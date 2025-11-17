ETV Bharat / state

এজরা স্ট্রিট অগ্নিকাণ্ড নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের বৈঠক, একাধিক সিদ্ধান্তের ঘোষণা ফিরহাদের

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল দেখে ফিরহাদ হাকিম এও জানিয়েছিলেন, মূল সমস্যা তারের জট ৷ তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে বৈঠকে ৷

Mayor Firhad Hakim
কর্পোরেশনের বৈঠক একাধিক সিদ্ধান্তের ঘোষণা ফিরহাদের (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 17, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 17 নভেম্বর: এজরা স্ট্রিটে আর থাকবে না মাকড়সার জালের মতো তারের জট ৷ গোটা এলাকায় বসবে ডাক্ট। অবৈধ দোকানের বিরুদ্ধে হবে তদন্ত। এমনই একগুচ্ছ সিদ্ধান্তের কথা জানালেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

মেছুয়া ফলপট্টির অগ্নিকাণ্ডের পর ফের গত সপ্তাহে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী থেকেছে শহর কলকাতা। সাত সকালেই এজরা স্ট্রিটে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে 12 তলা বাণিজ্যিক বহুতল। ঘটনাস্থলে মেয়র গিয়ে জানিয়েছিলেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বৈঠকে বসবেন সব পক্ষকে নিয়ে। সেই কথা মতোই সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনেই পুলিশ, এজরা স্ট্রিট এলাকার ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিরা, দমকল, কলকাতা কর্পোরেশন ও সিইএসসি প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বৈঠকটি হয় কলকাতা কর্পোরেশনের কনফারেন্স রুমে।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল দেখে ফিরহাদ হাকিম এও জানিয়েছিলেন, মূল সমস্যা তারের জট ৷ এদিন বৈঠকেও সেই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। বৈঠকে এই সমস্যার সমাধান নিয়ে একটি সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে বলে খবর। পাশাপশি হকারদের নির্দিষ্ট নিয়ম মাফিক বসানো, বেআইনি পার্কিংয়ে লাগাম দেওয়ার কথাও উঠেছে। এছাড়াও বাজার এলাকায় ধর্মীয় স্থানকে কেন্দ্র করে রাস্তায় যথেচ্ছ অবৈধ দোকান গজিয়ে ওঠা নিয়েও তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মেয়র।

এদিনের বৈঠকে উঠে এসেছে, এজরা স্ট্রিট ঘিঞ্জি এলাকায় মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারের প্রসঙ্গ। সেখান থেকে যেকোনও সময় অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটতে পারে। আবার কোনও কারণে সেই এলাকায় আগুন লাগলে দমকল গাড়ি বা সিঁড়ি যাতায়াত স্বাভাবিকভাবে করতে পারবে না। ফলে বাধা পাওয়ার জেরে আগুনের আকার বেড়ে যায়। একইভাবে হকাররা তাদের ডালা ফুটপাথ, রাস্তা সর্বত্র গ্রাস করেছে। যথেচ্ছ বেআইনিভাবে পার্কিংয়ের জেরেও জরুরি পরিস্থিতিতে পৌঁছন সম্ভব হয় না। পাশাপশি আলোচনায় ফায়ার অডিট ও দমকল বিভাগের অভিযান নজরদারির উপর জোর দেওয়ার বিষয়টি সামনে এসেছে। সারপ্রাইজ ভিজিট করে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আছে কি না, খোঁজ নেওয়া কিংবা থাকলে সেটা সচল আছে কি না, তাও দেখার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র।

এদিন মেয়র ফিরহাদ হাকিম বৈঠকে শেষে জানান, "এজরা স্ট্রিট এলাকার কেবল এবং ইলেকট্রিকের তার মাকড়সার জালের মতো আর থাকবে না। সেটা নির্দিষ্ট ডাক্টের মাধ্যমে যাবে। সিইএসসি মনে করলে মাটির নীচ থেকেও বেশ কিছু জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। আরও একটি ধর্মীয় স্থানকে ঘিরে যেভাবে বহু দোকান গড়ে উঠেছে তার স্ট্যাটাস জানতে চেয়েছি। কলকাতা কর্পোরেশন ও কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদের থেকে।"

