরি হয়েছে দূরত্ব ।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 17টি বাড়িতে নোটিশ দেওয়া থেকে তিলজলায় অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়াকে ঘিরে প্রশ্ন তৈরি হয়ছে, তবে পুর প্রশাসন চালাচ্ছেন কে ? মেয়র নাকি কমিশনার ! এবার সেই দোলাচলের মাঝেই পুর সচিব স্বপন কুমার কুণ্ডুকে সরিয়ে দেওয়া হল । তাঁর পরিবর্তে পুর সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে কিশোর কুমার গুপ্তকে । শুক্রবার কর্পোরেশনের মাসিক অধিবেশনও বাতিল করা হয়ছে বলে খবর ।
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, মেয়র পারিষদ বৈঠক ডাকা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন পুর কমিশনার । তিনি সচিবের থেকে জানতে চান তাঁকে না জানিয়ে কেন এই বৈঠক ডাকা হয়েছে । সূত্রের খবর, সেখানে সচিব জানান, আইন মেনেই সবটা করা হয়ছে । এই অধিবেশনের মূল হলেন চেয়ারপার্সন । এরপর বৃহস্পতিবার সচিব স্বপন কুমার কুণ্ডু অধিবেশন বাতিলের নির্দেশিকা প্রকাশ করেন । এই নির্দেশিকার পরেই তোলপাড় পড়ে যায় কলকাতা কর্পোরেশনের অন্দরে । নির্দেশিকা জারির পরবর্তী সময়ে অবশ্য সচিবকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর । যার জেরে জল্পনা শুরু হয়েছে কলকাতা কর্পোরেশনের শাসকদল তৃণমূলের ভিতরেও ৷
এই বিষয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারপার্সন মালা রায় বলেন, "অধিবেশন বাতিল সম্পর্কে আমাকে কিছু না জানিয়েই সবটা করা হয়েছে । মাসে একবার বাধ্যতামূলকভাবে অধিবেশন করতেই হয় । না হলে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হবে । প্রয়োজনে পুরমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব । চিঠি পাঠাব ।"
কর্পোরেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, অধিবেশন করা নিয়ে বৃহস্পতিবার পুর কমিশনার ও মেয়রের মধ্যে কথা হয়ছে । কমিশনার একটি বিকল্প তারিখ ঠিক করছেন বলে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছে জানিয়েছেন ।
অন্য একটি সূত্রে জানা যাচ্ছে, অভিষেকের সম্পত্তিতে নোটিশ দেওয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ফিরহাদ হাকিমকে জানায় কমিশনারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে । তাতে অবশ্য নিমরাজি ফিরহাদ । ঘনিষ্ঠদের মধ্যে তিনি জানান, ইমপিচমেন্ট আনলে কমিশনার কোর্টে যেতে পারেন । সেখানে উত্তর কী দেওয়া হবে ? বেআইনি বাড়ি ভাঙছে তাই ? দলের ও কলকাতা কর্পোরেশন পুর বোর্ডের মাথা নত হবে সেক্ষেত্রে । তাই অন্য কাউন্সিলরকে দিয়ে সেই প্রস্তাব আনার কথা হয়েছে বলে খবর । শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেস তাদের দলীয় কাউন্সিলরদেরও কর্পোরেশনে আসতে বলেছে । এখন দেখার এই লড়াইয়ে কাউন্সিলরদের কতজন দলের পাশে থাকেন ।