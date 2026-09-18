কলকাতা কর্পোরেশনে 70টি ওয়ার্ড মহিলা সংরক্ষিত, 12টি এসসি; সংরক্ষণের খসড়া তালিকা প্রকাশ
Kolkata Corporation Election: 209 ওয়ার্ডে 70টি মহিলা সংরক্ষিত। 12টি ওয়ার্ড তপশিলিজাতির (এসসি) সংরক্ষিত।
Published : September 18, 2026 at 8:22 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে শুনানি শেষ ৷ নির্বাচনের পথে আরও একধাপ এগোল কলকাতা কর্পোরেশন । প্রকাশিত হয়ছে কলকাতা কর্পোরেশনের আসন্ন নির্বাচনে ওয়ার্ড সংরক্ষণ প্রস্তাবিত খসড়া। এই তালিকার উপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের মনে হলে পরামর্শ বা আপত্তি জানাতেই পারে বলে জানানো হয়েছে কর্পোরেশনের তরফে।
209 ওয়ার্ডে 70টি মহিলা সংরক্ষিত। 12টি ওয়ার্ড তপশিলিজাতি-র (এসসি) সংরক্ষিত। কলকাতা কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের পর 209 ওয়ার্ডের সংরক্ষণ প্রস্তাবিত খসড়া বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। জারি করেছেন দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক। এই প্রস্তাব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়ছে। আগামী 15 দিনের মধ্যে এই সংরক্ষণ খসড়া নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে সেটা জানাতে পারবে দলগুলি।
209 ওয়ার্ডের প্রকাশিত সংরক্ষণ তালিকা অনুযায়ী 12টি ওয়ার্ড এসসি সংরক্ষিত ৷ সেগুলি হলো, 6, 28, 31, 52, 75, 126, 144, 154, 158, 197, 200 ও 201 নম্বর ওয়ার্ড। পাশাপাশি 70টি ওয়ার্ড মহিলা সংরক্ষিত বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে চারটি এসসি মহিলা সংরক্ষিত ওয়ার্ড। এসটি কোনও ওয়ার্ড সংরক্ষিত হয়নি। মহিলা এসসি ওয়ার্ডগুলি হলো, 6, 52, 144 ও 197 নম্বর ওয়ার্ড। বাকি 127টি ওয়ার্ড সাধারণ বলে জানা গিয়েছে।
এই প্রস্তাব বিষয় প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র সুমন রায় চৌধুরী বলেন, "ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়েই এখনও কয়েক হাজার অভিযোগ জমে আছে। সেগুলির কোনও সমাধান হয়নি। সেগুলি এড়িয়ে তড়িঘড়ি আরও একধাপ এগিয়ে সংরক্ষণ তালিকা প্রকাশ। তুগলঘ রাজ চলছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস আগে সময় নিয়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তারপর এই সব করতে পারত ৷"
অন্যদিকে, বিজেপি নেতা তমোঘ্ন ঘোষ বলেন, "ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া, ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের তরফেও বেশ কিছু সমস্যার কথা জানানো হয়েছিল ৷ সেগুলির শুনানি হয়েছে এবং বাকি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও যা জানিয়েছিল সেগুলি শুনানি পর্বে শেষ হয়েছে ৷ এমনটাই আমি জানি । তাই এবার পরবর্তী ধাপ এগিয়েছে। এই ওয়ার্ড সংরক্ষণ বিষয়ে যদি কোনও রাজনৈতিক দলের কোনও বক্তব্য থাকে তাহলে তারা আবারও দিতে পারেন ৷ আমাদেরও কিছু থাকলে আমরাও নিশ্চয়ই জমা দেব।"